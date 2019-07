Dailyletter 3696 del 10 luglio 2019

Internet Cloud, la Germania all’opera per la piattaforma nazionale: ‘Abbiamo diritto alla sovranità tecnologica’ di Luigi Garofalo Il ministro dell’Economia tedesco Peter Altmaier è a lavoro per creare un servizio cloud nazionale per consentire alle aziende europee di archiviare i dati in server presenti sul territorio tedesco, senza più essere costrette ad affidarli alle multinazionali del settore, sia statunitensi sia asiatiche,…

Telecoms Open Fiber e Vodafone, partnership per la fibra ftth anche negli oltre 7mila Comuni delle ‘aree bianche’ di Luigi Garofalo Open Fiber e Vodafone hanno firmato l’estensione della partnership strategica per la diffusione dei servizi ultra broadband nei 7.635 Comuni delle “aree bianche”, ossia prive di reti ultrabroadband, che consentono di navigare con la connessione in fibra a una velocità fino ad 1 Gigabit al secondo….

Telecoms 5G…NOW!” Domani a Bologna la presentazione della tecnologia in-building 5G “Made by JMA” di Flavio Fabbri Domani 11 luglio, a Bologna, si terrà la presentazione della prima tecnologia al mondo in building 5G ad onde millimetriche. Una soluzione all’avanguardia, sviluppata dai team di JMA Teko e Phazr per la quale, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, è stata scelta la città di Castel San Pietro…

Internet 600 milioni per le Pmi innovative dalla Banca europea degli investimenti di Luigi Garofalo Un importante sostegno economico a favore delle piccole e medie imprese europee che hanno difficoltà ad emergere nell’economia digitale. Questo è l’obiettivo del fondo di 600 milioni di euro messo a disposizione della Banca europea degli investimenti (Bei) per finanziare i progetti “incredibilmente…

Media RaiPlay imita Netflix. In autunno contenuti originali solo per il web di Piero Boccellato Da broadcaster a media company. La Rai sfida gli OTT internazionali con il lancio (a partire dall’autunno 2019) del nuovo ruolo della piattaforma RaiPlay. L’annuncio è stato dato ieri dall’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, durante la presentazione dei Palinsesti 2019 a…

Internet Bando Ue da 35 milioni per l’intelligenza artificiale nella cura del cancro di Flavio Fabbri Diagnosi e cura dei tumori, l’Unione europea punta ancora sull’innovazione tecnologica e nello specifico sull’artificial intelligence e le sue possibili applicazioni in ambito medico e sanitario. Ieri la Commissione europea ha aperto un invito a presentare proposte, con uno stanziamento di 35 milioni…

Internet Poste Italiane lancia ‘NoidiPoste’, l’app per i dipendenti che porta l’intranet aziendale sul mobile di Luigi Garofalo Un’app per contattare i colleghi e gestire dal telefono le trasferte di lavoro e segnalare i giorni di assenza per malattia. È NoidiPoste, l’ultima app di Poste Italiane e la prima rivolta agli oltre 134mila dipendenti dell’azienda. Un nuovo passo che ribadisce la vocazione digitale di Poste Italiane,…

Internet Gaming, Vodafone e Hatch lanciano la piattaforma per la Rete 5G di Redazione Key4biz Vodafone lancia una promozione dedicata a tutti i nuovi clienti che sottoscrivono una delle sue offerte 5G. In particolare, sarà possibile iscriversi gratuitamente per tre mesi alla piattaforma di cloud gaming 5G Hatch, che consente di giocare in streaming un catalogo di oltre 100 titoli mobile inclusi…

Internet “Blockchain, un nuovo modello per servizi, dati e informazione”, intervista a Riccardo Palumbo (CSI Piemonte) di Flavio Fabbri Intervista a Riccardo Palumbo, Direttore Direzione Sviluppo Attività Nazionali e Internazionali CSI Piemonte, in occasione dell’evento dal titolo “Blockchain e fiducia digitale. Un nuovo modello per servizi, dati e informazione”, organizzato da CSI Piemonte e svoltosi a Torino lo scorso…

Internet Bandi di domanda pubblica intelligente, si parte dalla smart mobility di Flavio Fabbri Migliorare la qualità della vita dei cittadini, l’efficienza dei servizi pubblici anche attraverso le tecnologie emergenti e stimolare l’innovazione di mercato, a questo servono i nuovi bandi di domanda pubblica intelligente, che potranno contare su un fondo iniziale da circa 50 milioni di euro.I fondi…

Internet EU Blockchain Partnership, presidenza italiana fino al 2020 di Flavio Fabbri È andata all’Italia la Presidenza della EU Blockchain Partnership, della durata di un anno, da luglio 2019 a luglio 2020, incarico che condivideremo insieme a Svezia e Repubblica Ceca. È quanto stabilito nel corso dell’incontro tenuto ieri a Bruxelles, a cui il nostro Paese ha partecipato dopo l’adesione…

Internet L’applicazione del GDPR come opportunità di crescita per i fondi interprofessionali di CDTI Forum Articolo a cura dell’Ing. Arturo Veneruso, socio CDTI Come è noto dal 25 maggio 2018 è cogente il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, comunemente denominato GDPR, General Data Protection Regulation, che impone a tutte le organizzazioni, pubbliche e private…

Internet Abruzzocrea. Garanzia fino all’80% per l’accesso al credito delle MPMI di Sercam Advisory L’Avviso è rivolto a facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello imprenditoriale, attraverso la concessione di garanzie alle imprese, privilegiando prioritariamente quelle meritevoli ma razionate nell’accesso al credito bancario. L’Avviso interviene anche a supporto della ripresa…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Unfold di Neosperience Team Unfold è l’App che ogni instagrammer dovrebbe avere, per trasformare i propri scatti in storie accattivanti, da condividere con il proprio pubblico. Che siate influencer o semplici utenti, non potete certamente ignorare il successo dirompente che sta riscuotendo il formato delle story. Ecco quindi…

Games Nintendo ha annunciato Switch Lite di Redazione Eurogamer.it Nintendo ha presentato Nintendo Switch Lite, una console pensata specificamente per giocare in modalità portatile ai titoli per Nintendo Switch. Nintendo Switch Lite sarà disponibile dal 20 settembre in tre diversi colori: giallo, grigio e turchese. Oltre alla console, sarà possibile acquistare anche…

Focus Mail Presentazione del Rapporto OPTIME 2019. Il videoreportage e le videointerviste di Redazione Key4biz Lo Speciale con il videoreportage e le videointerviste a 6 dei relatori che hanno partecipato alla presentazione del Rapporto OPTIME 2019 (scarica il report), che ha scattato una fotografia nitida delle caratteristiche del mercato dell’elettronica in Italia, con un particolare focus sulle criticità,…