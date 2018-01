Dailyletter n. 3350 del 19 gennaio 2018

Internet Smartphone in classe? La privacy degli studenti italiani nelle mani delle lobby digitali di Luigi Garofalo La scuola, fino ad oggi, è stata la zona ‘franca’, il posto della digital detox per milioni di studenti italiani, il luogo in cui i ragazzi utilizzano poco o per niente lo smartphone, mentre per il resto della giornata sono praticamente sempre connessi. Non a caso Michele Serra, in un suo libro, li ha…

Internet Smartphone a scuola e studenti più distratti, negli USA crescono i casi di suicidi e cyberbullismo di Flavio Fabbri Lo smartphone in classe viene utilizzato principalmente per mandare messaggi (35%), per postare/leggere contenuti degli amici sui social media (20%) e per inviare messaggi di posta elettronica (5%). Questi sono i dati relativi ad uno studio del Cenage, condotto nel 2014, e come si può vedere la stragrande…

Internet Istruzione digitale, col nuovo Piano UE l’intelligenza artificiale entra a scuola di Flavio Fabbri Promuovere l’economia digitale ed il digital single market dell’Unione europea significa prima di tutto porre le basi culturali affinché questo possa avvenire. Servono nuove competenze ed abilità squisitamente digitali e orientate alle tecnologie della trasformazione tecnologica in atto. Per…

Internet Fake news, a certificare la ‘verità’ la Polizia Postale di Luigi Garofalo La Polizia Postale da oggi va anche a caccia di fake news. Cerca di verificarle, fin dove è possibile, e una volta smascherate ne dà visibilità sui siti e sui canali social del Commissariato di Polizia di Stato online. Il nuovo ruolo di fact-checking le è stato assegnato dal ministro dell’Interno Marco…

Media BreakingDigital. La proposta anti Fake news del Ministero degli Interni (video commento) di Michele Mezza, (docente di Culture Digitali all’Università Federico II Napoli) – mediasenzamediatori.org Una mobilitazione sociale per promuovere una sussidiarietà dell’informazione. Tocca ora a giornalisti e comunità gestire la sorveglianza contro le incursioni mirate per avvelenare il clima elettorale. …

Telecoms 5G, i primi smartphone non prima del 2019 di Paolo Anastasio La Cina punta dritto al primato globale sul 5G anche sul fronte degli smartphone. Il Governo di Pechino ha l’obiettivo di lanciare i primi smartphone 5G nel 2019, in seguito ai primi test pre-commerciali sulle reti che sono previsti già per quest’anno. Wang Zhiqin, un esperto del Ministero dell’Industria…

Smart City Internet delle cose in città, ricavi a 62 miliardi nel 2026 di Flavio Fabbri Il panorama delle tecnologie e dei servizi smart city cresce e si amplia. L’introduzione negli ultimi anni dell’Internet of Things (IoT) ha incrementato il livello generale di innovazione tecnologica e aperto la strada all’integrazione delle nuove soluzioni per la trasformazione digitale (D…

Telecoms 4G, in Francia Macron e Arcep offrono frequenze (gratis) in cambio di investimenti di Paolo Anastasio Il governo francese, in tandem con l’Arcep, l’authority delle comunicazioni di Parigi, ha siglato un accordo alquanto innovativo con gli operatori mobili (Mno), che prevede il rinnovo gratuito per 10 anni delle licenze d’uso sulle frequenze 900 Mhz, 1800 Mhz e 2 Ghz a canone bloccato in cambio di impegni…

Media Media digitali, i 6 trend del 2018 di Redazione Sarà una battaglia a colpi di piattaforme di videostreaming on-demand tra gli OTT Anche per il 2018 le produzioni originali saranno il valore aggiunto per vincere la battaglia sul videostreaming on-demand. Nel mercato, oltre a Netflix e Amazon prime video entreranno, negli Usa, Comcast,…

Telecoms Zero Roaming nella Ue, traffico Lte raddoppiato nel 2017 di Paolo Anastasio L’abolizione delle tariffe di roaming nella Ue in vigore dal 15 giugno del 2017 si è un toccasana per il traffico Lte. Secondo stime di BICS, operatore all’ingrosso che fa capo al carrier belga Proximus, il traffico globale Lte è raddoppiato nel 2017 ed è destinato a crescere ancora nel 2018. Quest’estate…

Telecoms Cosa compro. Huawei P Smart, smartphone di fascia media con doppia fotocamera e display 18:9 di Silvio Spina Tra i vari modelli smartphone attualmente in circolazione, la fascia media rappresenta sicuramente quella in maggior fermento, grazie a prodotti sempre più validi sia dal punto di vista tecnico che costruttivo: spesso le cifre sono talmente interessanti che i top di gamma appaiono quasi fuori mercato,…

Telecoms SosTech. Tutte le novità del CES 2018 di Giordano Rodda Quando finisce un’edizione del CES – l’annuale Consumer Electronic Show che si tiene a Las Vegas, primo evento globale del settore in calendario – si entra sempre in una specie di limbo. Abbiamo visto dispositivi avveniristici e più o meno rivoluzionari a seconda del grado di entusiasmo, cinismo ed…

Energia Sos Energia. Bonus luce 2018: a chi spetta e come richiederlo di Davide Raia Il bonus luce 2018 rappresenta una soluzione creata dal Ministero dello Sviluppo Economico per permettere a tutte le famiglie italiane con reddito basso o che vivono situazioni di disagio fisico, a cui è correlato l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali, di poter ottenere uno sconto sulla bolletta…

Games Eric Hirshberg lascerà a breve Activision di Redazione Eurogamer.it Eric Hirshberg, amministratore delegato di Activision Publishing, lascerà la sua carica a breve.

Un portavoce di Activision ha confermato il report, precisando che Hirshberg lascerà la compagnia il 31 marzo, data di scadenza del suo attuale contratto. “Eric viene da anni di successi storici…

Games Labo spinge in alto il valore azionario di Nintendo di Redazione Eurogamer.it Il valore delle azioni di Nintendo è aumentato del 4,2% in seguito all’annuncio della linea Labo.

La nuova linea di Nintendo, presentata di recente, consiste in strumenti toys-to-life che combina Switch e modelli di cartone. Il progetto è indirizzato al pubblico ipù giovane, ma le reazioni del pubblico…

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo del weekend – 20 e 21 gennaio 2018 di Fabienne Pallamidessi Gemelli, Scorpione e Sagittario: il successo vi attende! Toro, Cancro e Acquario: bella energia! Ariete, Vergine e Pesci: con la dolcezza si può ottenere… molto! Leone, Bilancia e Capricorno: chi vi ama vi seguirà!