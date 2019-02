Dailyletter n. 3593 dell’11 febbraio 2019

Media Copyright, la riforma Ue va avanti ma c’è attesa per il Trilogo di questa settimana di Flavio Fabbri Un voto arrivato in tarda serata, tra mille incertezze, ma che è positivo per la Riforma del Copyright nell’Unione europea (Ue). sabato mattina a Bruxelles si è tirato un sospiro di sollievo: accordo generale raggiunto attorno alla bozza di direttiva sul diritto d’autore, ora si apre la strada all’adozione…

Internet Fusione Facebook-Instagram-WhatsApp, il primo stop arriva dall’Antitrust tedesco di Piero Boccellato L’autorità tedesca di protezione della Concorrenza del mercato – il Bundeskartellamt – ha inflitto un duro colpo a Facebook, vietando all’azienda di fare “data hoarding” tra le sue varie piattaforme e su siti internet di terze parti. L’Antitrust tedesco è giunto a questa decisione dopo la chiusura…

Internet Fintech, Bankitalia: ‘La Psd2 uno shock’. Da settembre Google, Facebook e Amazon fanno da banca di Luigi Garofalo Giorni fa sono entrato nella mia filiale bancaria e non ho trovato più i tre sportelli, né tantomeno le tre persone che dietro a quel vetro avranno lavorato per anni. Davanti ai miei occhi solo scrivanie con personale addetto alla consulenza. Ho detto sottovoce: “Sono gli effetti del Home banking e del…

Internet Fantasia, burocrazia e IA: la nuova via ‘italiana’ verso l’amministrazione analogica e la digicrazia di Donato A. Limone, Professore di informatica giuridica e direttore della Scuola Nazionale di Amministrazione Digitale (SNAD), Università degli studi di Roma, Unitelma Sapienza Mentre si cerca di “assestare” il sistema (…sistema: si fa per dire) dei vari enti che si occupano oggi di digitale pubblico (Commissario straordinario, Agid, Team digitale, la nuova società prevista dalla legge di semplificazione) fa intanto capolino l’idea che la burocrazia italiana possa essere “redenta”…

Media ilprincipenudo. Informazione locale, la corposa ma tardiva indagine Agcom di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult) Questa mattina a Roma, in via dei Prefetti, in un’affollata sala dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (“location” scelta evidentemente per la sua simbolicità), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha presentato la prima “Indagine Conoscitiva sull’Informazione Locale”, diretta da…

Robot Droni terrestri, ecco il robot made in Italy ‘Gita’ per il lavoro e il tempo libero (Video) di Flavio Fabbri Si muove in autonomia o semplicemente segue il suo proprietario, portando per lui la spesa, pacchi pesanti, materiale da lavoro, libri, bevande e cibo per andare al mare d’estate o a fare un pic nic al parco, Gita è un drone terrestre polifunzionale e altamente tecnologizzato che accompagna le persone…

Internet GDPR, registrate 60 mila violazioni del regolamento nell’UE. In Italia 610 casi di Flavio Fabbri Dall’entrata in vigore del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, conosciuto con il suo acronimo inglese GDPR, che sta per General Data Protection Regulation, sono state registrate più di 59 mila violazioni della sicurezza di dati personali, sensibili, protetti e riservati, o casi di…

Media Copyright, la sfida di Google all’Europa e la mancanza di un modello di business diversificato di Flavio Fabbri L’Unione europea è riuscita a superare l’ennesimo ostacolo nel suo percorso verso l’approvazione della riforma del copyright. Dopo mesi di confronti, scontri, accordi, tavoli saltati e poi ricomposti, con il voto di venerdì scorso, la riforma del diritto d’autore in Europa fa un passo in avanti ed entrata…

Internet Bambinidigitali. Genitori, perché l’uso improprio dei device mobili danneggia il bambino di Barbara Volpi, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD in Psicologia Dinamica e Clinica Sapienza-Roma Mamma mi guardi, invece di guardare il cellulare? Sto crescendo e nemmeno te ne accorgi? Si, hai sequenziato ogni mio momento di crescita nelle foto che hai postato su Facebook, le hai inviate ai vari gruppi di mamme e ai parenti su WhatsApp, ma davvero ti sei fermata ad osservarmi e a notare i miei…

Internet Vorticidigitali. Marketing digitale, l’importanza del ‘Rapporto Pubblico’ di Google Analitycs di Andrea Boscaro, fondatore The Vortex Come abbiamo visto la scorsa settimana, gli strumenti e le funzionalità che il marketing digitale offre vanno ben al di là di un uso tecnico e specifico per chi deve curare la presenza online di un’azienda o di un’organizzazione, ma permettono analisi di mercato utili per ogni tipo di consu…

Internet Finanza Agevolata. Bando per l’avvio di imprese culturali e creative da insediare in spazi pubblici di Nicole Conte, Sercam Advisory Il bando, approvato con decreto n.962 del 28 gennaio 2019, ha la finalità di selezionare le migliori proposte di percorsi di formazione/accompagnamento presentate da operatori accreditati da Regione Lombardia ai servizi per la formazione e per il lavoro (potenziali beneficiari) e rivolte a disoccupati…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, AI heart rate monitor by Welltory di Neosperience Team Sei stressato, hai poche energie e non riesci a concentrarti sul lavoro; non riesci a staccare dalle preoccupazioni e dalla frenesia della vita quotidiana. Welltory può venire in tuo aiuto. Si tratta di un’applicazione che utilizza Intelligenza Artificiale in modo semplice ed efficace, per…

Games Aria di licenziamenti in Activision Blizzard di Redazione Eurogamer.it Secondo recenti segnalazioni di Bloomberg, Activision Blizzard sarebbe sul punto di annunciare centinaia di licenziamenti.

Bloomberg cita fonti anonime “familiari con la questione”, che danno per certo un annuncio dei licenziamenti in casa Activision Blizzard prima della presentazione del bilancio…

Streaming Diretta Streaming del Convegno “Matera 2019: il 5G e il digitale al servizio della cultura” di Redazione Alle ore 10, presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio si svolge il convegno “Matera 2019: il 5G e il digitale al servizio della cultura”. Saluto introduttivo del presidente della Camera, Roberto Fico. AGENDA

Ore 10:00 Saluti istituzionali Roberto Fico, Presidente…

Mappamondo Alternative alle plastiche monouso? Al via il concorso internazionale di Sky e National Geographic di Redazione L’Ocean Plastic Innovation Challenge, un concorso della durata di un anno, si concentrerà su tre modi strategici di affrontare il crescente problema dell’inquinamento causato da plastica: progettazione di alternative alle plastiche monouso; identificazione di opportunità derivate dalla corretta gestione…

