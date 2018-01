Dailyletter n. 3353 del 24 gennaio 2018

Scade il 21 febbraio la consultazione pubblica avviata dall’Agcom sulla richiesta di proroga di sei anni dei diritti d’uso in banda 3.4-3.6 Ghz, in scadenza nel dicembre 2023. Assegnate a suo tempo (nel 2007) per il Wimax (tecnologia ormai superata), oggi queste frequenze sono state convertite dai detentori…

Alla fine dello scorso anno il Gruppo ENEL aveva annunciato l’avvio del progetto “E-VIA FLEX-E mobility in Italy, France and Spain”. L’obiettivo è realizzare una grande infrastruttura di stazioni di ricarica di veicoli elettrici tale da consentire agli automobilisti europei di percorrere lunghi tratti…

Abuso di posizione dominante e maximulta di 997 milioni di euro, pari al 4,9% del turnover dell’azienda nel 2017. Una stangata per Qualcomm, primo produttore mondiale di chips per smartphone e cellulari, da parte dell’Antitrust Ue, che ha condannato Qualcomm per aver imposto (previo pagamento di miliardi…

Una casa verde, che non inquini, che sia costruita con materiali ecosostenibili e che consentano la massima efficienza energetica. È così che ci siamo immaginati le case di domani: confortevoli ma a basso impatto ambientale, automatizzate ma in grado di ottimizzare i consumi di risorse energetiche e…

L’apertura da parte dell’Autorità garante delle Concorrenza e del Mercato di due distinti procedimenti nei confronti di Apple e Samsung per pratiche commerciali scorrette, ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica l’argomento dell’obsolescenza programmata. Per capire di cosa si tratta, e avere…

Nokia, la famosa multinazionale finlandese produttrice di apparecchiature per telecomunicazioni, ha annunciato di aver avviato una partnership con la società giapponese di telecomunicazioni NTT DoCoMo per fornire stazioni radio wireless 5G.