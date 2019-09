Dailyletter n. 3735 del 18 settembre 2019

Media IPTV: blitz contro la pirateria in Italia ed Europa, profitti per 2 milioni di euro al mese di Flavio Fabbri È in corso in Italia e in altri Paesi europei, tra cui Olanda, Francia, Grecia, Germania e Bulgaria, una delle più vaste operazioni degli ultimi anni contro la pirateria audiovisiva e la tutela del copyright. La Procura di Roma e di Napoli, si legge su una notizia Ansa, assieme a Eurojust e Europol,…

Media Xtream Codes, Bagnoli Rossi (FAPAV): “Un’operazione senza precedenti, forte impatto sul consumo illegale” di Flavio Fabbri Sono in corso da stamattina provvedimenti di perquisizione locale, informatica e conseguente sequestro nei confronti della più rilevante organizzazione clandestina mondiale, che sta dietro la piattaforma “Xtream Codes”, ideatrice e principale responsabile della capillare diffusione illegale via internet…

Internet Smart TV, speaker e telecamere inviano dati utenti a Netflix, Fb, Google, Amazon, Spotify e Microsoft di Luigi Garofalo Allarme privacy. Smart TV, tra cui i dispositivi di Samsung, LG e Amazon, gli stick Roku e Amazon Fire Tv, gli speaker e le telecamere in casa hanno trasmesso i dati degli utenti, come la posizione, l’indirizzo Ip e il modo di utilizzo, a Netflix, Facebook, Google, Spotify e Microsoft. A scoprirlo i…

Telecoms 5G, Arena (Antitrust) ‘Norme frammentate. Comuni frenano le nuove reti’ di Paolo Anastasio La transizione verso il 5G resta sotto la lente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni (IX) alla Camera presieduta da Alessandro Morelli (Lega), che prosegue la serie di audizioni con operatori e soggetti pubblici nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie, che riguarda,…

Telecoms 5 miti da sfatare sul 5G di Paolo Anastasio I primi servizi commerciali 5G sono già stati lanciati in diversi paesi, fra cui Usa, Ue, Corea del Sud Giappone e il lancio in grande stile delle nuove reti è previsto nel 2020 e 2021. I primi servizi sono disegnati in maniera specifica per migliorare la performance della banda larga mobile tramite…

Internet A Roma il biglietto della metro si acquista con carte, smartphone e smartwatch direttamente al tornello di Luigi Garofalo Capita spesso di prendere la metropolitana di corsa per cui non si vuole perdere tempo ad acquistare il biglietto agli sportelli o alle macchinette e può anche accadere di non avere a disposizione il denaro necessario per comprare il titolo di viaggio. Due spiacevoli situazioni che da oggi a Roma potranno…

Internet Odio online e libertà di espressione, Facebook crea la sua Corte d’Appello di Flavio Fabbri Cosa va rimosso e cosa no su Facebook? Chi lo decide? A chi ci si può rivolgere per protestare? A queste domande Mark Zuckerberg, il fondatore e CEO della grande rete sociale, ha fornito un’unica risposta: l’Oversight Board. È di ieri l’annuncio del social network, da 2,3 miliardi di utenti, della…

Internet A Parigi terminati i test dei taxi galleggianti elettrici sulla Senna. Il servizio al via in primavera? di Luigi Garofalo Per una mobilità sostenibile Parigi sta collaudando i taxi galleggianti elettrici sulla Senna. Si chiamano Seabubbles, ribattezzati anche “taxi volanti”, e hanno completato l’ultimo test prima della commercializzazione del servizio. “Speriamo di cominciare il servizio la primavera prossima”, spera il…

Internet CSI Piemonte, dati economico finanziari positivi: cresce il valore della produzione a +8% di Redazione Key4biz L’Assemblea dei Soci del CSI Piemonte, presieduta dall’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano, ha approvato ieri pomeriggio il Rendiconto semestrale sullo stato di attuazione del Piano annuale delle attività e sull’andamento economico del Consorzio al 30 giugno 2019.I dati economici…

Internet L’intelligenza artificiale può prevedere le sentenze? Sperimentazione al Tribunale di Genova di Flavio Fabbri Il progetto di lavoro partirà da tre casi di studio: le sentenze in materia di separazione e divorzio; quelle che quantificano i risarcimenti dei danni non patrimoniali; tra queste, nello specifico, quelle di risarcimento del danno da stress e da mobbing lavorativo. Obiettivo della convenzione firmata…

Internet Il B2B fra prospect e potenzialità di crescita di Neosperience Team La difficoltà nel trovare nuovi prospect, per le aziende di oggi, è assodata. Avere clienti B2B fidelizzati, che acquistano in modo continuativo dalla medesima azienda, è una rarità e il costo per acquisire un nuovo cliente aumenta sempre più; di media oggi è sei volte maggiore rispetto a quello per…

Internet Music Moves Europe, al via il bando per musicisti di Europa Creativa di Sercam Advisory L’obiettivo generale del bando è di identificare e sostenere almeno 10 programmi formativi pilota innovativi e di respiro europeo per giovani musicisti e professionisti del settore musicale. Inoltre, i progetti devono rispondere ad almeno 2 dei seguenti obiettivi specifici: Gli obiettivi specifici…