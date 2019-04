Dailyletter n. 3632 del 5 aprile 2019

Internet Il GDPR a (quasi) un anno dall’introduzione. Il bilancio e le criticità di Piero Boccellato e Luigi Garofalo 25 maggio 2018. E’ passato quasi un anno dall’introduzione del Regolamento generale sulla protezione dei dati, meglio noto come GDPR, la normativa dell’Unione europea che regola il trattamento dei dati personali. A quasi un anno dall’approvazione del GDPR, qual è lo stato di adeguamento alla…

Internet Piattaforma Rousseau, multa di 50mila euro dal Garante Privacy per violazione del GDPR di Piero Boccellato Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha multato la piattaforma Rousseau, il sistema di voto online del Movimento 5 Stelle voluto dal fondatore Gianroberto Casaleggio, con una sanzione da 50 mila euro. L’autorità con una delibera votata ieri, ha sottolineato che – “pur avendo constatato…

Media Pirateria e rischi informatici: Vito Crimi, “Serve più prevenzione, camcording sarà presto reato” di Flavio Fabbri Il 2 aprile a Roma si è tenuto il convegno “Il prezzo della gratuità: Pirateria e rischi informatici”, organizzato da FAPAV, la Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, e dalla LUISS Business School. Commentando i danni della pirateria all’industria audiovisiva nazionale,…

Media Pirateria e rischi informatici: Bagnoli Rossi (FAPAV): “Sono i dati personali il nuovo business criminale” di Flavio Fabbri Solo il 55% degli utenti italiani, secondo i dati Ipsos per FAPAV, è consapevole di tutto ciò che potrebbe accadere fruendo contenuti pirata tramite il linking, lo streaming, live e on demand, e il download. Percentuale che scende sotto il 49% per i giovani under 15. Imbattersi in malware, phishing…

Telecoms Il 5G varrà 21 miliardi l’anno per l’economia britannica. USA in crescita, ma la Cina è avanti di Flavio Fabbri La rete 5G, che è stata definita ieri al Seminario della Fondazione Ugo Bordoni a Roma la prima vera “rete delle reti”, continua la sua crescita su scala globale. Secondo un nuovo studio Analysys Mason, gli Stati Uniti sono al momento il Paese che sta correndo di più in termini di infrastrutture, politiche…

Telecoms Televisione on demand, i contenuti più visti in Italia nel 2018 di Giordano Rodda SosTariffe.it Qualche giorno fa, Apple ha presentato il suo nuovo servizio di streaming televisivo, Apple TV+, complicando ulteriormente un mercato sempre più ricco di offerte e quindi, assai, più frammentario di qualche tempo fa (e lo sa bene chi, quest’anno, per la prima volta si è trovato a dover sottoscrivere…

Media Cultura nell’era digitale, 6 giovani su 10 si fidano più del web e dei social che del passaparola di Angelo Zaccone Teodosi Ieri pomeriggio a Roma, nella bella sede della Galleria Nazionale d’Arte Moderna (Gnam), sala affollata (oltre duecento persone, soprattutto da giovani) per la presentazione dell’11° rapporto di ricerca dell’Associazione Civita, intitolato “Millennials e Cultura nell’era digitale. Consumi e progettualità…

Internet IndyMachine di Exprivia Italtel per la connected factory di Flavio Fabbri L’adozione di macchine di produzione intelligenti e connesse porta il risultato tangibile di accelerare i processi industriali, aumentando la competitività delle imprese. Ogni dispositivo industriale, anche di vecchia generazione, può diventare intelligente e interconnesso con il resto della fabbrica,…

Telecoms Prezzo iPad mini 4 nel 2019: conviene ancora acquistarlo? di Silvio Spina SosTariffe.it Apple ha lanciato recentemente una serie di nuovi prodotti e servizi, tra cui anche il nuovo iPad Mini 5, a quattro anni di distanza dal lancio dell’ultimo modello di tablet dalle dimensioni più contenute. Un prodotto di indubbia qualità, che prosegue l’inesorabile corsa tecnologica dopo un certo periodo…

Smart City Auto elettriche, mercato italiano +42% a marzo. Tutto pronto per l’erogazione dell’ecobonus di Flavio Fabbri Manca davvero poco alla piena operatività del decreto del Ministero dello Sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero delle Finanze, per l’erogazione dell’ecobonus destinato, come previsto della Legge di Bilancio 2019, all’acquisto di…

Energia Raddoppiano i risparmi con il mercato libero di luce e gas dal 2017 di Davide Raia SosTariffe.it Passare al mercato libero dell’energia conviene e può garantire alle famiglie italiane considerevoli risparmi sulle bollette dell’energia elettrica e del gas naturale. L’ultimo studio di SosTariffe.it, basato sui dati raccolti dal comparatore per offerte luce ed offerte gas, conferma che negli ultimi…

Mappamondo Il 5G di Ericsson sbarca negli USA e in Corea del Sud di Redazione Key4biz Il 3 aprile 2019 sarà ricordata come una data storica per l’implementazione del 5G nel mondo: gli operatori coreani KT e SK Telecom hanno lanciato le loro reti 5G commerciali, mentre negli USA Verizon ha attivato la propria rete 5G Ultra-Wideband a Minneapolis e Chicago. Non solo, gli utenti di…

Mappamondo Banda ultralarga e video sorveglianza, nuove soluzioni Lepida per il Comune di Argenta di Redazione Key4biz Sono 21 le nuove postazioni e 69 le nuove telecamere attive sul territorio del Comune di Argenta, in provincia di Ferrara, che si aggiungono a una rete di videosorveglianza composta da 21 telecamere già dislocate in alcuni punti nevralgici del territorio con particolare attenzione agli ingressi comunali….

Mappamondo Premio nazionale per la trasparenza e l’etica nella Pubblica Amministrazione di Redazione Key4biz Il Sottosegretario di Stato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali con delega alla digitalizzazione del patrimonio culturale, Gianluca Vacca, ha ricevuto una delegazione dell’Associazione Italian Digital Revolution – Aidr, guidata dal Presidente Mauro Nicastri, insieme ai soci Davide D’Amico,…