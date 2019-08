Dailyletter 3713 del 2 Agosto 2019

Internet Borse europee in crisi, la guerra dei dazi Usa-Cina colpisce i titoli tecnologici di Flavio Fabbri La nuova fase della guerra commerciale lanciata contro la Cina dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto come prime ripercussioni un calo generale delle Borse europee che in avvio di contrattazioni hanno perso più del 2%.Un risultato che, secondo il Sole 24 Ore di oggi, era tutto sommato…

Internet Facebook, le acquisizioni di Instagram e WhatsApp sotto la lente della FTC di Piero Boccellato Perché Facebook negli ultimi 15 anni ha acquistato 90 aziende? Per potenziare le risorse di cui disponeva e di espandere le proprie attività d’impresa, oppure per la volontà di eliminare potenziali concorrenti? E’ questa la domanda che si è posta la Federal Trade Commission (FTC) americana, dove…

Telecoms Tim: ‘Con Open Fiber prosegue la trattativa e accordo con Sky’ (7 partite su 10 della Serie A su TimVision) di Luigi Garofalo Con Open Fiber la trattativa va avanti, con Sky è stato siglato un accordo, che consente anche di vedere su TimVision 7 partite su 10 in esclusiva della serie A, e i ricavi nel semestre sono scesi del 3,4% a 9 miliardi. Ecco le novità emerse dal consiglio di amministrazione di Tim che si è tenuto…

Telecoms Usa-Cina. Trump: ‘Da settembre dazi del 10%. Huawei vuole un presidente addormentato come Biden’ di Luigi Garofalo Poche ore dopo che i negoziati sui dazi si erano conclusi con un rinvio, nel suo ultimo messaggio su Twitter sulla Cina è stata pacato e ottimista: “Non vediamo l’ora di continuare il nostro dialogo positivo con la Cina su un accordo commerciale globale e crediamo che il futuro tra i nostri due Paesi…

Internet Il vino fatto con l’intelligenza artificiale, quest’anno in Trentino sarà vendemmia 4.0 di Flavio Fabbri Grazie ad un sistema predittivo di intelligenza artificiale sarà possibile già questo settembre avvertire i viticoltori del Trentino sul momento migliore per cogliere l’uva e fare il vino in ogni vigneto. Si tratta del progetto “Fruitipy”, sviluppato dalla Fondazione Bruno Kessler e pronto a supportare…

Internet Rinnovabili, Francesco Starace (Enel): “Contribuiranno all’Ebitda di Gruppo per un miliardo di euro l’anno” di Flavio Fabbri Presentati i dati economico-finanziari del primo semestre 2019 del Gruppo Enel. La relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo, presieduto da Patrizia Grieco.I ricavi del primo semestre 2019, pari a 38.991 milioni di euro, presentano un aumento di 2.964 milioni di euro (+8,2%)…

Cybersecurity Capital One, UniCredit smentisce il data leak: ‘Nessuna violazione’ di Piero Boccellato Dopo aver condotto un’indagine interna, UniCredit ha rivelato che non sussisterebbe alcuna prova del suo coinvolgimento nella violazione dei dati di Capital One. Lo ha dichiarato l’Istituto bancario in una nota interna indirizza ai dipendenti. L’azienda ha infatti affermato di non aver trovato prove…

Internet Salute delle infrastrutture, via libera all’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche di Flavio Fabbri Si tratta del primo archivio interattivo e interoperabile, che permetterà di essere costantemente informati, in tempo reale, sullo stato di salute delle infrastrutture italiane, così da vigilarne efficacemente la sicurezza tramite una tempestiva manutenzione.Ieri, infatti, il Ministero delle infrastrutture…

Telecoms Dalla musica al video, le sfide di YouTube e Spotify di Edoardo Stigliani SosTariffe.it La musica? Sul servizio video. Può sembrare un controsenso, ma in quanto a crescita i giganti dello streaming musicale come Spotify, Apple Music e Soundcloud arrancano dietro a YouTube Music per la trasmissione di contenuti audio. Una posizione, quella del servizio a pagamento di YouTube, che si è andata…

Internet Nuove regole per l’invio di dati sulle vendite online all’Agenzia delle Entrate. Prime comunicazioni a ottobre di Flavio Fabbri Novità dall’Agenzia delle Entrate in fatto di invio di dati relativi alle vendite online effettuate su mercati virtuali tramite piattaforme digitali, portali e applicazioni. Tutti colori che effettuano tali vendite, in Italia e all’interno dell’Unione europea, sono tenuti a trasmettere alle Entrate,…

Telecoms WiFi call, cos’è e a cosa serve di Piero Boccellato Le chiamate WiFi sono lo strumento perfetto per rimanere in contatto con amici, colleghi e familiari se non si dispone di una copertura di linea telefonica. Servizi come Skype, Viber, e più recentemente Whatsapp e Telegram, hanno permesso di effettuare chiamate vocali in tutto il mondo utilizzando…

Internet Startup innovative, costituirle online fa risparmiare più di 2.000 euro di Flavio Fabbri Online il nuoto Report del ministero dello Sviluppo economico sulle startup innovative relativo al secondo trimestre 2019. A metà dell’anno in corso, sono 2.407 le startup innovative avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita, 263 unità in più rispetto al dato registrato alla…

Internet Perché è fondamentale tutelare la nostra reputazione sul web di Redazione Key4biz Fatti commessi in passato o vicende nelle quali si è rimasti in qualche modo coinvolti e che sono divenute oggetto di cronaca stanno determinando conseguenze dannose che possono ledere il proprio onore o la propria reputazione. Problema che si è enormemente amplificato con l’avvento del web e la sua…

Telecoms Samsung Galaxy Tab S6: ottimo design, doppia fotocamera e supporto S Pen di Silvio Spina SosTariffe.it Chi ha detto che il mercato tablet è morto? Nonostante i numeri tutt’altro che esaltanti in termini di vendite, i dispositivi ad ampio schermo sono ancora presenti e le case produttrice continuano a rilasciare modelli più o meno interessanti dal punto di vista della qualità e del prezzo. Uno degli ultimi…

Energia Conguagli in bolletta, a cosa stare attenti e quando c’è la prescrizione di Davide Raia SosTariffe.it Una delle problematiche principali con cui i consumatori devono fare i conti per quanto riguarda le utenze domestiche ed, in particolare, le forniture energetiche di luce e gas è rappresentata dai conguagli in bolletta che, in molte occasioni, si trasformano in veri e propri “maxi conguagli”. Non…

Focus Mail I dati tra sovranità digitale e interesse nazionale. Milano, 25 novembre 2019 di Redazione Key4biz I dati tra sovranità digitale e interesse nazionale Le Pubbliche Amministrazioni, le Imprese, i Consumatori 25 novembre 2019Ore 09:30 – 17:30Auditorium Università BicoccaMilano Perché i dati dei cittadini sono così importanti è perché occorre tutelarli?Come impedire che essi vengano sfruttati…