Dailyletter n. 3730 del 11 settembre 2019

Internet Per “l’Italia digitale” Conte chiede un patto all’Europa (Più fondi o incentivi fiscali?) di Luigi Garofalo Giuseppe Conte 2.0 è un premier “digitale”. Ha realmente posto l’Innovazione tra i driver per la crescita del Paese, perché non solo l’ha comunicato al Parlamento nella dichiarazione programmatica per ottenere la fiducia, ma lo ha anche ribadito questa mattina nell’incontro a Bruxelles con la…

Internet Gentiloni, tra i suoi compiti la web tax (Favorevole già dal 2017 quando era premier) di Luigi Garofalo Paolo Gentiloni, nella veste di commissario europeo agli Affari economici e monetari, avrà, non solo il delicato compito di giudicare i conti pubblici dei Paesi dell’eurozona, ma dovrà anche “ideare”, si spera sia la volta buona, la web tax per le multinazionali della Rete. Obbligare quindi Google,…

Internet La Commissaria francese Sylvie Goulard responsabile Ue del Mercato Interno Digitale (DG Connect) di Paolo Anastasio Sarà la francese Sylvie Goulard, in qualità di responsabile della DG Connect (Directorate General of Communication, Networks, Content and Technology, il direttore generale è Roberto Viola), la responsabile diretta dell’implementazione dell’Agenda Digitale Europea della nuova Commissione Ue, sotto il…

Telecoms Settore Tlc, la conferma di Vestager alla Concorrenza una ‘sorpresa’ per le telco di Paolo Anastasio La conferma di Margrethe Vestager alla guida della DG Competition (Direzione Generale Concorrenza) giunge come un fulmine a ciel sereno, una sorpresa non particolarmente gradita per il settore delle Tlc. Questo il parere degli analisti di HSBC Global Research, secondo cui il freno maggiore allo sviluppo…

Internet La Presidente von der Leyen ai Commissari Timmermans (Clima) e Simson (Energia): una legge in 100 giorni per il primo continente “carbon free” di Flavio Fabbri E’ ufficialmente partita la nuova Commissione europea guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen. Ieri è stata resa nota la squadra che nei prossimi cinque anni cercherà di rendere l’Unione europea un posto migliore in cui vivere. Due degli incarichi più delicati, quello di Commissario all’Energia e…

Internet Ricerca, sviluppo e innovazione: decreti per due bandi da 500 milioni di euro di Flavio Fabbri Favorire la trasformazione digitale della nostra industria, delle fabbriche, degli impianti produttivi di ogni dimensione, ordine e grado, favorendo in particolare la ricerca e l’innovazione nelle aree tecnologiche della “Fabbrica intelligente”, della “Scienza della vita”, dell’“Agrifood”, del…

Smart City Auto elettriche, il mercato non va in ferie ad agosto: in Italia vendite a +176% di Flavio Fabbri Il mercato italiano delle auto ad alimentazione alternativa continua a crescere, registrando un +18% nel mese di agosto. Un mese difficile per le vendite di automobili, perché si pensa ad andare in ferie più che acquistare un mezzo di trasporto. Eppure, in Italia i dati dicono il contrario e se,…

Smart City Automotive, i brand non contano più: la differenza sta nell’esperienza digitale del conducente di Flavio Fabbri La trasformazione digitale dell’industria automotive cambierà anche il mercato di riferimento, sia a livello locale, sia globale. Entro una decina di anni, il semplice brand potrebbe perdere peso nell’immaginario collettivo, a vantaggio della qualità dei servizi offerti e soprattutto dell’esperienza…

Cybersecurity It-sa 2019: le nuove sfide della cybersecurity? Il punto a Norimberga dall’8 al 10 ottobre di Redazione Key4biz Nuovi modelli di pagamento, interconnessione globale delle catene di produzione, eHealth. La digitalizzazione migliora il nostro modo di vivere e lavorare ma nasconde anche molte insidie: i crimini informatici minacciano ogni settore e sono in costante evoluzione e aumento. Da qui l’importanza di…

Internet Libra, stop anche dalla FINMA: ‘Servono maggiori controlli prima del lancio’ di Piero Boccellato La nascita di Libra, il sistema di pagamento, basato sulla blockchain, che Facebook ha intenzione di lanciare entro il 2020, si fa sempre più complicata. Dopo le preoccupazioni delle Autorità antitrust americane ed europee, lo scetticismo mostrato dai ministri dell’economia e delle finanze al G7…

Telecoms Telefonica punta alla vendita delle torri cellulari di Paolo Anastasio Telefonica ha reso noto di voler accelerare la vendita di decine di migliaia di torri di trasmissione mobile, nel quadro di una riorganizzazione che riguarderà anche un piano di prepensionamento volto a tagliare i costi per fronteggiare le difficili condizioni di mercato, su cui pesa il calo del 10%…

Internet Vetrya, accordo con Digital Hub per l’export del digital advertising negli Usa di Piero Boccellato Vetrya ha sottoscritto attraverso la propria società Viralize un contratto con la società americana Digital Hub per esportare il modello di digital advertising sviluppato nei mercati degli Stati Uniti d’America e nell’area Latino-americana. “Grazie al contratto appena firmato con Digital Hub potremo…

Internet Il nuovo iPhone è uno studio televisivo completo di Michele Mezza Mentre Google e Facebook sono sotto schiaffo Apple mette sul mercato un nuovo smartphone che abilita i dilettanti a diventare professionisti. …

Internet Export PMI, contributo a fondo perduto fino al 50% della Regione Umbria di Sercam Advisory Il bando favorisce la realizzazione di progetti delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI) e professionisti, con sede sul territorio regionale che si presentano sui mercati internazionali con l’obiettivo di rafforzare la competitività, l’internazionalizzazione e la promozione dell’export,…

Games GameStop verso la chiusura di 200 punti vendita di Redazione Eurogamer.it Durante la presentazione del bilancio del secondo trimestre, GameStop ha annunciato la chiusura di circa 200 punti vendita. I punti vendita in questione, sparsi in tutto il mondo, saranno chiusi entro la fine dell’anno per performance giudicate non all’altezza. James Bell, CFO di GameStop, ha…

Mappamondo 150 anni del’Anie, il discorso del Presidente Mattarella di Redazione Key4biz Di seguito il discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia svoltasi oggi a Roma per i 150 anni dell’Associazione italiana editori (Aie): “Rivolgo a tutti un saluto molto cordiale, al Ministro e agli Ambasciatori presenti e a tutti i protagonisti…