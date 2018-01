Dailyletter n. 3343 del 10 gennaio 2018

L’artificial intelligence (AI) è considerata una delle “next big things” sul mercato mondiale dell’elettronica avanzata e non solo. In realtà è una tecnologia con cui abbiamo a che fare da qualche anno (in maniera diretta), soprattutto con gli assistenti virtuali e vocali, ma anche con i sistemi di ricerca…

Dopo un 2017 molto movimentato a livello globale per la industry delle Tlc e del digitale, fra zero roaming nella Ue e abolizione della Net neutrality negli Usa, il mercato si interroga su cosa succederà quest’anno. Quali saranno i trend fondamentali nel mercato delle comunicazioni elettroniche, dei…

Il cinema in sala ha registrato in Italia nel 2017 una decrescita inquietante: il totale dei biglietti venduti ed i relativi incassi sono calati del 12% rispetto al 2016. Il numero delle presenze scende nuovamente sotto la soglia “simbolica” dei 100 milioni: dai 105,4 milioni del 2016 ai 92,3 milioni…

Telegram sta partorendo Gram, la sua criptovaluta con una propria piattaforma blockchain, Telegram Open Network (Ton), per effettuare, in modo sicuro, sia i pagamenti direttamente in chat sia altri servizi. La notizia è stata data da TechCruch, che presenta Ton come una blockchain di “terza generazione,…

Secondo una nuova ricerca di Accenture con l’entrata in vigore della direttiva rivista sui servizi di pagamento, nota come PSD2, i commercianti potrebbero diventare i nuovi player dell’operatività finanziaria quotidiana.

Individuare, comprendere e valutare nel dettaglio quelli che sono i rischi più dannosi per un’azienda del settore delle assicurazioni è possibile solo avendo a disposizione una grande mole di dati. Dati che poi vengono scambiati tra gli attori principali, come compagnie, broker e clienti stessi, dando…

Collocato ieri con successo sul mercato europeo un green bond da 1.250 milioni di euro. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,184% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,225%. La data prevista per il regolamento dell’emissione è il 16 gennaio 2018.

Come si può catturare l’attenzione di un cliente-consumatore che naviga sui social network principalmente dallo smartphone? In due modi: attraverso i video, più sono brevi più sono efficaci, e con inserzioni pubblicitarie realizzate ad hoc per essere fruiti sui dispositivi mobili. Ecco allora i trend…

Lunedì scorso sono iniziati i primi interventi per la sostituzione dei tradizionali dispositivi per l’illuminazione pubblica con 30 mila nuove luci a LED. L’operazione coinvolgerà 1.572 tra strade, piazze e giardini dei quartieri del capoluogo toscano.