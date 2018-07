Dailyletter n. 3474 del 20 luglio 2018

La Serie A da questa stagione sbarca anche al cinema e a teatro. Le partite saranno trasmesse in diretta nelle sale, a patto che cinema e teatri si trovino ad almeno 80 chilometri dagli stadi dove si gioca il match trasmesso. E con la nuova spinta al sistema legata all’arrivo di Ronaldo alla Juve non…

Crescono gli accessi a banda ultralarga in Italia, che secondo i dati dell’Osservatorio delle Comunicazioni Agcom relativi al primo trimestre 2018 rappresentano ormai un terzo del totale degli accessi complessivi da rete fissa che complessivamente sono 16,8 milioni, in aumento di 840mila unità in un…

Ha fatto molto rumore la maximulta da 4,3 miliardi di euro inflitta dall’Antitrust europea a Google per aver abusato della posizione dominante del sistema operativo Android. Sia per l’ingente somma inflitta al colosso americano, la più alta mai comminata dalla Ue, sia per il mercato imponente dei…

Secondo i nuovi dati diffusi dal Gestore Servizi Energetici (GSE), l’anno passato le fonti energetiche rinnovabili hanno pesato sul mix energetico nazionale per la produzione di energia elettrica immessa in rete col 36,60%.

Ispezioni a sorpresa in 30 grandi aziende private, scelte casualmente, ma senza sanzionare chi non è conforme al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR), pienamente, efficace dal 25 maggio scorso. Questa è la modalità scelta dall’Autorità olandese per la protezione dei…

Fabbrica intelligente o industria 4.0 sono due termini che riguardano un gran numero di iniziative finalizzate al rilancio del settore manifatturiero dei Paesi occidentali o in genere di tutti i Paesi ad economia avanzata grazie alle tecnologie abilitanti la trasformazione digitale.

Non è una coincidenza che sia proprio il periodo estivo, ogni anno, a vedere le politiche commerciali più aggressive da parte degli operatori di telefonia mobile. Avendo più tempo libero, siamo in molti a rimetterci in pari con le ultime novità nell’ambito di bollette e tariffe, con la speranza di…

La proposta, che verrà votata a livello statale in un referendum popolare indetto per novembre, è di spezzare l’ingombrante stato americano di California in tre parti, creando tre “nuovi” stati degli Usa. Sarebbero, rispettivamente, la “Northern California”, la “California” (la California centrale) e…

Google, come del resto fanno tutte le maggiori tech company globali, partecipa spesso alla costruzione di nuovi cavi sottomarini per essere proprietaria della connettività che collega i suoi molteplici data center sparsi nel mondo. Questi cavi di norma sono realizzati e posseduti da consorzi di aziende…

Vogliamo cominciare questo articolo con una domanda, o meglio, una provocazione, molto probabilmente neanche molto originale: ha ancora senso spendere oltre 1000 euro per uno smartphone top di gamma? Sia chiaro: non si tratta di una critica a coloro che decidono di acquistare un prodotto con i propri…

Al contrario, per quel che riguarda le fonti energetiche…

Per la prima volta dal 2014 si registra nel mercato energetico mondiale una forte spinta ad investire nel settore delle fonti fossili. Effetto Trump o meno, nel 2017 la spesa in questo settore è arrivata a superare i 790 miliardi di dollari.

Grazie al Piano “Made in China 2025” varato tre anni fa dal Presidente Xi Jinping, in Cina il numero di nuove partnership nel settore automotive aumenta di trimestre in trimestre, soprattutto nel settore avanzato della mobilità elettrica ed alternativa.

La possibilità di produrre energia elettrica utilizzando un impianto fotovoltaico rappresenta, da una parte, una scelta ecologica ed eco-sostenibile che permette di sfruttare l’elettricità in modo pulito e senza generare emissioni in atmosfera di sostanze dannose. D’altra parte, il fotovoltaico è oramai…

Gli ultimi rapporti finanziari pubblicati da Microsoft hanno messo in evidenza cifre molto positive per la divisione gaming dell’azienda. Microsoft ha infatti pubblicato i risultati del quarto trimestre dell’anno fiscale 2018, che copre il periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Valve sta eseguendo un’ampia azione anti-cheating, che ha portato al ban di 90.000 account di Steam negli ultimi due giorni. Come riportato da PCGamesN, i ban sono stati messi in atto dalla tecnologia Anti-Cheat di Valve. Il numero degli account bloccati viene riportato di giorno in giorno su…

Bilancia, Sagittario e Acquario: tutto può succedere! Ariete, Toro, Cancro e Scorpione: chi vi ama vi seguirà! Gemelli e Vergine: il tempo lavora in vostro favore! Leone, Capricorno e Pesci: avrete una gradevole sorpresa!

Il Comune di Genova, Fastweb e Ericsson hanno siglato il Protocollo d’Intesa che darà il via alla sperimentazione basata su tecnologie 5G e Wi Fi per lo sviluppo di servizi di ultima generazione destinati a trasformare profondamente il modo di vivere lo spazio urbano attraverso il digitale.

L’aspetto più delicato e importante del rapporto con la giurisdizione è costituito, per quanto riguarda l’Agcom, dai caratteri, dall’estensione e dai limiti del sindacato del giudice sugli atti dell’Autorità. Il dibattito su sindacato forte e debole, intrinseco ed estrinseco – alimentato anche, in un…

“Dal 23 luglio entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, “che darà il via ad un meccanismo di trasformazione digitale delle procedure dell’Autorità per le comunicazioni e dei Corecom”. E’ quanto hanno…

‘Made in Italy’? In Cina la parola simbolo del lifestyle perde tutto il suo senso evocativo e vale nulla più del suo significato letterale. Lo dimostra il traffico su Baidu, il principale motore di ricerca del Paese, dove la query ‘made in Italy’ è comparsa in lingua cinese nell’ultimo mese solo 20 volte…

“La Delibera 292-18 di Agcom rende chiara e trasparente per i cittadini l’offerta di servizi a banda larga e ultra-larga”, così la Coalizione Fixed Wireless Access – 60 aziende e un fatturato complessivo globale di oltre 3 miliardi di euro – a commento della delibera AGCOM che ha definito le modalità…

Brexit, l’Europa accelera i preparativi per un possibile “non-accordo” 20 lug 11:01 – (Agenzia Nova) – In Europa sia le istituzioni statali che le aziende dei settori pubblico e privato stanno accelerando i preparativi in vista di una “no-deal Brexit”, cioe’ la possibilita’ che il 29 marzo 2019 la Gran…

Nella prossima decade gli automobilisti avranno a disposizione un’ampia scelta tra intere gamme di auto a zero emissioni, motori ibridi di diverso livello, e motori a benzina e a gas sempre più efficienti, ma con il passare del tempo le gerarchie si invertiranno.

Nel 1998 arrivò Google, all’inizio un semplice campo bianco, un oracolo per rispondere a ogni possibile desiderio. A vent’anni di distanza la fiaba iniziata nel classico…