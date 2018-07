Dailyletter n. 3479 del 27 luglio 2018

Media La Rai secondo il Governo M5S-Lega. Accordo su Salini Ad e Foa Presidente di Luigi Garofalo La nomina del presidente e dell’amministratore delegato della Rai sul tavolo del Consiglio dei ministri che si è tenuto oggi. Il Governo ha trovato l’accordo su Fabrizio Salini per la carica di amministratore delegato e Marcello Foa per la carica di consigliere di amministrazione, i nomi sono stati…

Telecoms Banda ultralarga, Mirella Liuzzi (M5S) ‘Il modello wholesale only guarda al futuro. Dopo l’asta 5G, spectrum review e nuova gara frequenze’ di Paolo Anastasio Dopo l’audizione di ieri del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, dove ha illustrato le linee programmatiche del Governo in materia di digitale e Tlc, cresce l’attesa per la fase operativa del programma di Governo. Tanti i temi sul…

Smart City Auto elettriche, dalla BEI 115 milioni per realizzare 14 mila colonnine di ricarica in Italia entro il 2022 di Flavio Fabbri Nei prossimi cinque anni in Italia dovrebbero essere realizzate ed attivate circa 14 mila colonnine di ricarica per veicoli elettrici. È quanto annunciato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) che tra il 2018 ed il 2022 finanzierà con 115 milioni di euro (di cui 50 milioni di euro già perfezionati)…

Internet CDP: Luigi Paganetto è Vicepresidente e Fabrizio Palermo Amministratore delegato di Redazione Si è riunito oggi per la prima volta, sotto la presidenza di Massimo Tononi, il Consiglio di Amministrazione di Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) nominato dall’assemblea dello scorso 24 luglio. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Luigi Paganetto Vicepresidente, e Fabrizio Palermo…

Media BreakingDigital. La malattia di Sergio Marchionne, davvero nessuno sapeva niente? (video commento) di Michele Mezza, (docente di Culture Digitali all’Università Federico II Napoli) – mediasenzamediatori.org Ma davvero nessuno dei dirigenti della Fiat sapeva nulla della lunga malattia dell’amministratore delegato? …

Energia Rinnovabili, Luigi Di Maio ‘SEN superata, a dicembre il Piano clima energia’. Subito i nuovi vertici GSE e Arera di Flavio Fabbri Sostenere la nascente green economy, unitamente alla ricerca, l’innovazione e la formazione per lo sviluppo di professionalità ‘green oriented’ e per la rinascita della competitività del nostro sistema industriale, con l’obiettivo di “decarbonizzare” e “defossilizzare” produzione e finanza, promuovendo…

Telecoms I 23 paesi con la connessione a banda larga più veloce di Paolo Anastasio La velocità di connessione a banda larga varia molto da paese a paese, ma anche da regione a regione all’interno dello stesso paese. La società di analisi britannica Cable, come riporta Business Insider, ha messo in fila la classifica dei 200 paesi con la connessione più veloce (clicca la classifica…

Cybersecurity mBanking, perché il tuo smartphone può mettere a rischio i tuo soldi di Paolo Anastasio Lo smartphone rischia di essere la prima porta d’ingresso per i malintenzionati al nostro conto bancario. E’ quanto emerge da un’indagine di due anni fa della FED, secondo cui la metà degli utenti smartphone di conti bancari ha utilizzato il telefonino per accedere ai suoi soldi. Perché preoccuparsi?…

Internet Finanza Agevolata. Orange economy, le misure a sostegno della creatività e della cultura in Italia di Nicole Conte e Vincenzo Parisi (Sercam Advisory) Il fervore culturale e la creatività sono da sempre due tratti distintivi italiani. Aziende operanti nel campo della moda, dell’architettura, del design o della musica costituite nel nostro Paese, sono diventate veri e propri simboli dell’economia italiana esportati in tutto il modo. Singole esperienze…

Telecoms SosTech. Smartphone: il caso Cina, tra luci e ombre di Giordano Rodda Anche chi non si intende particolarmente dell’evoluzione nel mercato degli smartphone sa che il presente, oggi più che mai, è cinese. Una nazione-continente in cui le differenze sociali sono, com’è noto, decisamente ampie, dalla povertà della Cina rurale alle metropoli futuristiche dove le ultime tecnologie…

Telecoms Cosa Compro. Aggiornamento Android Oreo per Huawei: il P9 verrà davvero abbandonato? di Silvio Spina Il 2018 sarà ricordato come un anno importantissimo per il brand Huawei nel nostro Paese: già dalla primavera, infatti, il colosso asiatico è diventato il primo produttore smartphone in Italia, superando Samsung per la prima volta. Un primato che era già nell’aria e che, stando ai trend di vendita di…

Energia Sos Energia. Bolletta troppo bassa? Attenzione alle agevolazioni IMU di Davide Raia Se i consumi di energia elettrica risultano troppo bassi, il Comune di residenza ha facoltà di cancellare le agevolazioni fiscali per l’abitazione principale. A stabilire questa possibilità è una recente sentenza della Corte di Cassazione che va, di fatto, a rendere la vita difficile a chi indica un…

Games Electronic Arts, decollano i videogiochi in digitale di Redazione Eurogamer.it L’ultimo rapporto fiscale di Electronic Arts, relativo al trimestre terminato a giugno 2018, evidenzia una penetrazione sempre maggiore del mercato digitale.

Nello specifico, il digital delivery dei giochi Electronic Arts sembra aver quasi raggiunto i volumi del mercato fisico. Secondo…

Mappamondo Le sale contro il Festival di Venezia, no degli esercenti alle uscite simultanee di film al cinema e su altre piattaforme di Redazione Le Associazioni di categoria dell’Esercizio Cinematografico Italiano – ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) e ANEM (Associazione Nazionale Esercenti Multiplex) – contestano quanto comunicato dal Direttore della Mostra del Cinema di Venezia e le iniziative successive che prevedono la…

Mappamondo Auto elettriche, attese 500 vetture a batteria al meeting di Milano del 29 settembre di Flavio Fabbri Il 29 settembre sono 500 le vetture a batterie attese al meeting automobilistico più silenzioso e più ecosostenibile d’Italia, il raduno di auto elettriche che si tiene in contemporanea con e_mob 2018, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica in calendario a Palazzo Regione Lombardia a Milano…

Mappamondo Vodafone Smart Passport +: i nuovi pacchetti per chiamare e navigare all’estero di Redazione Vodafone rinnova il portafoglio Smart Passport +, l’insieme di opzioni per chiamare, mandare SMS e navigare fuori dall’Unione Europea. Da oggi le opzioni Smart Passport + sono ancora più ricche e convenienti e includono più di 40 nuove destinazioni: per i clienti voce che viaggiano in USA e Canada…

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo dell’estate 2018 di Fabienne Pallamidessi Nuovo, eterno, ritrovato, dolce, passionale e/o molto scottante: che siate in vacanze o al lavoro in questo mese d’agosto pensate solo ad … amare!

Finestra sul mondo Accordo Francia-Spagna su immigrazione, Non si spegne il caso Benalla in Francia, Piano Brexit criticato dalla Ue di Agenzia Nova Usa, proposta legge bipartisan per impedire a Trump di uscire dalla Nato senza consenso del Senato

27 lug 10:59 – (Agenzia Nova) – Alcuni senatori bipartisan degli Stati Uniti hanno lanciato la proposta di una legge che impedisca al presidente Usa Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti d…

Bibliotech Dentro la rivoluzione digitale di Flavio Fabbri Di Enzo e Francesco Rullani Giappichelli editore Pubblicato: 12 luglio 208 Pagine: 320 ISBN: 9788892115248 Prezzo: 28,00 euro Questo libro cerca di offrire una visione pro-attiva dell’evoluzione digitale. Il pervasivo impiego di macchine e algoritmi che hanno perso la rigidità…

Recensiti Rai.it di Piero Boccellato E’ il sito corporate ufficiale della RAI- Radiotelevisione Italiana, concessionaria del Pubblico servizio radiotelevisivo nazionale che trasmette su canali televisivi generalisti, radiofonici, satellitari, su piattaforme digitali terrestri e su Internet con l’IPTV. Un’offerta trasversale a tutte le…