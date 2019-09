Dailyletter n. 3736 del 19 settembre 2019

Internet Garante Privacy, emendamenti per prorogare collegio e riapertura candidature (per i nuovi favoriti?) di Luigi Garofalo Potrebbe slittare ancora la scadenza del collegio del Garante Privacy, fissata al 6 ottobre prossimo. “Non oltre il 31 dicembre 2019” è previsto nell’emendamento presentato dalla senatrice Angela Piarulli (M5s) in commissione Giustizia al Senato. Entro il 15 novembre prossimo è invece la richiesta…

Internet ‘Stop ai sindaci sul 5G, servono certezze sui rischi per la salute’. Intervista a Gianluca Di Ascenzo (Codacons) di Paolo Anastasio Prosegue la battaglia del Codacons contro la sperimentazione 5G. Nel mirino dell’associazione dei consumatori, che il 16 settembre scorso ha spedito una diffida a tutti gli 8.100 comuni italiani dall’avviare i test sulla tecnologia 5G, i potenziali rischi per la salute derivanti dal nuovo standard di…

Smart City Clima, il Governo parte dalle città: ecobonus rottamazione, alberi e stop plastica di Flavio Fabbri La mobilità privata nelle aree urbane è forse la sorgente di inquinamento più forte e più difficile da contenere. Peggio dello smog di automobili e camion ci sono solo le emissioni nocive provenienti dagli impianti di riscaldamento. La pessima qualità dell’aria è un problema molto grave, da un punto…

Telecoms Agcom, proroga di 60 giorni per il Collegio di Redazione Key4biz Gli attuali vertici dell’Agcom rimarranno in carica per altri 60 giorni: lo prevede un articolo di un decreto legge all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi. Il decreto dispone anche il trasferimento al Ministero per i Beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero…

Internet 500 milioni di euro per polo tecnologico ENEA: 2 miliardi l’impatto atteso sul PIL italiano di Flavio Fabbri Nascerà a Frascati, alle porte di Roma, il nuovo polo tecnologico dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) per vincere una delle sfide scientifiche più grandi del nostro tempo: la fusione nucleare. Se il processo di fissione nucleare è stato…

Cybersecurity Huawei sospesa dal team globale specializzato in cybersecurity. Meno preparata per le patch di sicurezza? di Luigi Garofalo Huawei è stata sospesa dal First (Forum of Incident Response and Security Teams), organizzazione nata negli anni ’90 per incoraggiare la cooperazione internazionale nel prevenire e contrastare gli episodi di hacking. Questo forum, fa parte del gruppo di CERT (Computer Emergency Response Team), è cresciuto…

Internet Rider, la Procura di Milano avvia indagine anche sul caporalato telematico di Luigi Garofalo La Procura di Milano ha avviato un’indagine su presunte violazioni delle norme antinfortunistica e di sicurezza stradale che potrebbero essere state commesse dalle società per le quali lavorano i rider nelle strade di Milano. Pesto verranno formalizzati i titoli di reato. Per il momento, sotto il…

Internet Prestiti e mutui, Garante Privacy: “Trasparenza sul funzionamento algoritmi?” di Luigi Garofalo Maggiori tutele per i consumatori censiti nelle banche dati del credito, trasparenza sul funzionamento degli algoritmi che analizzano il rischio nei finanziamenti, apertura alle nuove tecnologie e ai servizi del Fintech. Queste sono alcune delle novità previste nel nuovo “Codice di condotta per i…

Cybersecurity Data breach o data leak: qual è la differenza? di Pierguido Iezzi, Swascan Cybersecurity Strategy Director Non è molto facile oggi tenere traccia di tutte le notizie che riguardano le fughe di dati (Data leak) o le brecce nei database (Data Breach) delle grandi compagnie o degli istituiti di credito, anche considerando che il loro numero è in esponenziale aumento (+54% su base annua secondo alcune recenti…

Internet Facebook, i nuovi device Portal saranno a prova di privacy? di Piero Boccellato Dopo numerosi fallimenti e veri e propri scandali, Facebook sta cercando di rassicurare i consumatori che puoi fidarti di loro riguardo i tuoi dati. Ieri la multinazionale guidata da Mark Zuckerberg ha annunciato la seconda generazione dello smart display Portal, una versione Mini e Portal TV, una…

Internet Vestager aspetta al varco i giganti del web di Paolo Anastasio Tempi duri in arrivo per i GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) che in Europa dovranno vedersela con la temutissima lady tasse (copyright di Donald Trump) che li attende al varco. Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione Ue e confermatissima commissaria alla Concorrenza, sta…

Internet Migliorare il Sinfi. Datathon a Roma, 19-20 ottobre maratona digitale di Flavio Fabbri Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture o Sinfi è lo strumento individuato dal Governo italiano per coordinare al meglio e rendere più trasparente la strategia per la banda larga e ultralarga. Tra le diverse funzioni che svolge il sistema, vi è certamente il favorire la…

Internet InsurTech, investimenti globali in startup per l’IA a +665% di Flavio Fabbri Nel periodo 2016-2018, l’ecosistema insurtech ha ricevuto un investimento complessivo di 11,2 miliardi di dollari, a livello mondiale, più del doppio di quello ottenuto tra il 2010 e il 2015 (5,5 miliardi di dollari). Si accelera quindi la trasformazione tecnologica e digitale nel settore assicurativo…

Internet Come funziona il programma ‘Fami’ per la Protezione dei minori migranti dell’Unione Europea di Sercam Advisory Il programma FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) risponde all’obiettivo europeo di istituire una politica comune sull’asilo e sull’immigrazione per favorire la creazione di un’area di libertà, sicurezza e giustizia europea. La Commissione Europea ha aperto un bando relativo alla realizzazione…

Media “Ulisse – Il piacere della scoperta”, su Rai Uno le nuove puntate con Alberto Angela di Redazione Key4biz Riparte su Rai Uno, canale 101 HD della piattaforma satellitare gratuita tivùsat, una nuova stagione di “Ulisse – Il piacere della scoperta”. Il celebre programma di divulgazione televisiva, condotto da Alberto Angela e dedicato alla storia, alla scienza all’arte e alla cultura, torna in onda con una…

Mappamondo Fastweb porta il 5G alle finali di pallacanestro di Redazione Key4biz Fastweb e Lega Nazionale Pallacanestro annunciano che in occasione della Final Four di Supercoppa di Lega Nazionale Pallacanestro 2019, ospitata venerdì 27 e sabato 28 settembre dal PalaLido-Allianz Cloud di Milano, verrà predisposta dalla società di tlc una copertura 5G in modalità Fixed Wireless Access…

Mappamondo Smart territory, verso il Centro di competenza eData, Big Data & Analytics di Redazione Key4biz 3 ottobre 2019Società Medica Chirurgica, Palazzo dell’ArchiginnasioBolognaPiazza Galvani 1 Quali sono le prospettive dei Big Data e eData nelle città e nei territori Smart? Quali i migliori approcci per sviluppare servizi innovativi nei territori per il cittadino, con il coinvolgimento di imprese…

Mappamondo Lotta alla pirateria, Riffeser (Fieg): “Bene per l’audiovisivo, ora tutelare i prodotti editoriali” di Redazione Key4biz “Esprimo soddisfazione per il successo dell’operazione contro la pirateria che colpisce l’audiovisivo. Una buona notizia per il Paese e per chi lavora ed investe nell’industria creativa.”. Così il Presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, ha commentato la notizia del maxi-sequestro della Guardia…