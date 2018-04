Dailyletter n. 3417 del 27 aprile 2018

Media Diritti Tv, bluff di Mediapro sulla fideiussione. Ricatto alla Serie A? di Luigi Garofalo Al posto della garanzia bancaria di 1,2 miliardi è stata spedita una Pec alle 21:12 di ieri sera. Così è avvenuta l’operazione bluff messa in scena da Mediapro che non ha, quindi, versato alla Lega di Serie A la fideiussione prevista dal bando e promessa di persona ai presidenti dei club giovedì scorso…

Telecoms Tim, nuovo scambio di accuse Vivendi-Elliott in vista dell’assemblea di Paolo Anastasio Toni sempre più accesi fra Vivendi, che detiene il 23,9% di Tim, e Elliott, che detiene l’8,8% dell’azienda, in vista dell’assemblea del 4 maggio per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della compagnia italiana. Nonostante l’appello alla distensione del vice presidente Franco Bernabè, la battaglia…

Internet Da Amazon a Google, la Ue vuole trasparenza sugli algoritmi delle ricerche online di Paolo Anastasio Stop ai risultati delle ricerche online di prodotti e servizi senza trasparenza, dai voli aerei su Skyscanner alle camere d’hotel su Booking sino ai libri su Amazon o accessori su eBay. E’ questo l’obiettivo del nuovo regolamento proposto dalla Commissione Ue nel quadro del mercato unico digitale, dopo…

Telecoms Cosa Compro. WhatsApp vietato agli under 16, ma come farà? Contraddizioni e dubbi in vista del GDPR di Silvio Spina Le nuove norme sulla privacy nell’Unione Europea, benché non siano ancora entrate in vigore (la data prevista dell’avvio del nuovo Regolamento sulla protezione dei dati personali nell’Unione è il 25 maggio), stanno già modificando condizioni e modalità di utilizzo di tantissimi servizi che si basano…

Energia Solare, in Italia basterebbero pannelli sul 3,7% del territorio per dare energia pulita a tutti di Flavio Fabbri Quanto spazio devono occupare i pannelli degli impianti solari per generare abbastanza energia pulita per soddisfare le esigenze di tutti? Poco, veramente poco. Secondo uno studio Finder.com, meno del 5% del territorio nazionale in 9 Paesi al mondo su 10. Sostanzialmente, l’intero pianeta…

Internet Economia 4.0, Italia nella Top Ten dei Paesi a più alta densità di robot di Flavio Fabbri In tutto il mondo cresce a ritmo frenetico la corsa all’automazione industriale: oggi sono 74 in media i robot attivi ogni 10 mila lavoratori. Se però ci concentriamo solo sull’Europa occidentale, tale dato medio sale a 99 robot ogni 10 mila lavoratori, contro gli 83 degli Stati Uniti e i 63…

Media ilprincipenudo. Cinema, in arrivo i 400 milioni della nuova Legge. Ripensamento sulle ‘windows’? di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult) I nostri quattro lettori sanno che spesso ci appassiona seguire, e commentare in salsa agrodolce, accadimenti “alti” ed iniziative “basse”: riteniamo infatti che talvolta eventi minimi possano stimolare riflessioni sui “massimi sistemi”. A seguito dell’entrata in vigore, a pieno regime, della novella…

Media Netflix, Amazon & Co obbligate dalla Ue ad avere nel catalogo il 30% di produzioni europee di Paolo Anastasio Parlamento e Consiglio Europeo hanno trovato un accordo per l’introduzione di nuove norme sull’audiovisivo, secondo cui il 30% dei cataloghi delle piattaforme di video on demand devono essere europei. Portando avanti la nuova direttiva sull’audiovisivo, il Parlamento Europeo vuole sostenere le produzioni…

Internet Garante Privacy vieta pubblicazione online liste invalidi sul sito del Comune di Messina di Redazione Il Garante Privacy ha vietato al Comune di Messina l’ulteriore diffusione sul sito web istituzionale delle graduatorie di persone invalide o in stato di disagio e che hanno usufruito di esenzioni o riduzioni della tassa sui rifiuti 2015. Lo scrive l’Autorità nel suo bollettino, precisando di essere…

Smart City Digitale urbano, presentata a Trento la piattaforma per l’interoperabilità dei dati di Flavio Fabbri Quasi 800 kit digitali tramite cui sono state fornite al cittadino le credenziali per lo Spid, la Pec e la firma digitale remota, mentre al posto della tessera sanitaria tradizionale è stata fornita una carta provinciale dei servizi. Questi sono solo alcuni esempi di quanto accaduto durante la seconda…

Media Sky, da oggi visibili i 5 canali di cinema di Mediaset Premium (a breve anche le serie Tv) di Luigi Garofalo Da oggi i 5 canali di cinema, finora disponibili solo su Mediaset Premium, sono visibili, senza costi aggiuntivi, a tutti gli abbonati Sky via satellite con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD attivo. La partnership è figlia del duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset, annunciato lo scorso…

Telecoms SosTech. Sarà lo streaming a salvare la musica? di Giordano Rodda Ci sono e ci saranno sempre nostalgici e luddisti, ma tra i segni evidenti dell’evoluzione digitale c’è anche il fatto che i nostri mixtape dedicati all’anima gemella (o aspirante tale) non comportano più una paziente combinazione di play, fast-forward e rewind su musicassette collegate allo stereo….

Internet DX economy, USA e UE spenderanno 272 miliardi di dollari in edge computing fino al 2026 di Flavio Fabbri La trasformazione digitale (digital transformation o DX) significa per molte aziende interagire in maniera innovativa con i propri clienti e con quelli potenziali, sfruttando al massimo “la capacità di raccogliere, elaborare e analizzare i dati direttamente in prossimità di grandi concentrazioni di persone…

Energia Sos Energia. Controllo e pulizia del condizionatore, si può fare da sè? di Davide Raia Il condizionatore è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa durante il periodo estivo e, a differenza di altri dispositivi, richiede una costante manutenzione ed un controllo attento al fine di garantire un corretto funzionamento di ogni suo componente. Solo alcuni interventi di manutenzione…

Games Arriva a Roma Level Up, la conferenza internazionale di sviluppo di videogiochi di Redazione Eurogamer.it Un giro d’affari di un miliardo e mezzo, con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente. Questi i numeri attuali del settore dei videogiochi in Italia.

In questo momento di trend positivo, il mondo dei videogiochi si riunirà dal 4 al 6 maggio a Roma per LEVEL UP. La conferenza internazionale…

Games Sony supera i 75 milioni di PlayStation 4 vendute di Redazione Eurogamer.it Sony Interactive Entertainment ha annunciato di aver venduto 75 milioni di PlayStation 4.

Il traguardo è stato raggiunto grazie a 2,5 milioni di PlayStation 4 piazzate nell’ultimo trimestre, che hanno portato il totale a 76,1 milioni. Tuttavia, il trimestre rappresenta una lieve flessione, visto che…

Mappamondo Compro oro, Garante Privacy ‘Antiriciclaggio e tutela dei dati così si garantiscono nel registro degli operatori’ di Redazione Con un recente parere il Garante per la privacy ha indicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) le misure e gli accorgimenti per rendere pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali le modalità tecniche di invio dei dati al Registro degli operatori compro oro. Lo…

Mappamondo Games, Vodafone diventa premium partner di ESL di Redazione Vodafone è diventata premium partner di ESL, la prima società di eSport del mondo, e ne sponsorizzerà i principali eventi: Intel® Extreme Masters, ESL One e ESL Pro League. Attualmente quello dell’eSport è uno dei settori in più rapida crescita sul mercato internazionale: i tornei ESL si…

Mappamondo 5G, Wind Tre si affida ad Ericsson di Redazione Ericsson è stata scelta da Wind Tre per virtualizzare la sua Core Network come parte dell’evoluzione dell’operatore italiano verso il 5G. Il contratto, della durata di 5 anni, partirà dal secondo trimestre 2018 e prevede la realizzazione di un progetto per implementare una rete core virtualizzata con…

Mappamondo UNC vince il ‘Premio Antitrust’ come migliore associazione di consumatori di Redazione La Commissione esaminatrice del “Premio Antitrust” ha comunicato la vittoria dell’Unione Nazionale Consumatori per la categoria “associazioni di consumatori” per “il complesso delle azioni di contrasto alle pratiche commerciali scorrette”. “Ringraziamo la Commissione esaminatrice e l’Authority…

Mappamondo Cyberbullismo e hate speech, al via lo spettacolo – conferenza ‘Schermi’ di Lorella Zanardo di Redazione Il 3 maggio Lorella Zanardo debutterà al Festival Nazionale del Teatro Ragazzi “SEGNALI” di Milano con la conferenza-spettacolo “SCHERMI: Se Li Conosci Non Li Eviti”. “Schermi” rappresenta una nuova tappa del percorso iniziato con il documentario e il libro “Il Corpo delle Donne” e continuato…

Recensiti Ilportaledellautomobilista.it di Piero Boccellato È il portale di egovernment del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove cittadini e operatori possono consultare informazioni e documenti e accedere ai servizi online a loro dedicati. All’interno del sito www.ilportaledellautomobilista.it è possibile…

Email marketing tips Tasso di conversione, come aumentarlo in 5 mosse di Redazione Il conversion rate è un concetto ampio, una sorta di contenitore che ciascun brand riempie con propri obiettivi e strategie. Se un ecommerce ha come parametro di conversione l’ordine effettuato, la newsletter di un brand B2B può puntare alle visite del blog o al numero di download del white…

Video del giorno ‘Vetrya si fa in 2. Servizi al territorio e formazione ai talenti del digitale’. Videointervista a Katia Sagrafena di Luigi Garofalo Vetrya, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband, ha ampliato il proprio Corporate Campus, ad Orvieto, con aree e servizi aperti anche al pubblico.

La nuova struttura costituisce una formula innovativa di integrazione e condivisione…

Who is who Elisabetta Romano di Redazione Chief Technology Officer,

TIM TIM comunica che, dal 1° luglio, Elisabetta Romano entrerà a far parte del Gruppo con il ruolo di Chief Technology Officer. Riportando direttamente all’Amministratore Delegato Amos Genish, avrà la responsabilità di assicurare a livello di Gruppo l’innovazione…