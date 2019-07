Dailyletter 3693 del 5 luglio 2019

Internet Reddito di cittadinanza, il Garante Privacy da l’ok al sistema informativo di Redazione Key4biz Con il parere favorevole del Garante privacy sullo schema di decreto del Ministero del lavoro che disciplina il Sistema informativo del reddito di cittadinanza (Rdc) si conclude una complessa attività per la messa in sicurezza dei dati di milioni di persone. Lo schema sottoposto all’Autorità ha…

Telecoms TIM lancia il 5G. I piani dell’operatore e le offerte commerciali di Piero Boccellato TIM lancia il 5G. Si parte da Roma, Torino e Napoli (presso il Villaggio delle Universiadi) dove TIM ha già acceso il 5G e reso disponibili i primi servizi commerciali per famiglie e aziende, per arrivare entro quest’anno in altre 6 città – Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari – 30 destinazioni…

Media La Rai pubblica il ‘Bilancio Sociale’ 2018 senza avvisare nessuno di Angelo Zaccone Teodosi La Rai ha pubblicato sul proprio sito web il “bilancio sociale”, edizione 2018, ma così in sordina che nessuno lo è venuto a sapere. Gli occhi sempre vigili del curatore di questa eccentrica rubrica “ilprincipenudo” hanno già dedicato molta attenzione alle vicende travagliate del “bilancio sociale”…

Internet Facebook, il down ha svelato come l’IA interpreta le immagini (fregandosene della privacy) di Piero Boccellato Il grande black out di due giorni fa – che ha messo fuori uso per parecchie ore le tre grandi piattaforme social Facebook, Instagram e WhatsApp – ha offerto uno sguardo dietro le quinte su come l’Intelligenza artificiale e l’algoritmo di Facebook “vedono” le tue foto. L’interruzione, che è iniziata…

Internet “Blockchain e fiducia digitale”, intervista a Pietro Pacini, Direttore Generale CSI Piemonte di Flavio Fabbri Intervista a Pietro Pacini, Direttore Generale CSI Piemonte, in occasione dell’evento dal titolo “Blockchain e fiducia digitale. Un nuovo modello per servizi, dati e informazione”, organizzato da CSI Piemonte all’interno dell’Italian Tech Week 2019 e svoltosi a Torino lo scorso 26 giugno. La…

Smart City Auto elettriche in Italia, è record di vendite a giugno: + 225% sull’anno passato (ma cresce la CO2) di Flavio Fabbri Se il mercato dell’automobile nel suo insieme piange, con un ennesimo calo di immatricolazioni a giugno 2019 (-2,1% sul 2018), quello dei motori elettrici ed ibridi segna un nuovo record stagionale, triplicando le vendite in un anno e raddoppiando la quota sul totale.Secondo dati riportati…

Internet MailUp lancia il corso online “Dati personali: istruzioni per l’uso” di Flavio Fabbri A più di un anno dall’entrata in vigore del General Data Protection Regulation, o più comunemente conosciuto con l’acronimo Gdpr, il regolamento generale adottato dall’Unione europea sulla protezione dei dati e della privacy necessità ancora di un’adeguata promozione e comprensione, se è vero, come…

Smart City Auto a batteria, i costi di una ricarica: conto salato in Danimarca, Germania e Italia di Flavio Fabbri Il mercato delle automobili elettriche sta cambiando rapidamente volto all’industria globale della mobilità. Il 2018 si è chiuso con la vendita i 1,26 milioni di auto elettriche in tutto il mondo, il 73% in più sul 2017 (a sua volta +86% sul 2016).Alla Cina va il 61% del mercato delle immatricolazioni…

Internet I robot entrano in casa: nel mondo spenderemo quest’anno più di 3,3 miliardi di dollari di Flavio Fabbri Pulire le superfici dentro e fuori casa, tagliare il prato e annaffiare, disinfettare e aspirare, sono questi i lavori più comuni svolti dai tradizionali robot domestici (gli household robots), nei vari ambienti di cui si compongono le nostre abitazioni, anche con parte esterna a giardino. Entro…

Telecoms 5G, il 2023 sarà l’anno del sorpasso di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Il momento cruciale sarà il 2023. Fra quattro anni, i dispositivi in grado di supportare il 5G avranno superato in percentuale quelli ancora fermi al “vecchio” 4G, per il 51,4% del totale. Strumentale nel sorpasso sarà la Cina: sempre nel 2023, il 34% delle consegne sarà infatti destinato a Pechino,…

Internet Gli italiani giocano in media 40 minuti al giorno con lo smartphone di Piero Boccellato Il mobile gaming non è più un gioco per ragazzi. Le persone che giocano tramite cellulare non sono infatti soltanto le più giovani, dai 18 ai 24 anni, che coprono una percentuale del 64,65% bensì a crescere quelle di fasce di età superiori con percentuali pari a 68,85% dai 25 ai 34 anni, a 67,88% dai…

Energia Bollette luce e gas estate 2019: cosa aumenta o dove si risparmia di Davide Raia SosTariffe.it Con l’inizio del mese di luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo aggiornamento tariffario comunicato sul finire di giugno da ARERA. Come confermato dall’Autorità per l’energia, dal 1° luglio, per i clienti in tutela, si registra un incremento del +1,9% del prezzo dell’elettricità ed un calo del -6.9%…

Mappamondo Lotta al bagarinaggio: sì del Garante privacy a vendita biglietti nominativi online di Redazione Key4biz Nuovi strumenti per la lotta al bagarinaggio, anche on line. Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato nelle settimane scorse il via libera allo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che individua le caratteristiche tecniche per la realizzazione di sistemi…

Mappamondo Appalti innovativi: nasce il Centro di competenza a supporto della PA di Redazione Key4biz Inaugurato un Centro di competenza territoriale ad hoc per supportare le pubbliche amministrazioni in tutto il ciclo di esecuzione degli appalti innovativi. L’iniziativa è in linea con quanto previsto dal nuovo Piano Triennale La costituzione del Centro rientra tra le iniziative avviate da AgID per…

Mappamondo La protezione dei dati personali in Italia, cosa è successo all’incontro di Aidr di Redazione Key4biz Conoscere il nuovo Regolamento Ue, a un anno circa di distanza dalla sua entrata in vigore, per tutelare l’identità digitale. È questo il filo conduttore attorno al quale si è sviluppato il dibattito su privacy e web, mercoledì pomeriggio a Palazzo Madama, a cui hanno partecipato Mattia Fantinati,…

Mappamondo Rapporto “Italia 2019”: c’è voglia di Bel Paese nel mondo, ricerche online sul Made in Italy a +56% di Redazione Key4biz C’è un’Italia appassionata e apprezzata nel mondo, che produce ricchezza puntando su qualità e innovazione. Un’Italia di cui essere orgogliosi di cui spesso, però, non c’è piena consapevolezza. Il Rapporto “I.T.A.L.I.A. 2019” – Geografie del nuovo made in Italy acronimo e racconto dell’identità produttiva…