Dailyletter n. 3737 del 20 settembre 2019

Il Governo italiano, come auspicato da tempo, crea finalmente un vero perimetro di sicurezza cibernetica, dotandosi di strumenti normativi che consentono al nostro paese di intervenire in maniera più tempestiva in caso di minacce e pericoli per la sicurezza nazionale provenienti dal cyberspazio. E’…

Ambiente oggi fa rima con business. Tutti sappiamo che bisogna fare di più per tutelare il pianeta, la sua biodiversità ed evitare le peggiori conseguenze dei cambiamenti climatici e del surriscaldamento globale, ma anche che si fa presto a trasformare un impegno etico in un affare miliardario. Agire…

Mark Zuckerberg ha assicurato che Libra, la criptovaluta creata da Facebook, non sarà lanciata in alcuna parte del mondo senza prima il via libera delle autorità Usa. Lo ha dichiarato il CEO di Facebook durante l’incontro avvenuto oggi a Capitol Hil con i parlamentari democratici e repubblicani. Il…

Il mercato della telefonia mobile in Italia, soprattutto negli ultimi anni, è uno dei più convenienti in Europa per quanto riguarda le tariffe smartphone. Facendo un confronto delle offerte cellulari dei principali operatori, infatti, potete notare come sia possibile avere chiamate, sms e un pacchetto…