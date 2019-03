Dailyletter n. 3624 del 26 marzo 2019

Media Copyright, via libera dal Parlamento europeo: la riforma è passata di Flavio Fabbri Il Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a Strasburgo ha approvato la riforma del copyright, con 348 voti a favore e 274 contrati (36 astenuti). Era praticamente l’ultimo vero ostacolo prima della sua attuazione, che comunque dovrà ricevere il via libera formale del Consiglio dell’Unione…

Internet Direttiva Copyright, M5S e Lega contrari. Il rebus di come verrà recepita in Italia di Luigi Garofalo Ora che la riforma del copyright è stata definitivamente approvata dal Parlamento europeo dovrà essere applicata da ogni singolo Stato membro per avere effetto dal 2021. In Italia, ad oggi, c’è un rebus su come la direttiva verrà recepita, perché gli eurodeputati di Lega e M5S hanno votato compatti,…

Telecoms De Vecchis (Huawei): ‘Impossibile prendere i dati, sono crittografati. Senza di noi il 5G arriva tra qualche anno’ di Luigi Garofalo “Huawei è un fornitore di apparati e quelli per il 5G vengono progettati e realizzati in quello che è il più grande centro di ricerca e sviluppo del mondo, il 5G-PPP. Per cui noi non possediamo dati, che sono di proprietà degli operatori di telecomunicazioni, i quali, tra l’altro, con la rete 5G avranno…

Telecoms 5G, dall’Europa nessun divieto nei confronti di Huawei di Piero Boccellato La Commissione europea ignorerà le richieste statunitensi di un divieto di Huawei in Europa, ma chiederà agli Stati membri dell’UE di lavorare in modo più collaborativo sulla sicurezza della futura rete 5G e condividere le informazioni in termini di cybersecurity, nel tentativo di aumentare la sicurezza…

Media Copyright, Davide vince contro Golia. Tajani: ‘Finalmente regole per web’ di Angelo Zaccone Teodosi Il percorso resta in salita ed accidentato, ma questa mattina la gestazione della normativa per un riequilibrio dell’economia del web, a favore dei creativi ed in fondo (riteniamo) degli utenti stessi (almeno nel lungo periodo), ha registrato un significativo passo avanti: in Italia, è stata l’Ansa,…

Media Copyright, il Parlamento UE approva la riforma: il plauso dell’industria culturale italiana di Flavio Fabbri Oggi il Parlamento europeo riunito in seduta plenaria ha approvato definitivamente la riforma del copyright, concludendo un lungo iter legislativo iniziato due anni fa e che ora si concluderà ufficialmente con un ultimo passaggio formale al Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. La direttiva…

Media Antitrust, multa da 500mila euro a DAZN per pubblicità ingannevole di Piero Boccellato L’Antitrust ha applicato una multa da 500.000 euro a DAZN per pubblicità e informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio 2018/19. La sanzione arriva al termine di una istruttoria avviata nel mese di agosto 2018 nei confronti di Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l. Modalità…

Telecoms Fastweb tra i migliori in trasparenza nell’indagine di Altroconsumo di Piero Boccellato Fastweb nell’indagine di Altroconsumo risulta per la trasparenza uno dei migliori operatori telefonici, in particolare nell’analizzare e valutare tutto il processo di attivazione di una nuova utenza e i problemi che si possono verificare in fase di sottoscrizione di una offerta. La compagnia ha espresso…

Internet L’email marketing a sostegno dei punti vendita, Retail Institute Italy si affida a MailUp di Flavio Fabbri Nel mercato italiano, le aziende del settore retail & consumer goods (vendita al dettaglio e beni di largo consumo) hanno minori opportunità di crescita e di sviluppo dei margini di profitto, come conseguenza di un mercato maturo, del rallentamento della crescita demografica e di clienti più attenti…

Energia Idrogeno, progetto UE per la più grande rete di distribuzione al mondo di Flavio Fabbri L’Europa si muove verso lo sfruttamento dell’idrogeno su vasta scala, ma lo fa in ordine sparso. Nonostante il lancio della “Hydrogen Roadmap Europe”, programma gestito dalla partnership pubblico privata Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) e finanziato dall’Unione europea con un budget…

Energia Energia, crescono consumi e CO2: gli USA bruciano fossili, Cina e UE accelerano sulle rinnovabili di Flavio Fabbri Il consumo di energia è cresciuto in tutto il mondo del 2,3% nel 2018, ad una velocità doppia rispetto i tassi medi di crescita registrati dal 2010 ad oggi. Un dato, secondo il nuovo “Global Energy & CO2 Status Report” pubblicato oggi dall’IEA, conseguenza diretta della crescita forte dell’economia…

Internet Criptovalute, Bcause opererà sul Nasdaq di Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro In una stanza buia, ti muovi a piccoli passi. Come sempre, Mario Draghi is for real. I mercati restano sostenuti dalla politica monetaria accomodante delle banche centrali, nonostante la disputa commerciale USA-Cina, la Brexit e l’evidente rallentamento economico. In questo gioco di spinte e controspinte,…

Internet Fondazione con il sud, bando per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie di Sercam Advisory Obiettivi L’obiettivo generale del presente Bando è quello di valorizzare i beni confiscati alle mafie con iniziative sostenibili nel tempo di natura sociale, culturale ed economica, in grado di contribuire sia allo sviluppo socio-economico del territorio circostante sia alla riappropriazione del…

Games Anthem ha prodotto ricavi digitali per 100 milioni di dollari di Redazione Eurogamer.it Anthem di BioWare ha generato ricavi digitali per 100 milioni di dollari. I dati, emersi da una ricerca di SuperData, parlano di una percentuale di download di Anthem superiore alla media. Il gioco rappresenterebbe il lancio di BioWare migliore dopo quello di Mass Effect 3. Nonostante un’accoglienza…

Games Due nuovi modelli di Nintendo Switch all’orizzonte? di Redazione Eurogamer.it Secondo una segnalazione del Wall Street Journal, al prossimo E3 potrebbero venire annunciati due nuovi modelli di Switch.La prima versione di Switch sarebbe un upgrade mirato ai giocatori più esigenti, potente come PlayStation 4 Pro e Xbox One X. La seconda, mirata a un pubblico meno accanito al fine…

Mappamondo Italia SmART Community, al via da Matera il Summit per il digitale e la cultura di Redazione Key4biz L’Italia ospita uno straordinario patrimonio artistico, architettonico, umanistico, scientifico, paesaggistico ed eno-gastronomico. Le città italiane, con le loro bellezze, difficoltà e contraddizioni devono e possono diventare i luoghi simbolo dell’intreccio virtuoso tra innovazione, tecnologia,…

Mappamondo Identità Golose 2019, quando la TV è protagonista (video) di Francesco Lo Bianco, Videoreporter e fotografo La quindicesima edizione del congresso Identità Golose che si è svolta dal 23 al 25 Marzo presso il Mi-Co Milano ha avuto come filo conduttore il tema del fattore umano – Costruire Nuove Memorie. Il congresso ha accolto sul palco volti noti della Tv e della cucina italiana da Antonella Clerici e…