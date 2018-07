Dailyletter n. 3476 del 24 luglio 2018

Media Sky-Dazn, un accordo che fa bene alla fibra di Luigi Garofalo La partnership raggiunta con Perform non ha accontentato tutti gli abbonati Sky, perché per vedere anche le tre partite a giornata della Serie A, più la B, trasmesse sulla piattaforma DAZN (si pronuncia /dazòn/) dovranno pagare un costo in più. Ma molti dimenticano che la situazione è stata determinata…

Internet Milleproroghe, confermati i 500 euro del Bonus cultura per il 2018. Dubbi sul futuro della Carta del docente di Flavio Fabbri Il Bonus cultura che consente a chiunque compia 18 anni nel 2018 di ottenere e spendere 500 euro in cultura (dal cinema ai libri, dalla musica ai musei e le mostre) ha trovato finalmente una conferma ufficiale per la sua proroga annuale. La misura per il 2018 è stata infatti inserita tra…

Telecoms Tim, Cardani (Agcom) ‘Separazione rete? Soltanto volontaria, mancano presupposti per imporla’ di Redazione Al momento la separazione della rete prospettata da Tim è “del tutto volontaria” e “non ci sono a mio parere i presupposti per una separazione obbligatoria che Agcom avrebbe il potere di imporre”. Lo ha detto oggi il presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani in…

Internet PA Digitale, solo il 30% delle amministrazioni pubbliche si affida all’eProcurement di Flavio Fabbri Aggiornata dall’Istat la Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo. In tutto 316 indicatori a livello regionale, suddivisi per macroaree e per le aree obiettivo delle politiche di sviluppo. I dati relativi alla digitalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi…

Energia Spesa energetica delle famiglie +5% nel 2017. Crescono le rinnovabili di Flavio Fabbri Nel sistema energetico nazionale le fonti rinnovabili si confermano ormai una componente centrale nello sviluppo sostenibile del sistema economico, con l’energia pulita e l’efficienza energetica elevati a fattori centrali delle politiche relative alla Strategia energetica nazionale (SEN). Il…

Telecoms Iliad, 5G, Smart Cities e IoT, le nuove sfide di Inwit di Luigi Garofalo Iliad a breve potrebbe aumentare la sua copertura di rete in Italia e contare su circa 11.519 siti in più. Sono quelli di Inwit, la società delle torri controllata dal 60% da TIM. “Iliad? È più di un potenziale cliente per noi, siamo certi che possiamo arrivare all’accordo nel giro di giorni o settimane”,…

Internet Il Garante Privacy cresce sui social per avvicinare la Data Protection ai giovani di Paolo Anastasio Cresce il peso del Garante Privacy sui social media, visti dall’Autorità come uno strumento strategico per veicolare la cultura della Data Protection su un target di pubblico più ampio e diversificato. Un mezzo più immediato e rapido per raggiungere in modo diretto cittadini, imprese ma anche pubbliche…

Telecoms Fibra e 5G, Governo di Londra pronto a investire fino a 5 miliardi di sterline di Paolo Anastasio Il Governo di Londra ha annunciato un piano nazionale di sviluppo della fibra e del 5G, per spingere la diffusione della banda ultralarga Ftth e Fttp nel paese e colmare il gap che separa il paese dal resto d’Europa. Il piano, battezzato Future Telecoms Infrastructure Review, un documento di 90 pagine,…

Internet Blockchain, le principali telco cinesi fanno quadrato di Paolo Anastasio I tre principali operatori cinesi hanno lanciato un gruppo di ricerca congiunto sulla blockchain, che ha appena tenuto il suo primo incontro. Il nuovo progetto, che coinvolge China Mobile, China Unicom e China Telecom, è costituito da un gruppo di una ventina di esperti di otto aziende fra cui tra gli…

Internet Finanza Agevolata. Mise, contributo a fondo perduto in favore dei progetti nell’ambito delle aree tecnologiche di Nicole Conte e Vincenzo Parisi (Sercam Advisory) Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente e di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione sull’intero territorio nazionale attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative di alto profilo, il bando disciplina le procedure per la…

Internet Foligno, maratona digitale su lavoro e imprenditorialità con esperti provenienti da 8 Paesi europei di Fulvio Ananasso e Altheo Valentini Presidente e Tesoriere di Stati Generali dell’Innovazione Foligno, nel cuore dell’Umbria, è stata “invasa” di nuovo dagli hacker dal 5 all’8 luglio scorsi per la terza edizione della maratona digitale Social Hackathon Umbria 2018 (#SHU2018). Mondo del lavoro, competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità sono stati i temi della sfida #SHU2018,…

Internet Enterprise 4.0. Startup ma non solo alla quarta edizione di Isup di Neosperience Team Tutto pronto per la quarta edizione di Isup – Italian Start Up Master – il progetto promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione Industriale Bresciana insieme a Isfor – Formazione e Ricerca e UBI Banca per favorire lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative, attraverso un esclusivo…

Internet AssetProtection. 1° Rapporto CENSIS sulla filiera della Sicurezza, cresce la domanda di Anthony Cecil Wright, presidente Anssaif (Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria) Interessante convegno di presentazione presso la sala degli Atti parlamentari della Biblioteca G. Spadolini del Senato del 1° Rapporto CENSIS sulla filiera della Sicurezza realizzato in collaborazione con Federsicurezza – Confcommercio lo scorso 27 giugno. L’iniziativa ha avuto sicuramente il merito…

Internet Digital Education. Nuove bufere per Facebook e Twitter di Rachele Zinzocchi, Digital Strategy R&D – laboratorio Digital Education Facebook, continuano le bufere. Come se non bastassero i tre scandali esplosi, in sole 24 ore, qualche giorno fa, ora al centro un’altra società, ancora una volta collaboratrice di Facebook, con ogni possibilità di accesso ai dati personali degli utenti che ne consegue, è messa sotto accusa. Una denuncia…

Games Streaming dei videogiochi nel futuro di Xbox? di Redazione Eurogamer.it Secondo un recente report di Thurrott, la prossima generazione di Xbox (nome in codice Scarlett), punterà sullo streaming dei videogiochi.

I modelli di Xbox previsti sarebbero due, uno su hardware e uno proprio sullo streaming, da molti considerato il futuro del videogioco. La prima versione…

Mappamondo Truffe online per la raccolta di dati personali, false gift card la nuova minaccia di Redazione Mentre l’intero settore e le forze dell’ordine di tutto il mondo sono impegnati nella lotta al cybercrime, anche i criminali sono attivi nella continua ricerca di nuovi modi per guadagnare denaro, al di là dell’uso dei malware. Offrire gratuitamente qualcosa che ha un valore può essere un’operazione…

Mappamondo Claudio Picech nuovo Ceo di Siemens Italia dal primo ottobre 2018 di Paolo Anastasio Claudio Picech sarà il nuovo CEO di Siemens Italia, mantenendo al contempo il ruolo di Country Division Lead di Energy Management. In qualità di CEO, dal 1° ottobre 2018 sostituirà Federico Golla, che lascia l’incarico a conclusione del mandato mantenendo il ruolo di Presidente di Siemens S.p.A. fino…

Finestra sul mondo I problemi di Trump con l’intelligence, Venezuela al collasso, Golden rule rafforzata in Gran Bretagna, Proposta Ue sui migranti di Agenzia Nova Usa, Trump vuole revocare l’accesso alle informazioni riservate agli ex funzionari d’intelligence

24 lug 11:12 – (Agenzia Nova) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta considerando di revocare i “security clearance” – l’autorizzazione ad accedere alle informazioni di sicurezza riservate -…