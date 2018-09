Dailyletter n. 3516 del 26 settembre 2018

Da domani l’Italia farà parte del partenariato europeo per lo sviluppo delle tecnologie blockchain lanciato lo scorso aprile da 22 Paesi membri dell’UE. Per scelta dei precedenti governi il nostro Paese ancora non figurava. A darne notizia della data esatta della firma a Bruxelles è stata Mirella Liuzzi…

L’Italia non vuole fare da comprimario nello sviluppo globale della blockchain, la tecnologia più calda del momento che oggi, insieme a Intelligenza Artificiale e 5G, compone il podio dei sistemi hitech più promettenti. Per non perdere il treno con il futuro, il ministro dello Sviluppo Economico Luigi…

Teresa Alvaro si è insediata come nuovo direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Dopo l’ok della Corte dei Conti, Alvaro è operativamente alla guida dell’Agenzia che deve pianificare la strategia per la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, favorendo lo sviluppo…

Sostenere l’innovazione nelle imprese italiane per favorire lo sviluppo di relazioni proficue tra progresso tecnologico e sistema economico, a questo mirava il bando per gli uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle Università e degli enti pubblici di ricerca italiani promosso dal Ministero dello…

Curiosa iniziativa, ed inedita alleanza, quella che è stata presentata a Roma martedì pomeriggio 25 settembre, nell’elegante Sala Zuccari di Palazzo Madama: lo storico Censis (classe 1964) è venuto in aiuto dell’indebolita Auditel srl (classe 1984), in un ardito tentativo di riaffermare una presunta…

Gus Hunt, già Chief Technology Officer per la CIA e oggi Cyber Strategist di Accenture Federal Services, ha in più occasioni ribadito la necessità di quello che lui definisce un “Cyber Moonshot”, una chiamata collettiva all’azione e alla massima cooperazione per risolvere le sfide della sicurezza…

Il mercato delle auto elettriche in Italia è uno dei più deboli del panorama europeo. Il primo del vecchio continente è la Norvegia, con 62.000 veicoli venduti (terzo Paese per immatricolazioni dopo Cina e Stati Uniti, rispettivamente con 580 mila e 200 mila ecars immatricolate) che rappresentano ben…

Report annuali, prodotti all’avanguardia, convegni, mega esperti, che cosa non si fa in nome della cybersecurity. Termine da qualche anno sulla cresta dell’onda, ha scatenato (giustamente) gli interessi di istituzioni, aziende, professionisti e studiosi. D’altro canto, non solo il cybercrime è ormai…