Dailyletter n. 3625 del 27 marzo 2019

Telecoms 5G, il Garante Privacy al Copasir: ‘Aumenteranno le minacce cibernetiche’ di Luigi Garofalo Il 5G offrirà innumerevoli vantaggi e nuovi servizi in una pluralità di settori, ma con la tecnologia di quinta generazione le minacce cibernetiche “sono destinate a crescere esponenzialmente”. L’allarme è stato lanciato dal Garante Privacy, Antonello Soro, audito dal Copasir alla luce del nuovo quadro…

Cybersecurity Cybercrime, Confindustria avverte: ‘Italia vulnerabile per il basso livello di e-skill’ di Piero Boccellato Non solo Pil azzerato e recessione economica che fotografa una “Italia ferma”, il Centro Studi Di Confindustria lancia anche l’allarme sulla sicurezza informatica del nostro Paese. Secondo quanto afferma il Centro Studi di Confindustria nel suo rapporto di primavera presentato questa mattina “la…

Telecoms 5G, perché niente ban alle Tlc cinesi dall’Ue? di Luigi Garofalo L’Unione europea risponde picche agli Stati Uniti e non mette al bando le società di telecomunicazioni cinesi dalla realizzazione delle reti 5G. “Non sta a noi bandire le imprese, sono gli Stati membri che, se è il caso, dovranno prendere una tale decisione”, ha detto il vicepresidente della Commissione,…

Smart City Vincenzo Scotti (Link Campus University): ‘Su smart city Cina non un rischio, ma modello da considerare’ di Luigi Garofalo “Apertura e dialogo con la Cina sulle smart city per tre motivi”, ci ha detto, ai nostri microfoni, Vincenzo Scotti, Presidente della Link Campus University: “È più avanti di noi per cui è un Paese che va considerato nella realizzazione delle città intelligenti. In questo campo il dialogo…

Smart City Massimo D’Alema: ‘Italia non un cavallo di Troia della Cina. Un’opportunità per realizzare smart city’ di Luigi Garofalo “Il Memorandum firmato tra Italia e Cina è un’opportunità per l’Italia, in tanti settori, anche nel realizzare insieme le smart city. Il nostro Paese non è il cavallo di Troia della penetrazione della Cina in Europa. Gli altri Stati firmano meno memorandum rispetto a noi, ma più contratti con i cinesi”,…

Smart City Cagliari smart city e il supercervellone sardo per la cybersicurezza urbana, il 5G e l’efficienza energetica di Flavio Fabbri A novembre dell’anno scorso, a Roma, è stato firmato un accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna, Huawei Italia e il centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna CRS4, per l’avvio di una serie di attività e progetti sul territorio con oggetto la salute, l’istruzione, i trasporti,…

Telecoms Con l’accordo Open Fiber – TWT fibra ultraveloce per più aziende italiane di Redazione Key4biz Siglato l’accordo per la fornitura di fibra ultraveloce tra Open Fiber e TWT, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alla connettività di ultima generazione da parte delle aziende italiane. L’aumento continuo della quantità di dati gestiti e trasferiti dalle imprese ha portato alla richiesta di…

Internet 5GIA e AIoTI, smart networks fondamenta del mercato unico digitale di Flavio Fabbri Favorire lo sviluppo delle nuove reti di comunicazione, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dei servizi. Questo l’obiettivo di massima del progetto portato avanti dall’Alliance for Internet of Things Innovation (AIoTI) e 5G Infrastructure Association (5GIA), con l’obiettivo di mostrare i vantaggi…

Internet La BBC rimuove i podcast dai servizi Google: ‘Favorisce la sua app e non ci fornisce i dati degli utenti’ di Luigi Garofalo La BBC ha preso una decisione che può iniziare a ridurre, gradualmente, il dominio anche sui podcast degli Over the Top. La Tv pubblica Uk ha deciso di rimuovere i suoi podcast dall’app Google Podcasts e di renderli inaccessibili anche all’assistente Google e allo smart speaker Google Home. Come…

Internet Brexit senza accordo: il piano Ue per il settore digitale e il trattamento dei dati di Flavio Fabbri Prepararsi alla Brexit non è un percorso solo istituzionale, perché non riguarda solo Governi, agenzie governative e amministrazioni pubbliche europee, ma molti altri soggetti, dai semplici cittadini alle aziende e le industrie. L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea è materia complessa, perché…

Internet Web tax europea ancora rimandata: un danno devastante senza fine di Vasco Petruzzi Pensate ad una gara ciclistica. Tutti gli atleti in sella ad una bicicletta, che corre grazie alla forza muscolare impressa sui pedali. L’atleta con più dedizione all’allenamento e, perché no, anche dotato di un talento naturale, dovrebbe vincere… In uno scenario di concorrenza leale dove tutti…

Internet Copyright, Martusciello (Agcom): ‘Passo importante, così si responsabilizzano gli OTT’ di Redazione Key4biz “Adeguare il diritto d’autore alle sfide dell’evoluzione tecnologica è un’operazione necessaria per salvaguardare l’industria creativa”. Così il Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio Martusciello, commenta la direttiva sul copyright approvata ieri dal Parlamento europeo….

Internet La legge sul copyright è poco più di un consiglio. Chi l’applicherà? di Michele Mezza Passare dalla monetizzazione alla reciprocità fra contenuti e algoritmi per liberare la rete dai monopoli e dalle rendite di posizione cambierà la situazione? …

Energia Energia: da aprile bollette luce e gas più leggere, tariffe giù del 10% di Flavio Fabbri Buone notizie per le tasche dei consumatori italiani, a partire dal 1° aprile l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha annunciato una riduzione consistente delle bollette dell’energia per i clienti “in tutela”. Nel secondo trimestre dell’anno in corso, quindi, si avrà un calo…

Internet GDPR: il trattamento dei dati sulla salute in ambito sanitario di Redazione Key4biz In un infografica i chiarimenti del Garante per la Protezione dei dati personali sull’applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario. Fonte: Garante Privacy …

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Narrator’s Voice di Neosperience Team Che l’obiettivo sia arricchire un video con una voce narrante, raccontare una storia o semplicemente creare un contenuto audio unico, Narrator’s Voice è l’app giusta. Il funzionamento è molto semplice e l’obiettivo viene efficacemente raggiunto: inserendo il contenuto in formato testo o voce è…

Mappamondo GDPR, accreditamento e certificazione: accordo Garante Privacy e Accredia di Redazione Key4biz Nell’ambito della collaborazione tra il Garante per la protezione dei dati personali e Accredia, l’Ente nazionale di accreditamento, in rapporto alle attività di accreditamento e certificazione previste dal Regolamento (artt. 42 e 43), è stata sottoscritta nei giorni scorsi dal Presidente del…

Mappamondo Cybersecurity, Engineering completa l’acquisizione di OminitechIT di Redazione Key4biz Engineering si espande nel settore della cybersecurity dove attraverso la propria controllata Engineering D.HUB ha perfezionato il closing dell’operazione di acquisto del 51% di OmnitechIT. L’accordo prevede il contestuale rebranding della società acquisita in Cybertech e rappresenta un’intesa…

Mappamondo Exprivia Italtel sponsor di Arch Summit 2019 di Redazione Key4biz L’Arch Summit 2019, che si svolge il 3-4 aprile 2019 a Luxembourg City (presso Luxexpo – The Box), riunisce dirigenti della rete globale di Vodafone, startup all’avanguardia, innovatori e fornitori in un’unica location. Arch Summit è l’evento principale di Vodafone che abilita il collegamento di aziende…

Mappamondo Now Tv, on air la nuova campagna del servizio streaming di Sky di Redazione Key4biz Tutti gli appassionati di Serie TV sono accomunati da senso di appartenenza, identificazione e ritualità. E NOW TV, il servizio in streaming di Sky, vuole rappresentare e condividere questa grande passione con tutti gli spettatori. Il concept della nuova campagna di NOW TV, We believe in series, racchiude…