Dailyletter n. 3618 del 18 marzo 2019

Cybersecurity 5G. Il ministro degli Esteri cinese a Bruxelles, mentre si sgonfia la campagna Usa anti-Huawei di Luigi Garofalo Sul 5G e sulla scelta delle società per la realizzazione delle reti per la tecnologia di quinta generazione la parola spetta ai singoli Stati e non all’Unione europea. A sottolineare il perimetro di competenza sul tema è stata Federica Mogherini, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue…

Internet L’e-Fattura antifrode: in due mesi e mezzo bloccati falsi crediti Iva per 688 milioni di euro di Luigi Garofalo Dal primo gennaio ad oggi ha consentito di bloccare 688 milioni di euro di falsi crediti Iva e ha permesso all’Agenzia delle Entrate di intercettare acquisti fittizi per 3,2 miliardi. Ecco svelata l’e-Fattura antievasione e antifrode. I risultati positivi ottenuti dalla fatturazione elettronica dal primo…

Internet Copyright, italiani favorevoli: Sì alla direttiva (e più tasse per gli OTT) di Piero Boccellato L’86% degli italiani dichiara pieno consenso all’imposizione fiscale sulle entrate realizzate da queste aziende all’interno dell’Unione Europea e l’81% ritiene che i colossi del digitale si espongano solo per proteggere i propri interessi economici e non per il bene comune. Sono questi i dati che…

Smart City Auto elettriche, la Germania locomotiva d’Europa. Attesa per l’effetto ecobonus in Italia di Flavio Fabbri Crescono le auto elettriche nelle nostre strade, soprattutto cittadine. Secondo uno nuovo studio Navigant Research, nel 2018 sono state vendute in tutto il mondo 1,9 milioni di plug-in electric vehicles (sia 100% batteria, sia ibride). Il documento stima le auto elettriche attorno al 15-30% del mercato…

Contributors Domani il ‘Piano Industriale’ Rai in Commissione Vigilanza di Angelo Zaccone Teodosi Come è noto, mercoledì 6 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione della Rai ha approvato, a larga maggioranza (5 consiglieri a favore, 2 consiglieri contrari) il “Piano Industriale” di Viale Mazzini per il triennio 2019-2021 (vedi “Key4biz” del 6 marzo 2019, “Rai. Oggi in cda il piano industriale…

Telecoms 5G: Pechino alza l’asticella degli investimenti entro il 2025, trainando l’intero Sud Est asiatico di Flavio Fabbri Siamo in piena corsa mondiale per il 5G. Una tecnologia strategica che cambierà rapidamente la nostra economia, perché abiliterà nuove industrie e servizi, perché collegherà tra loro miliardi di oggetti smart dell’Internet delle cose, perché faciliterà l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei…

Internet Smart data, mercato globale da 31 miliardi nel 2022. Che cosa sono e in che differiscono dai big data di Flavio Fabbri La trasformazione digitale ha portato con sé una grande fame di dati. Tutte le tecnologie di punta della cosiddetta Terza Piattaforma, tra cui l’Internet delle cose, le fabbriche 4.0, l’intelligenza artificiale, il machine learning e la stessa robotica, hanno bisogno di dati e allo stesso tempo ne generano…

Contributors Web mirror, come la tecnologia porta i ragazzi a nuovi comportamenti sociali di Barbara Volpi Se il sorriso dei ragazzi si anima con la parola magica balletto di Marshmello che ha incollato milioni di loro davanti all’ultimo evento di Fortnite, il volto delle ragazze si accende di vitalità nel momento in cui si tira fuori la parla Tik Tok. Si pronuncia la parola magica e il corpo si attiva come…

Internet WhatsApp e lavoro, come usare l’app in maniera professionale di Andrea Boscaro – The Vortex Confrontandomi ogni giorno con tante aziende e tanti professionisti e osservando la mia stessa lavorativa, ho realizzato quanto WhatsApp sia diventato uno strumento di lavoro a tutti gli effetti, della stessa importanza forse della posta elettronica. Pur usato ben aldilà dei confini della organizzazione…

Media Sky, 3 accordi in una settimana: X Factor, Italia’s Got Talent e Mondiali di calcio femminile di Redazione Key4biz Tre intese importanti in una settimana per lavorare ai nuovi palinsesti. Sky ha firmato un nuovo accordo di esclusiva con Fremantle Italy e Syco Entertainment per X Factor e Italia’s Got Talent, due dei format internazionali di maggior successo nonché show di punta per i canali Sky Uno e TV8. L’accordo…

Internet Vetrya tra le migliori aziende in cui lavorare in Italia di Piero Boccellato Per il 18° anno consecutivo, Great Place to Work Italia ha pubblicato la Classifica delle migliori aziende per le quali lavorare in Italia secondo gli oltre 40.000 dipendenti ascoltati per stilare la speciale classifica. Sono state premiate 50 aziende tra le 136 organizzazioni che hanno preso parte…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Agar.io di Neosperience Team Un gioco tanto semplice da utilizzare, quanto coinvolgente e divertente. Agar.io è uno dei più famosi giochi online che siano mai esistiti, disponibile per Pc, tablet, smartphone. Il funzionamento è semplicissimo: l’utente deve muoversi lungo il campo di gioco, mangiando gli avversari più piccoli…

Games L’Italia videoludica torna alla GDC con Games in Italy di Redazione Eurogamer.it Si apre oggi a San Francisco la 33esima edizione della Game Developers Conference (GDC), il più grande evento mondiale dedicato agli sviluppatori di videogiochi. Anche quest’anno parteciperà alla manifestazione una delegazione di studi di sviluppo italiani supportata dal Ministero dello Sviluppo Economico,…

Games The Division 2 debutta primo ma in calo di Redazione Eurogamer.it The Division 2 ha debuttato al primo posto della classifica UK, ma vendendo meno del suo predecessore.Le copie fisiche vendute di The Division 2, infatti, ammonterebbero a circa il 20% in meno rispetto a quelle del primo capitolo. Come sempre, è da considerare un’incidenza maggiore delle copie in…

Focus Mail Dialogo Italia-Cina su Smart Cities e Trasformazione Digitale. Roma, 22 marzo 2019 di Redazione Key4biz Smart Cities and Digital Transformation Dialogue Italy and China – How to Make Cities Better Connected and More IntelligentVenerdì 22 marzo 2019, Hotel Hassler, Roma Marco Bucci Sindaco di Genova e Mario Occhiuto Sindaco di Cosenza saranno tra i protagonisti dell’incontro che si svolgerà il 22…

Mappamondo Exprivia Italtel il 20 marzo alla Star Conference di Borsa Italiana di Redazione Key4biz Mercoledì 20 marzo si terrà la Star Conference di Borsa Italiana a cui parteciperà Exprivia|Italtel e alla quale saranno presenti Domenico Favuzzi e Stefano Pileri, rispettivamente Chief Executive Officer e Chief Operating Officer del Gruppo, per annunciare la rinnovata organizzazione del gruppo a un…

Mappamondo Smart working: studio ENEA sul telelavoro in Italia, coinvolti più di 3.500 dipendenti di Redazione Key4biz Con il lancio di un questionario online, entra nella fase operativa l’indagine ENEA su telelavoro e smart working nella Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è di conoscere l’impatto di queste due nuove forme di organizzazione del lavoro su qualità della vita e sostenibilità urbana. “L’indagine si…

Mappamondo Lepida, il punto sui servizi GDPR e l’evoluzione di RecordER di Redazione Key4biz Proseguono intense le attività di Lepida nell’ambito dei servizi di supporto agli enti negli adempimenti derivanti dal GDPR. Si tratta di attività che hanno già registrato oltre 115 incontri tra il team DPO di Lepida e gli enti, in forma singola o aggregata, per condividere e discutere le azioni necessarie…

Mappamondo Italia-Cina, anche Aidr presente all’evento su smart cities e trasformazione digitale il 22 marzo a Roma di Redazione Key4biz Il ritorno di Xi Jinping a Roma, questa volta nella veste di Presidente cinese, si colloca in un contesto di rapporti bilaterali in continua crescita nel tempo nell’ambito del partenariato strategico italo-cinese sottoscritto il 5 ottobre del 1978. Già nel 2011, in occasione delle celebrazioni del…