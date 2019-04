Dailyletter n. 3629 del 2 aprile 2019

Cybersecurity Cyber-intelligence, nasce Memento Labs dalla fusione delle attività di InTheCyber Group e la storica Hacking Team di Raffaele Barberio IntheCyber Group ha acquisito la società Hacking Team dal precedente proprietario David Vincenzetti, suo CEO e fondatore. Nasce quindi Memento Labs nella quale si concentreranno le attività di cyber-intelligence di IntheCyber Group e le attività della precedente Hacking Team. “In questo modo viene…

Telecoms Bul, completata la prima fase. Infratel e Open Fiber firmano concessione per il 3^ bando di Piero Boccellato L’amministratore delegato di Infratel, Domenico Tudini e l’Amministratore delegato di Open Fiber, Elisabetta Ripa, hanno firmato oggi il contratto di concessione per il Terzo Bando Infratel, presente anche il Presidente di Infratel Maurizio Dècina. L’Ad di Infratel Tudini e l’Ad…

Internet Il giornalismo è in crisi, ma perché Apple e Facebook puntano sulle news? di Luigi Garofalo Negli ultimi anni, ogni volta che un’azienda o un social network ha introdotto un servizio innovativo e gradito agli utenti (dirette social, stories, ecc…) Facebook l’ha subito replicato sulla sua piattaforma. E ora la società guidata da Mark Zuckerberg, a una settimana dall’annuncio di Apple News+,…

Cybersecurity Spyware Exodus, i dati trovati in server all’estero. Chi ha avuto accesso? di Piero Boccellato Tanti risvolti nella storia di Exodus, il malware tutto italiano che ha rubato informazioni a più di 1000 utenti, in Italia. L’inchiesta della procura di Napoli ha accertato come migliaia di messaggi, foto, video, chat e conversazioni intercettate – sia di persone indagate per conto delle procure,…

Internet WiFi4EU, dal 4 aprile nuovo bando da 51 milioni di euro di Flavio Fabbri Riparte l’iniziativa WiFi4EU, per portare connettività WiFi nei Comuni d’Europa. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere inclusione digitale a livello di cittadinanza, di favorire conoscenza e crescita economica, offrendo libero accesso a internet negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze,…

Internet Servizi cloud, mercato mondiale a 331 miliardi nel 2022 di Flavio Fabbri Il panorama globale dei servizi cloud è destinato a crescere nei prossimi anni e di molto, con tassi a doppia cifra, secondo gli ultimi dati Gartner diffusi stamattina. Quest’anno il mercato public cloud service dovrebbe raggiungere i 214,3 miliardi di dollari di ricavi, con un aumento del 17,5%…

Cybersecurity Sicurezza e terrorismo, Valter Giovannini: ‘In Italia reati diminuiti, ma la percezione di insicurezza è ancora alta’ di Anssaif Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dott. Valter Giovannini (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna dopo avere fatto parte per circa sette anni della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bologna ed essere stato, per otto anni, Procuratore Aggiunto presso…

Internet L’amore ai tempi dei social, come sono cambiate le relazioni? di Barbara Volpi Mark Zuckerberg ha creato Facebook per agevolare i ragazzi a stare in contatto tra loro, a stabilire relazioni, a guardarsi in faccia per costruire con più facilità una relazione d’amicizia e un rapporto sentimentale. Era il lontano 2004, di tempo ne è passato e seguendo ritmi di diffu…

Robot Alberi bot, droni e automi anti inquinamento: i progetti green premiati alle Olimpiadi di robotica di Flavio Fabbri Sabato scorso a Genova si è tenuta la premiazione dei migliori progetti di robotica applicata a diversi settori di studio, innovazione e ricerca. Il podio è stato occupato dai team degli studenti che si sono occupati di ambiente, di sostenibilità, resilienza e tutela. Alberi-bot a ultrasuoni, droni…

Internet Comunicazione sociale, i vent’anni di Alberto Contri alla guida di Pubblicità Progresso di Redazione Key4biz Dal 1999, anno in cui Alberto Contri è diventato per la prima volta presidente di Pubblicità Progresso, sono passati vent’anni in cui la comunicazione sociale è stata completamente trasformata dall’avvento della rete e dei social media. Nei vent’anni dei suoi molteplici e consecutivi mandati, i paradigmi…

Internet AccuWeather: Weather Radar & Live Forecast Maps di Neosperience Team Non ci sono più le mezze stagioni! E allora come facciamo a sapere che tempo farà nel weekend? Con AccuWeather! Questa App è la versione mobile del sito Accuweather, uno dei siti più consultati per il monitoraggio delle previsioni meteo. L’app, disponibile per Android e iOS, fornisce lo stesso servizio…

Games L’Italia videoludica in forze al London Games Festival 2019 di Redazione Eurogamer.it Si apre oggi a Londra la terza edizione di London Games Festival (LGF) il più importante appuntamento per l’industria dei videogiochi e dell’intrattenimento interattivo del Regno Unito. Il London Games Festival, in programma dal 2 al 14 aprile, è organizzato come un evento diffuso che abbraccia varie…

Games Borderlands 3 sarà esclusiva di Epic Games Store? di Redazione Eurogamer.it Secondo alcuni tweet, ora rimossi, la versione PC di Borderlands 3 sarà esclusiva di Epic Games Store. In base ad alcune segnalazioni, in un video ufficiale (ora cancellato) di Borderlands 3 è visibile solamente il logo dello store di Epic Games, non quello di Steam. Un altro tweet cancellato indica…

Mappamondo Living Planet Symposium 2019: osservando il pianeta Terra con Exprivia Italtel di Redazione Key4biz L’Agenzia spaziale europea promuove il Living Planet Symposium 2019, l’evento triennale sull’Osservazione della Terra, che quest’anno si svolge presso MiCo -Milano Congressi dal 13 al 17 maggio. Focus del simposio è l’Osservazione della Terra, il cui panorama grazie all’evoluzione…

Mappamondo Sky Q, rinnovata la sezione dedicata ai bambini di Redazione Key4biz È in arrivo su Sky Q la nuova sezione Bambini completamente rinnovata per permettere ai bimbi di scoprire tutti i loro contenuti in modo più intuitivo e divertente. In più, grazie alla Modalità bambini,una nuova funzionalità attivabile tramite PIN, i piccoli potranno navigare liberamente all’interno…

Mappamondo Aidr, il 10 aprile a Roma il convegno ‘La famiglia nell’era digitale’ di Redazione Key4biz L’associazione Italian Digital Devolution è pronta per il prossimo evento. L’appuntamento è per il 10 Aprile dalle ore 16,30 alla Camera dei Deputati- Sala della Lupa. Un appuntamento che l’associazione ha chiamato ” La Famiglia nell’era Digitale “, un tema importante che necessita di…

Mappamondo Happening Cult vira sul design, giovedì 4 aprile ospite Alessandro Gorla di Redazione Key4biz A 100 anni dalla nascita della celebre scuola di arti e mestieri Bauhaus di Walter Gropius, l’Associazione culturale romana Happening Cult invita un Designer di oggi, Alessandro Gorla, ad indagare il legame tra lavoro artigianale e creatività artistica, in special modo, ma non solo, nella produzione…

Who is who Paolo Lezzi di Redazione Key4biz Presidente di Memento Labs, CEO and Founder di InTheCyber Group Paolo Lezzi, nato nel 1959, laureato nel 1985 al Politecnico di Milano in Ingegneria elettronica con specializzazione in Economia e Organizzazione. Da sempre impegnato in attività imprenditoriali e servizi di consulenza innovativi…