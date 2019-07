Dailyletter 3706 del 24 luglio 2019

Internet Facebook patteggia con la Ftc multa di 5 miliardi di dollari per lo scandalo Cambridge Analytica di Luigi Garofalo Facebook ha patteggiato con la Federal Trade Commission (Ftc) la cifra record di 5 miliardi di dollari per chiudere la disputa sulle violazioni della privacy degli utenti Usa con lo scandalo Cambridge Analytica. L’annuncio è stato dato dall’Antitrust statunitense, che aveva cominciato ad indagare nel…

Telecoms Identità digitale in Costituzione, Cloud nazionale, sostegno per Tlc e piano antenna per 5G. La proposta di legge della Lega di Luigi Garofalo Il diritto all’identità digitale da introdurre nella Costituzione italiana, la nascita del cloud nazionale per i dati della pubblica amministrazione – che può essere gestito da una nuova Autorità regolatoria -, sostegno e sicurezza per le telecomunicazioni per diffondere maggiormente le reti ultraveloci…

Internet Morelli (pres. Comm. Tlc): “Cloud nazionale per i dati Pa e ‘mister antenna’ per le reti 5G” di Luigi Garofalo “Identità digitale in Costituzione, cloud nazionale dei dati della Pa, sostegno e sicurezza per le Tlc e piano antenna per le reti 5G”, Alessandro Morelli, presidente Commissione Tlc alla Camera dei Deputati, illustra le 4 misure per l’Italia digitale inserite dalla…

Media L’Agcom boccia Audiweb 2.0 di Redazione Key4biz Chiusa l’istruttoria avviata nei confronti della società Audiweb, avente ad oggetto la verifica della metodologia proposta nell’ambito del progetto Audiweb 2.0 per la misurazione delle performance web e attivata dal consorzio Audiweb in collaborazione con Nielsen e Facebook. Il risultato è una bocciatura…

Media Copyright, la Francia è la prima ad adottare la direttiva Ue di Flavio Fabbri L’utilizzo online di contenuti prodotti da giornali e agenzie di stampa, che siano articoli o servizi fotografici/video, dovrà esser preceduto da adeguata remunerazione. Entra così nell’ordinamento francese la direttiva copyright dell’Unione europea che sancisce il diritto ad esser pagati da terzi per…

Internet Facebook, Google, Amazon e Apple soffocano illegalmente la concorrenza? Aperta maxi indagine negli Usa di Luigi Garofalo Apple, Amazon, Google e Facebook sono sotto pressione negli Stati Uniti. Le big dell’hi-tech sono finite del mirino del dipartimento di Giustizia, che ha aperto una maxi indagine antitrust, condotta dal procuratore generale William Barr, per verificare “in che modo hanno raggiunto l’attuale potere di…

Cybersecurity Procuratore generale Usa: ‘Non escludo legge per obbligare le big tech a creare backdoor per l’Intelligence’ di Luigi Garofalo Ieri, in un discorso a New York, il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr ha invitato le società tecnologiche a fare di più per aiutare le autorità federali a ottenere l’accesso ai dispositivi con un ordine legittimo. Barr, che conduce anche l’indagine antitrust aperta nei confronti…

Media TikTok supera i 500 milioni di utenti attivi nel mondo e spuntano i primi data center in India di Flavio Fabbri È l’ennesima riprova che l’economia digitale cinese ha dispiegato le vele da tempo ormai e i primi galeoni battenti bandiera del gigante asiatico cominciano a solcare gli oceani della post globalizzazione. L’applicazione TikTok, lanciata nel 2016 e di proprietà dell’azienda cinese ByteDance, più nota…

Media Agcom, segnalazione al Governo in tema di pubblicità dei giochi: “Urgente una riforma organica” di Flavio Fabbri — Approvata ieri dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) una segnalazione al Governo, in materia di pubblicità del gioco a pagamento, relativa alla normativa introdotta dall’articolo 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni…

Media Nuova roadmap DVB-T2. Anitec-Assinform, “Ora azioni mirate per accelerare il processo di innovazione”. di Redazione Key4biz La pubblicazione del calendario nazionale della nuova roadmap, quale passaggio fondamentale per costruire da oggi al 2022 un percorso di accelerazione verso la tv del futuro, è stata accolta con favore da Anitec-Assinform. La più rapida diffusione delle tv di nuova generazione DVB-T2 serve alla…

Internet Accenture trasforma il Louvre, nuova strategia digitale per il museo da 10 milioni di visitatori l’anno di Redazione Key4biz Meta di oltre 10 milioni di visitatori all’anno, il museo parigino sta rinnovando la sua strategia digitale. L’iniziativa conferma l’impegno costante del Louvre nel migliorare il modo in cui accoglie i visitatori e promuove le sue collezioni attraverso una rivisitazione dell’esperienza offerta al grande…

Internet Sky TG24 e Talent Garden per la formazione digitale, risposta concreta alle richieste del mercato del lavoro di Redazione Key4biz Le competenze digitali sono tra le più ricercate nel mondo del lavoro: una recente ricerca condotta da Nesta Italia con Talent Garden ha contato oltre 350.000 richieste durante tutto il 2018, da parte di aziende pubbliche e private, che non sempre trovano risposta sul mercato. Un’esigenza che ha raccolto…

Internet Blockchain in Italia, cosa manca al nostro sistema per partire realmente? di Gianluca Duretto, imprenditore ed advisor su blockchain e fintech, Consigliere del CDTI Da due anni come sanno tutti gli studiosi di tecnologia e di IT, uno dei temi di maggiore attualità e non solo nell’IT è la tecnoplogia blockchain, dopo un percorso in cui si è finalmente capito la differenza con la piu’ nota delle sue applicazioni, la cryptovaluta bitcoin. Ma la domanda che ci facciamo…

Internet Commissario Giuliana Perrotta: ‘Una società ipertecnologica incapace spesso di ritrovare le persone scomparse’ di Luigi Garofalo Domani, alle ore 10, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, dopo i saluti della vice presidente della Camera Maria Edera Spadoni e la proiezione di un breve video, realizzato in house, che ben documenta la sensazione di solitudine e di emarginazione presente in ogni episodio di sparizione,…

Telecoms Cambiamenti climatici, emissioni zero entro il 2050 per le telcos globali di Flavio Fabbri L’estremizzazione del clima, il surriscaldamento globale e le ripercussioni sociali ed economiche che tali fenomeni determineranno già nei prossimi decenni, sono ormai al centro delle agende di grandi organizzazioni sovranazionali, di Governi e imprese.L’opinione pubblica ha fatto sentire la sua voce…

Internet Visibilità online, cosa sono e come usare le digital PR di Paolo Sorrenti Le digital PR sono quelle attività online volte a promuovere prodotti, servizi, progetti o eventi di un’azienda o di un’organizzazione attraverso relazioni digitali stimolando i media affinché ne parlino positivamente. Il digital PR manager è una figura chiave, un elemento fondamentale per un’attività…

Internet Produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali ed internazionali nel territorio della Regione Calabria di Sercam Advisory Avviso pubblico per la concessione di contributi per l’attrazione e il sostegno di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali ed internazionali nel territorio della Regione Calabria – Calabria Film Commission, seconda sessione 2019. Soggetti beneficiariPossono presentare domanda di ammissione…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, GUCCI di Neosperience Team Gucci è una delle maison più famose e importanti al mondo. Il suo monogramma ha fatto la storia della moda, riuscendo a far impazzire generazioni di uomini e donne, pronte a tutto nel tentativo di riuscire ad acquistare un suo prodotto. Il suo punto di forza è sempre stato l’immagine di lusso ed…

Mappamondo Marinella Soldi è il nuovo Presidente della Fondazione Vodafone di Redazione Key4biz Nata a Firenze, Marinella Soldi ha ricoperto per 10 anni il ruolo di Amministratore Delegato del Sud Europa in Discovery, contribuendo a trasformarla in una delle media company più rilevanti in Italia. In precedenza, ha lavorato come executive coach, fondando una sua società di leadership development….