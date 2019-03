Dailyletter n. 3623 del 25 marzo 2019

Internet Evento smart cities a Roma: Liang Hua (Huawei) “Infrastrutture ICT e digitale creeranno nuove opportunità in Italia” di Flavio Fabbri A seguito del viaggio in Italia del Presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, si è svolto a Roma l’incontro “Smart Cities and Digital Transformation Dialogue. Italy and China – How to Make Cities Better Connected and More Intelligent”, promosso da ChinaEU e Link University, e organizzato…

Media Copyright, domani il voto all’Europarlamento: il mondo della cultura si schiera per il sì, Wikipedia Italia si oscura di Flavio Fabbri Tra minacce agli eurodeputati, pagine online che si oscurano in segno di protesta e mobilitazioni pro e contro la riforma del diritto d’autore, domani il Parlamento europeo in seduta plenaria si accinge a votare definitivamente la direttiva sul copyright. Una riforma chiesta da tanti e da tanti altri…

Internet L’iPhone non vende più, Apple punta sui contenuti in streaming e i servizi di Piero Boccellato Addio hardware, benvenuti i servizi. L’evento della società di Cupertino in programma il 25 marzo alle 10:00 (18:00 ore italiana) in diretta streaming potrebbe determinare un momento di svolta nella vita di Apple, la prima vera virata sin dal 2007 quando Steve Jobs presentò al mondo l’iPhone. Perché…

Media Andare oltre Apple News. Crimi: ‘Fondi per creare una piattaforma delle notizie. Basta soldi ai giornali’ di Luigi Garofalo Nel giorno in cui Apple (stasera ore 18) annuncia la nuova Apple News, una versione in abbonamento, che dovrebbe aggirarsi sui 10 dollari al mese (una sorta di Netflix delle notizie), il Governo italiano ha espresso la volontà di contribuire alla creazione di una piattaforma made in Italy delle news….

Internet Intelligenza artificiale, le linee guida del Garante Privacy: ‘Nella Pa obbligo di vigilanza sugli algoritmi’ di Redazione Key4biz Le applicazioni dell’intelligenza artificiale (IA) devono rispettare i diritti fondamentali, incluso quello alla protezione dei dati. Sviluppatori, produttori e fornitori di servizi IA devono valutare preventivamente i possibili rischi, adottando un approccio di tipo “precauzionale”. Necessarie precise…

Internet GDPR, Matteo Colombo (presidente ASSO DPO): ‘I Data Protection Officer italiani validi in tutta Europa’ di Luigi Garofalo Key4biz. L’8 e il 9 maggio 2019 si terrà a Milano il quinto congresso annuale di ASSO DPO. Un appuntamento di rito e di networking per i DPO italiani ed europei sul futuro del Data Protection Officer? Matteo Colombo. Il congresso è l’evento più importante a livello associativo, perché riunisce tutti…

Contributors Mibac, previste 2mila assunzioni entro 2 anni. In anteprima le linee guida del ministero di Angelo Zaccone Teodosi Come è noto, il titolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il grillino Alberto Bonisoli, ha messo in moto le procedure sostanziali e formali che dovrebbero portare prima dell’estate all’approvazione di una riforma organizzativa del dicastero. Si tratta di una riforma assimilabile,…

Internet GDPR. Banche, sanità, Spid e telemarketing nel mirino del Garante Privacy di Redazione Key4biz Istituti di credito, sanità, sistema statistico nazionale (Sistan), Spid, telemarketing, carte di fedeltà, grandi banche dati pubbliche. Sono questi i settori sui quali nei prossimi mesi punterà la sua lente il Garante per la protezione dei dati personali contenuti nel piano ispettivo per il primo…

Internet Innovazione, startup e eCommerce: CDP e Bank of China a sostegno alle imprese italiane di Flavio Fabbri Supportare la crescita delle aziende italiane nel mercato cinese attraverso l’emissione di obbligazioni “Panda Bond” e lo sviluppo di un piano coordinato di cofinanziamento per le realtà imprenditoriali che hanno manifestato l’intenzione di investire nel grande Paese asiatico, questo il contenuto…

Cybersecurity Cyber attacchi potrebbero costare al Regno Unito più di un miliardo di sterline l’anno di Flavio Fabbri In media, ogni singolo attacco informatico subito dalle imprese britanniche durante il 2018 è durato 67 minuti, per un costo complessivo di circa 140 mila sterline. È quanto riportato nella quattordicesima edizione del “Worldwide Infrastructure Security Report (WISR)” Netscout, secondo cui il Regno…

Media Vola lo streaming video, MPAA: “Nel mondo 613 milioni di utenti, in un anno +27%” di Flavio Fabbri I servizi di video streaming a pagamento stanno crescendo in tutto il mondo, ad un tasso a due cifre quasi ovunque. Secondo la Motion Picture Association of America (MPAA), dal 2017 al 2018 gli abbonati a questi servizi sono aumentati del 27% a livello globale e per la prima volta c’è stato il sorpasso…

Contributors Gli effetti negativi della compulsione digitale sul sonno? di Barbara Volpi La trasformazione digitale delle nostre vite, ha cambiato in pochissimo tempo le nostre abitudini e le nostre attività consuete riprogrammando tempi e modi di gestione di momenti fondamentali per il nostro equilibrio psicofisico. Primo fra tutti il ritmo sonno-veglia che sotto l’onda dello tsunami…

Internet Social media, l’importanza dei titoli nei post di Andrea Boscaro – The Vortex Anche i post hanno un titolo. Come i titoli degli articoli di giornale non sono scritti dai giornalisti che hanno redatto il pezzo, ma da professionisti capaci di attirare l’attenzione e invitare alla lettura, anche i post hanno una parte che non sostituisce il testo, ma permette che il compulsivo scorrere…

Contributors Editoria, al via gli Stati generali dell’Informazione all’insegna della crisi di Michele Mezza I giornalisti asserragliati nei loro istituti cercano di difendere le vecchie prerogative mentre i monopolisti delle piattaforme e l’esercito delle nuove figure digitali cingono d’assedio la categoria e il governo sembra attendere il collasso per dettare le proprie regole. …

Mappamondo GDPR e Sanità, Garante Privacy: ‘I medici possono trattare i dati per finalità di cura senza consenso’ di Redazione Key4biz I medici potranno trattare i dati dei pazienti, per finalità di cura, senza dover richiedere il loro consenso, ma dovranno comunque fornire loro informazioni complete sull’uso dei dati. Il medico che opera come libero professionista non è tenuto a nominare il Responsabile della protezione dati….

Mappamondo #Ioleggoperché, al via la nuova edizione di Redazione Key4biz Riparte #ioleggoperché, la grande iniziativa nazionale dell’Associazione Italiana Editori (AIE) che punta a formare nuovi lettori, rafforzando nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche. E che in soli tre anni ha portato…

Mappamondo L’Intergruppo parlamentare Innovazione in visita da Sky Italia di Redazione Key4biz Un’ampia delegazione dell’Intergruppo parlamentare Innovazione ha fatto oggi visita alla sede centrale di Sky Italia a Milano. Nel corso dell’incontro sono state presentate ai parlamentari le principali attività su cui Sky sta investendo ed illustrato il processo di evoluzione che, in quindici anni…

Mappamondo Accademia Belle arti di Roma, “Luigi Bartolini. Linee di Libertà. Incisioni 1915-1936” di Redazione Key4biz Opening 28 marzo 2019, ore 18 fino al 16 aprile 2019 Accademia di Belle Arti di Roma – Aula Colleoni Sede di Via Ripetta – Piazza Ferro di Cavallo 3, Roma Tra i maggiori incisori italiani del ‘900, Luigi Bartolini (Cupramontana, 1892 – Roma, 1963) divide questo unanime riconoscimento con un gigante…

Video del giorno Social network. Guarda Opinion Rhapsody, la parodia di Bohemian Rhapsody dei Queen (Video) di Redazione Key4biz Dall’elettore medio di Donald Trump ai troll russi, passando per gli haters: i social network hanno dato la libertà di parola a tutti, ma a quale prezzo? Il collettivo di YouTube Dustin e Genevieve ha messo a punto una versione parodia del classico brano dei Queen – Bohemian Rhapsody – per prendere…

Focus Mail Agenda del Seminario FUB: “5G e Net Neutrality”. Roma, 4 aprile 2019 di Redazione Key4biz SAVE THE DATE Seminari FUB5G e Net Neutrality 4 aprile 2019ore 8:30-13:30Oratorio del GonfaloneVia del Gonfalone 32a Roma La rete 5G sarà una complessa “rete di reti”, diverse e tra loro interoperanti che, grazie agli algoritmi che la gestiscono e la ottimizzano, sarà “vista” dai servizi e dalle…