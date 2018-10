Dailyletter n. 3526 del 10 ottobre 2018

Sono state accolte con elogio dai membri della Commissione Finanze della Camera le semplificazioni di Sogei apportate e in corso all’infrastruttura tecnologica della fatturazione elettronica, che sarà obbligatoria da gennaio 2019 anche per i privati residenti o con stabile organizzazione in Italia (con…

Riparte il comparto pubblicitario in Italia nei primi otto mesi dell’anno in corso. Gli investimenti in pubblicità sono cresciuti del 2,5% tra gennaio ed agosto del 2018, secondo i nuovi dati Nielsen, e il solo agosto ha registrato complessivamente un +4,9%.

“Il prezzo non è mai eccessivo, se possono pagare”. Così il presidente dell’Agcom Angelo Marcello Cardani, ha risposto ai cronisti che, a margine di un’audizione in Senato, gli chiedevano un commento sull’allarme dei sindacati per il prezzo che gli operatori telefonici dovranno pagare per le frequenze…

Cassa Forense indice per l’anno 2018 un bando per l’assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di € 2.400.000,00, per l’acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale.