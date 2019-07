Dailyletter 3710 del 30 luglio 2019

Cybersecurity Nexi e i database pubblicati su Pastebin, dubbi sul data-leak. La società, “Nessuna violazione informatica” di Flavio Fabbri Ieri sera Pastebin, popolare piattaforma di condivisione di codici sorgente, software, data set e altri contenuti a volte molto sensibili, mostrava al suo pubblico una serie di elenchi di utenti riferiti a Nexi. Elenchi completi di nomi e cognomi, indirizzi, codici fiscali, addirittura il numero del…

Internet Di Maio-Agcom, tagliente botta e risposta sulla pubblicità del gioco d’azzardo di Luigi Garofalo Scontro diretto tra Luigi Di Maio e il presidente dell’Agcom sulla segnalazione che Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inviato al Governo, in materia di pubblicità del gioco a pagamento. Si tratta delle misure entrate in vigore con il Decreto Dignità per il contrasto alla…

Internet Libra, Facebook: ‘Troppe pressioni, a rischio il lancio della criptovaluta’ di Piero Boccellato La valuta digitale che Facebook intende lanciare nel 2020 forse non avverrà mai. Perché? Perché l’azienda di Mark Zukerberg ha riconosciuto ciò che molti hanno detto: che le questioni normative potrebbero essere una barriera insormontabile al lancio del progetto. Libra ha sollevato così tante…

Internet Apple, nel 2020 tutti gli iPhone supporteranno il 5G di Piero Boccellato Apple (finalmente) porterà delle vere novità nei nuovi iPhone, anche se bisognerà aspettare ancora un anno. È quanto rende noto Ming-Chi Kuo, uno degli analisti di Apple in una recente nota consegnata agli sviluppatori. La società di Cupertino, infatti, sta pensando di rendere compatibile con questo…

Telecoms Intesa Infratel-Tim per fibra Fttc e Ftth a 1 milione di cittadini e imprese in 600 Comuni di Luigi Garofalo Fibra pubblica, finanziata interamente dallo Stato, con lavori già terminati e collaudati, ma “spenta” in 600 Comuni, perché mancava l’interesse di un operatore per l’attivazione dei servizi di banda ultralarga. E con i cittadini e imprese che hanno assistito ai cantieri, senza poi poter godere dei…

Telecoms Open Fiber-Irideos: “Accordo per la fibra alle aziende” di Redazione Key4biz IRIDEOS, il nuovo polo ICT per le aziende creato da F2i, ha siglato un accordo per utilizzare la rete in fibra ottica di Open Fiber su tutto il territorio nazionale per supportare aziende e pubbliche amministrazioninel loro percorso di trasformazione digitale attraverso soluzioni integrate che coniugano…

Internet Come diventare “Innovation Manager”, gli elenchi del Mise si apriranno il 27 settembre di Flavio Fabbri Il ministero dello Sviluppo economico compie un ulteriore passo per l’avvio dei processi istituzionali di supporto alla trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese e delle reti d’impresa. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo “Voucher per l’Innovation…

Internet Cloud, spesa globale in servizi cresciuta di 1,6 miliardi negli ultimi tre mesi di Flavio Fabbri Le architetture cloud si affermano in tutto il mondo e la domanda di servizi cresce, ad un ritmo che Synergy Research Group ha stimato del +40% solo nel secondo trimestre di quest’anno. Su base trimestrale gli investimenti sono aumentati di oltre 1,6 miliardi di dollari a livello mondiale, probabilmente…

Internet Olimpiadi Milano-Cortina, l’occasione per giochi a zero emissioni. L’incognita clima nel 2026 di Flavio Fabbri Dopo la grande festa per l’assegnazione dei XXV Giochi olimpici invernali a Milano e Cordina d’Ampezzo del 2026 è ora il momento di qualche riflessione di carattere certamente economico, ma declinato in chiave ambientale, di sostenibilità e basso impatto, e anche sociale. Le olimpiadi che si svolgeranno…

Internet Blockchain, il Dipartimento della Difesa Usa sperimenta lo scudo a prova di hacker di Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro Continua la compressione di volatilità sui mercati azionari in vista della riunione di mercoledì del FOMC. Tanto l’azionario europeo che quello USA, recuperano in chiusura di seduta, dopo le perdite iniziali. Bene l’indice britannico FTSE, spinto da un clima di M&A su diversi titoli e dal crollo…

Internet Agcom, nuovo regolamento per Conciliaweb: in un anno superati i 130 mila utenti registrati di Flavio Fabbri Ad un anno dal lancio di Conciliaweb, la piattaforma voluta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per la risoluzione in via telematica delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, gli utenti registrati superano oggi il numero di 130.000. In aumento…

Internet Chatbot. Quanto manca per una Customer Care senza stress? di Neosperience Team Negli ultimi anni abbiamo assistito a un vero e proprio boom nell’utilizzo dei chatbot da parte delle aziende. La tendenza si è andata a sviluppare di pari passo con la tecnologia legata al machine learning, nello specifico al Natural Language Processing, o NLP. L’utilizzo maggiore che viene fatto di…

Internet Premio nazionale per la trasparenza ed etica per la Pa, il sottosegretario Crimi incontra Aidr di Redazione Key4biz Il Sottosegretario all’Informazione e all’Editoria, Vito Crimi, ha ricevuto una delegazione dell’Associazione Italian Digital Revolution – Aidr, guidata dal Presidente Mauro Nicastri, insieme ai soci Alessandro Capezzuoli, responsabile delle attività relative all’evoluzione delle professioni e alla…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Eventbrite di Neosperience Team Vi è mai capitato di ritrovarvi il venerdì pomeriggio a non avere la minima idea di cosa fare nel weekend? Sicuramente è successo almeno una volta a tutti, e trovare qualche attività da fare non è mai semplice. Ecco che un’App come Eventbrite, in questi casi, risulta estremamente utile. Qualsiasi…

Games Sony supera i 100 milioni di PlayStation 4 distribuite di Redazione Eurogamer.it Nel più recente bilancio di Sony è stato menzionato che l’azienda ha distribuito oltre 100 milioni di PlayStation 4. PlayStation 4 diventa così la console a raggiungere l’importante traguardo più velocemente, davanti di poco a PS2 e Wii. Per quanto riguarda i dati parziali, nel trimestre…

Mappamondo Social Academy, nasce l’innovativa Business in Cloud di Redazione Key4biz Classe 1967, romano con sangue orientale nelle vene e una formazione da ingegnere informatico, Andrea Genovese a 52 anni ha alle spalle una lunga carriera come digital strategist per grandi aziende, docente e business coach: ha lavorato per Wind, TIM, Enel, Edison, Rai, Treccani, WeBank, Digitouch,…

Mappamondo Gli Autoritratti del Macro a Roma. Il 30 luglio il volto è quello di Diana Pintaldi di Redazione Key4biz Martedì 30 luglio, alle 18,00, l’Autoritratto proposto dal Macro – Museo d’Arte Contemporanea di Roma è quello di Diana Pintaldi (https://www.dianapintaldi.com), che nell’incontro presso la Sala Cinema del Museo racconterà il proprio percorso e il suo nuovo progetto artistico. L’Autoritratto è il primo…