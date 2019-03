Dailyletter n. 3612 dell’8 marzo 2019

Internet Facebook, il merger con WhatsApp e Instagram per contrastare WeChat e diventare il sistema operativo delle nostre vite di Luigi Garofalo Non solo Key4biz, ma anche il Guardian non crede affatto all’annuncio di Mark Zuckerberg, secondo il quale la fusione di Facebook-WhatsApp e Instagram è necessaria “per garantire privacy e sicurezza dei messaggi privati degli utenti”. E parliamo di 3,8 miliardi di persone. Infatti il nostro articolo…

Cybersecurity Tofalo (Difesa) ‘Più partnership Pubblico-Privato per rafforzare la cybersecurity. Il Governo non può farcela da solo’ di Piero Boccellato “Il settore cyber sta conoscendo oggi uno sviluppo rapidissimo. Per fare Sistema Paese e’ importantissimo costruire un network solido, dobbiamo stimolare le realtà del mondo produttivo che sono capaci di innovare e sviluppare nuove tecnologie. Non possiamo permetterci di restare indietro”, ha dichiarato…

Smart City Meccanismo digitale per collegare l’UE: Mariya Gabriel, “Concentrarsi sulle comunità 5G ready” di Flavio Fabbri Oggi la Commissione europea ha annunciato l’accordo provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla proposta relativa al meccanismo per collegare l’Europa (CEF), nell’ambito del prossimo bilancio UE a lungo termine 2021-2027. La proposta in questione prevede…

Internet Ecco ‘Smart’: l’app dell’Agenzia delle Dogane (realizzata da Sogei) che tiene sotto controllo il gioco legale di Luigi Garofalo L’Agenzia delle Dogane, per il tramite del suo partner tecnologico Sogei, ha messo in campo un’applicazione, denominata SMART (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico), che gestisce il monitoraggio a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dell’offerta…

Internet Come le tecnologie smart ci spiano, a partire dagli assistenti digitali in casa di Vasco Petruzzi – Ceo Cybertec Services Srl Progetto ComputArte Il titolo sembra forte, ma purtroppo è la realtà. Facendo un piccolo excursus storico, la semantica può aiutarci a spiegare meglio il problema. La precedente tecnologia computazionale era ed è chiamata Personal Computer e l’aggettivo definisce esattamente la logica di gestione dei dati. Lo strumento…

Telecoms Velocità Internet mobile in Italia in attesa del 5G: a che punto siamo di Silvio Spina SosTariffe.it La velocità Internet mobile è una caratteristica sempre più importante per gli utenti: anche in Italia, infatti, l’uso dello smartphone ha superato ampiamente quello dei computer, soprattutto da chi utilizza social network, chat, streaming e altri servizi di condivisione. Ma a che punto siamo nel nostro…

Internet A Torino le tecnologie più innovative di Israele, “la startup Nation per eccellenza”? di Luigi Garofalo Torino sarà luogo di sperimentazione per le più innovative tecnologie israeliane relative a servizi e prodotti da impiegare in ambito urbano. OurCrowd, una delle piattaforme di crowdfunding leader al mondo che ha raccolto quasi 1 miliardo di dollari dalla sua nascita 6 anni e particolarmente attiva…

Cybersecurity Cloud e cybersecurity, Cuneo prima tappa del roadshow di CSI Piemonte di Redazione Key4biz Ogni giorno il CSI Piemonte protegge la pubblica amministrazione piemontese da circa 150.000 attacchi informatici. Si tratta di un numero significativo, che testimonia dell’importanza sempre più crescente di temi come sicurezza informatica, protezione dei dati personali e servizi in cloud. E proprio…

Internet Loquis e TaTaTu, le due startup che prospettano scenari innovativi nel settore culturale di Angelo Zaccone Teodosi Strani segnali di effervescenza, nel vischioso mondo dell’industria culturale e creativa italiana: se i dati relativi al “box office” cinematografico italiano continuano ad evidenziare andamenti negativi (gli incassi di febbraio sono stati di 50,2 milioni di euro, ovvero il peggiore risultato dal 2014,…

Internet Accenture: “Getting To Equal 2019”, la cultura delle pari opportunità motore per l’innovazione di Flavio Fabbri Esiste un giacimento di PIL ancora da scoprire, sotto il terreno delle consuetudini, che è quello studiato dalla Banca d’Italia qualche anno fa: portando l’occupazione femminile al 60%, il PIL italiano aumenterebbe del 7%! Una conferma di quanto l’innovazione sia legata alla cultura del cambiamento…

Telecoms 5G un telefono su quattro nel 2023 per 1,3 miliardi di abbonati di Flavio Fabbri Il nuovo standard di telecomunicazione è pronto al debutto. Il 2019, secondo analisti di mercato ed esperti di mobile technologies, sarà ricordato come l’anno del 5G, ma è nei prossimi anni che questa tecnologia troverà la sua definitiva affermazione su scala globale. A partire dal 2021 gli abbonamenti…

Media Mobile advertising: la pubblicità sugli smartphone cresce del 30% a gennaio di Flavio Fabbri L’online advertising cresce del 4% in Italia nel mese di gennaio 2019. A confermarlo sono i nuovi dati diffusi dall’Osservatorio Fcp-Assointernet, secondo cui tra desktop/tablet, smartphone e smart tv/console nel primo mese dell’anno sono stati investiti in pubblicità 26,1 milioni di euro. Lo smartphone…

Telecoms Perché lo smartphone in viaggio è un compagno inseparabile di Giordano Rodda SosTariffe.it Magari siamo un po’ più schizzinosi per quanto riguarda i compagni di viaggio “umani, ma con lo smartphone non si sbaglia: quello deve essere sempre con noi. A qualunque costo. La lista delle funzioni indispensabili già tutti i giorni ma che quando si è all’estero sembrano essere ancora più essenziali…

Internet Creare valore, partendo dall’ascolto. L’uso della Voice of Customer di Neosperience Team È sempre più diffusa tra le aziende la consapevolezza che il loro reale valore sia dato dal valore dei loro clienti e dalla capacità di aumentarne, nel tempo, il grado di fidelizzazione, la profittabilità e la probabilità che il loro passaparola positivo funga da leva per il marketing. …

Internet Piemonte Film Tv Fund, contributo a fondo perduto fino al 35% a sostegno delle imprese audiovisive di Sercam Advisory Il Bando disciplina l’accesso ai contributi previsti nell’ambito della Misura “Piemonte Film Tv Fund – Sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva”. Il Bando supporta le imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, con…

Energia Energia e gas in aumento? Ecco le tariffe più economiche della Maggior Tutela di Davide Raia SosTariffe.it Risparmiare sulle bollette energetiche è possibile. Con i prezzi di gas e luce per i clienti in regime di Maggior Tutela in costante aumento (a fine mese è in programma un nuovo aggiornamento tariffario dell’Arera), le tariffe del Mercato Libero dell’energia diventano sempre più convenienti garantendo…

Mappamondo Vodafone presenta Red Unlimited, la prima offerta 5G ‘All inclusive’ di Redazione Key4biz Giga, SMS illimitati, minuti illimitati in Italia e verso tutta Europa, Giga e minuti in roaming extra EU, con tutti i servizi accessori, come Segreteria Telefonica, Chiamami, Recall, 414, inclusi.Vodafone lancia RED Unlimited una nuova generazione di offerte tutto incluso. Prima in Italia, la…

Mappamondo CDTI, di cosa si è parlato al ciclo di incontri con l’On. Enza Bruno Bossio di CDTI Forum Il CDTI di Roma e l’Inforav hanno avviato un ciclo di incontri rivolti a condividere, tra i propri Associati, informazioni e riflessioni sulle tecnologie in Italia. Il 21 febbraio scorso si è tenuto il primo incontro con L’On. Enza Bruno Bossio, di cui abbiamo già riferito venerdì scorso. Di seguito…

Mappamondo Software anti fake news, l’italiana WaterOnMars in finale nella ‘IAF UK Tech Challenge’ di Redazione Key4biz Unica in Italia e in tutto il sud Europa, la startup innovativa WaterOnMars fondata da Alex Orlowski è arrivata in finale nella prestigiosa “IAF UK Tech Challenge”, competizione che premia le organizzazioni che studiano, identificano e contrastano iniziative di propaganda state-sponsored o di…

Games Konami sta costruendo una struttura dedicata agli eSports nel centro di Tokyo di Redazione Eurogamer.it Il publisher giapponese Konami sta costruendo un edificio dedicato agli eSports nel centro di Tokyo. Situato nel distretto di Ginza, il Konami Creative Center avrà 12 piani più un piano sotterraneo, secondo quanto riportato da Siliconera. La struttura ospiterà eventi di eSports, punti vendita…

Focus Mail Save the Date: il 22 marzo a Roma il dialogo sulla cooperazione Italia-Cina sulle Smart Cities con le eccellenze italiane di Redazione Key4biz Smart Cities and Digital Transformation Dialogue – Italy and China – How to Make Cities Better Connected and More Intelligent Venerdì 22 marzo 2019 Roma La Cina ha il maggior numero di progetti Smart Cities al mondo e per questo rappresenta una occasione enorme per l’industria…