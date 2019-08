Dailyletter 3715 del 6 Agosto 2019

Internet Il Decreto Cultura è legge. Novità per broadcaster, 18App e in arrivo telecamere nei cinema contro la pirateria di Luigi Garofalo Sono queste alcune delle novità contenute nel decreto Cultura, approvato in via definitiva dal Senato. “Il decreto Cultura è legge. Sono orgoglioso di questo risultato, perché questa legge, approvata oggi dal Parlamento, assicura eguali diritti e opportunità ai lavoratori dello spettacolo, restituisce…

Telecoms Open Fiber avvia nel primo Comune delle aree bianche la commercializzazione della fibra ottica. Lo speciale video di Luigi Garofalo Il videoreportage dell’evento in cui Open Fiber ha annunciato la commercializzazione dei servizi di connettività in fibra ottica FTTH a 1 Gigabit/s a Castel Giorgio, in provincia di Terni, primo Comune nelle aree bianche (zone meno densamente popolate). La rete è stata realizzata da Open Fiber,…

Internet I chip hanno gli occhi, nuovo progetto 3D basato su cellule umane di Flavio Fabbri Un occhio piccolissimo, artificiale e allo stesso tempo umano, dotato persino di cornea. È quanto sono riusciti a fare un team di studiosi dell’Università della Pennsylvania, a Philadelphia, guidati dal professor Dongeun Huh, che ha pubblicato la ricerca sulla rivista scientifica internazionale Nature…

Internet Libra mette in allarme anche le Authority Privacy: “Facebook risponda alle nostre 6 domande” di Luigi Garofalo Le principali autorità mondiali per la protezione della privacy, comprese quelle dell’Unione Europea e del Regno Unito, hanno unito le forze per manifestare “preoccupazioni condivise sui rischi per la privacy” legati a Libra, il sistema di pagamento, basato sulla blockchain, che Facebook ha intenzione…

Internet Fondo Innovazione da un miliardo di euro, Di Maio: “Rientrino le startup italiane all’estero” di Flavio Fabbri “Oggi è una giornata storica per l’innovazione italiana”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha commentato ieri la costituzione del Fondo Nazionale Innovazione a sostegno del panorama imprenditoriale ed industriale italiano “in ambito stratup e innovazione”. #MISE @Invitalia…

Internet Il New York Times usa la blockchain contro le fake news: si parte dal fotogiornalismo di Luigi Garofalo Il team di ricerca e sviluppo del New York Times sta esplorando i modi per rendere più chiare le origini del contenuto giornalistico in un periodo storico caratterizzato da un’intensa polarizzazione politica, dall’ampio uso dei social media e soprattutto per la prevalenza della disinformazione online,…

Telecoms Il 5G sugli aerei, spesa globale a 4 miliardi di dollari nel 2026 di Flavio Fabbri Si chiama rete “air-to-ground” (Atg) ed è una tecnologia sviluppata per la connettività su aeromobili per l’aviazione commerciale, jet regionali e piccoli velivoli operanti negli Stati Uniti e in Canada. Si tratta di una rete 5G dedicata all’aviazione, che il fornitore di connettività ultrabroadband…

Internet Brand Hate. La Customer Epxerience fa la differenza di Neosperience Team Si dice che certe cose o si amano o si odiano, e lo stesso vale anche per il rapporto brand-cliente. In un mondo sempre più arrabbiato e assuefatto all’odio, sempre più spesso i brand si trovano a dover affrontare la rabbia dei propri clienti. Ma quali strategie si possono mettere in campo per evitare…

Email marketing tips Email Marketing d’agosto, i 6 consigli di MailUp prima di spegnere il pc di Flavio Fabbri L’estate avanza e le ferie sono alle porte. È tempo dunque di andare in vacanza e di staccare la spina al nostro computer e anche dalla routine lavorativa, per cercare riposo e nuova ispirazione. Antonio Serventi sul blog di MailUp suggerisce alcune mosse da compiere prima di chiudere la porta…

Mappamondo Festival di cinema internazionale, al via il bando “Uno sguardo raro” 2020 di Redazione Key4biz È online sul sito di “Uno Sguardo Raro” (www.unosguardoraro.org) il bando per partecipare alla 5a edizione di “Uno Sguardo Raro” – the Rare Disease International Film Festival, il festival di cinema internazionale sul tema delle malattie rare 2020. Il 30 novembre 2019 è la scadenza entro la quale sarà…

Mappamondo Giornali quotidiani, ecco il calendario di uscita a Ferragosto di Redazione Key4biz La Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) comunica il calendario di uscita dei giornali quotidiani in occasione della festività di Ferragosto: Giovedì 15 agosto: regolare uscita dei quotidiani e possibilità di chiusura delle rivendite alle ore 13.00. Venerdì 16 agosto: non escono i quotidiani…