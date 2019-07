Dailyletter 3709 del 29 luglio 2019

Media Diritti tv Serie A, via libera a trattativa con Mediapro per il canale della Lega. I dubbi sulla fattibilità di Luigi Garofalo L’assemblea della Lega di Serie A “valuta positivamente l’ipotesi di realizzazione del canale della Lega (ai sensi dell’articolo 13 della legge Melandri) e delibera di dare mandato al presidente e all’amministratore delegato di negoziare e definire l’accordo contrattuale con Mediapro entro e non oltre…

Internet L’Australia vuole creare un organo di controllo per Facebook e Google di Piero Boccellato L’Australian Competition and Consumer Commission, l’autorità Antitrust dell’Australia, proporrà di istituire il primo ufficio al mondo di ‘controllo’ per i giganti del web. Secondo l’ACCC questa nuova divisione di controllo per le piattaforme digitali avrebbe la responsabilità di “sollevare il velo”…

Telecoms 6G, con l’IA i device comunicheranno in autonomia. Mercato da 4 miliardi di dollari entro il 2030 di Flavio Fabbri Il 5G è appena arrivato e già ci dirigiamo a grandi passi verso una nuova frontiera dell’innovazione, dove troveremo nuove soluzioni tecnologiche e più grandi mercati. Se la rete di nuova generazione 5G ci consentirà di connettere tra loro centinaia di migliaia di device elettronici in spazi piuttosto…

Internet Amazon battuta in tribunale. L’Alta Corte tedesca: ‘Su Google non può pubblicizzare prodotti diversi da quelli cercati’ di Luigi Garofalo Se digiti su Google “borsa per la bici Ortlieb” o “Ortlieb outlet”, accanto ai fornitori e i negozi che le vendono, appare tra gli altri il sito di Amazon, che commercializza anche prodotti delle aziende concorrenti. Per questo motivo l’imprenditore di Hartmut Ortlieb, piccola azienda tedesca, che da…

Telecoms Click Farm, il mercato nero delle visualizzazioni: così si orienta la spesa del consumatore di Flavio Fabbri Vuoi che la tua applicazione per smartphone scali le classifiche in breve tempo? Non c’è problema, basta contattare una “click farm” cinese e molto rapidamente il proprio servizio viene subito raggiunto tramite motori di ricerca, clicckato e scaricato migliaia di volte.Secondo il South China Morning…

Internet eCommerce. Poste italiane, con il nuovo hub di Varese, avvia il recapito fino alle ore 19:45 e nei week end di Luigi Garofalo Con il nuovo Centro di Distribuzione in Provincia di Varese situato a Cazzago Brabbia, Poste Italiane inizia oggi ad inaugurare il primo dei 36 nuovi impianti con cui prosegue l’opera di ampliamento e di trasformazione della rete logistica, avviata con il nuovo hub per l’eCommerce di Bologna e…

Internet Abolizione canone Rai, rebus nel M5S. Paxia accelera, Airola frena (e si dimette), Di Maio rimanda a settembre di Angelo Zaccone Teodosi A distanza di giorni rispetto a quel che “Key4biz” scriveva venerdì scorso 26 luglio (vedi “La proposta di legge del M5S per l’abolizione del canone Rai resta misteriosa, ma… viene rimandata a settembre”), si registra un incredibile assordante silenzio, sia sul fronte della proposta del Movimento 5…

Internet Pubblicità online, l’Agcom vuole vederci chiaro. Avviata indagine conoscitiva di Redazione Key4biz L’Agcom ha deliberato l’avvio di un procedimento finalizzato all’individuazione e all’analisi del mercato rilevante all’accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore della pubblicità online, secondo le misure previste dal Testo Unico della Radiotelevisione. Il…

Contributors Il diritto all’oblio e il diritto di cronaca secondo le Sezioni Unite. Quando si applicano di Valentino Vescio di Martirano Con sentenza n.19681 del 22/07/2019 le Sezioni Unite Civili hanno fornito univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa…

Internet Raccolta dati, con un “Mi piace” aziende online corresponsabili con Facebook di Flavio Fabbri Quante volte ci è capitato di entrare in un sito web, magari di moda, o di viaggi, e di trovare il consuetudinario pulsante “Mi piace” di Facebook? Sicuramente molte volte. Ebbene, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha emesso una sentenza (C-40/17) in cui le società proprietarie del sito sono…

Internet Supercalcolo, al via bandi Ue da 190 milioni di euro di Flavio Fabbri L’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC) ha aperto i primi inviti ai bandi per finanziare attività di ricerca e di innovazione nel campo del calcolo ad alte prestazioni (high-performance computing – HPC). I progetti, per i quali è disponibile un bilancio complessivo di 190…

Internet Gli aspetti tattici della digital trasformation, tra customer journey e fonti di crescita di Andrea Tomassi La digitalizzazione deve essere intrapresa al fine di soddisfare le finalità di business di un’azienda e non perché sia di moda. L’attuale contesto economico in molte parti del mondo sottopone le aziende a pressioni crescenti affinché diventino lean e la digitalizzazione può aiutare in questo….

Internet Cinema e violenza sulle donne, il Mibac presenta ‘Non violenza: lo schiaffo più forte’ di Sercam Advisory Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2019, per la realizzazione di cortometraggi di finzione, a carattere documentaristico ovvero di animazione (di seguito: cortometraggi) sul tema della violenza sulle donne e sull’inferiorità di genere, destinati ad uno…

Games Ultimate Team genera il 28% degli incassi di Electronic Arts di Redazione Eurogamer.it FIFA Ultimate Team è una delle fonti di guadagno più stabili di Electronic Arts, ma i dati rivelano che lo è in misura forse maggiore del previsto. Le modalità Ultimate Team di tutti i giochi EA hanno infatti rappresentato il 28% dei ricavi netti dell’azienda nell’anno fiscale trascorso. EA non…

Mappamondo Radioamatori, il nuovo format di Lepida Tv di Redazione Key4biz In attesa delle Olimpiadi dei Radioamatori che si terranno nel 2022 in Emilia-Romagna, Lepida TV ha ideato e prodotto un format con l’obiettivo di fare conoscere i molteplici aspetti del radiantismo. Durante la visione delle puntate si svela un mondo molto più complesso di quanto un profano in materia…

Mappamondo Auditel digitale, Sky primo editore sui legitimate stream e terzo sul tempo totale speso di Redazione Key4biz A poco più di un mese dall’inizio della pubblicazione dei dati Auditel relativi ai device digitali, un passaggio essenziale verso la misurazione della Total Audience (gli ascolti di contenuti audiovisivi fruiti su tutte le piattaforme), i primi numeri premiano i contenuti Sky. Considerando i dati…