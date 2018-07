Dailyletter n. 3469 del 13 luglio 2018

Dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni sulla “vera fibra”, il Consiglio dell’Agcom ha approvato il provvedimento che definisce le modalità con cui le imprese dovranno d’ora in avanti comunicare le caratteristiche delle diverse tipologie di infrastruttura fisica utilizzate per l’erogazione dei servizi…

Il nuovo Cloud Innovation Center di Accenture (ACIC) apre i battenti a Roma, che diventa così il primo polo europeo del cloud per l’azienda specializzata in consulenza strategica per la trasformazione digitale delle imprese che potranno affidarsi al know how consolidato di Accenture per intraprendere…

Settimana intensa per il settore cultura e media quella appena conclusa, con la presentazione una di fila all’altra di 3 relazioni annuali tre, delle più importanti “autorità indipendenti” del nostro Paese: dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (martedì 10 luglio, alla Camera),…