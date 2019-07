Dailyletter 3691 del 3 luglio 2019

Cybersecurity Direttiva Nis, l’Italia presenta le linee guida per la gestione dei rischi cyber di Redazione Key4biz Ancora progressi sul fronte della cybersecurity. L’Italia ha appena dato seguito ad un altro punto chiave previsto dalla cosiddetta Direttiva europea Nis (Network and information security) sul rafforzamento delle risposte da parte degli Stati membri ad un attacco cibernetico. A livello nazionale,…

Telecoms Smartphone 5G, sui mercati globali ne arriveranno 2 miliardi in cinque anni di Flavio Fabbri Durante i prossimi cinque anni saranno messi in commercio a livello globale più di 1,9 miliardi di smartphone 5G. il dato cumulato tra il 2019 ed il 2023 è stato confermato da un nuovo studio Canalys, secondo cui alla fine del periodo in questione l’attuale rete 4G sarà superata dalla nuova 5G, proprio…

Internet EagleProjects presenta le soluzioni per la Smart City a Milano. Lo speciale video di Piero Boccellato Lo Speciale con il videoreportage e le videointerviste dell’evento di presentazione di EagleProjects, azienda impegnata in progettazione, costruzione e management delle nuove reti, in Italia e all’estero, che dal 2017 si propone come realtà innovativa, con un forte impegno tecnologico nel settore dei…

Internet David Sassoli, da conduttore del TG1 a Presidente del Parlamento europeo di Flavio Fabbri Eletto con 345 voti a favore, 11 in più del quorum necessario, Davide Sassoli è il nuovo Presidente del Parlamento europeo, grazie all’appoggio di socialisti, popolari e liberali. L’annuncio è arrivato dopo una prima fumata nera, in cui solo per 7 voti mancanti (325 a favore su 332 stabiliti dal…

Internet Innovation Manager, il Mise ‘sblocca’ i Voucher (ma bisognerà attendere ottobre) di Piero Boccellato Il 1 luglio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, del 7 maggio 2019 sul “Voucher per l’Innovation Manager”. Lo strumento – disegnato dalla legge di Bilancio 2019 che ha l’obiettivo di “sostenere i processi di trasformazione…

Smart City Smart home: in Europa ce ne sono 21 milioni, restano i dubbi su privacy e sicurezza di Flavio Fabbri Il mercato europeo della domotica sta crescendo rapidamente, trainato soprattutto dai nuovi smart objects, dalla sensoristica e la videosorveglianza per la sicurezza indoor/outdoor. In una parola, è l’internet delle cose a guidare la trasformazione digitale delle nostre abitazioni. Secondo un nuovo…

Internet ASSO DPO, Matteo Colombo (Presidente) ‘Con la privacy in Italia 50mila nuovi posti di lavoro’ di Piero Boccellato L’Assemblea nazionale di ASSO DPO, principale associazione italiana dei Data Protection Officer, riunita il 2 luglio 2019 a Milano ha eletto il nuovo Comitato Direttivo e confermato per il triennio 2019 – 2022 Matteo Colombo quale Presidente della stessa. A parere di Matteo Colombo: “la sfida…

Media Tivùsat: 3,5 milioni di smartcard attivate e 4,5 milioni di spettatori quotidiani per la tv in HD e 4K di Flavio Fabbri Sono passati 10 anni dal lancio della piattaforma televisiva satellitare gratuita tivùsat nel nostro Paese. Dal 2009 ad oggi, tivùsat ha attivato più di 3,5 milioni di smartcard, raccogliendo quotidianamente attorno a sé oltre 4,5 milioni di utenti, dando vita ad una delle piattaforme satellitari più…

Internet Audiovisivo, bando Ass.For.Seo per operatori del settore e MPMI di Sercam Advisory Obiettivi L’Avviso, pubblicato da Ass.For.SEO nell’ambito della Sovvenzione Globale MOViE UP 2020, intervento finanziato dalla Regione Lazio – Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione – P.O.R. Regione Lazio F.S.E….

Mappamondo Digital transformation: Accenture presenta il libro ‘Reinventing the product’ di Redazione Key4biz La tecnologia digitale ha creato nuove realtà aziendali e scardinato le vecchie. Interi settori sono stati già trasformati, ma le tecnologie emergenti non mostrano segni di rallentamento e oltre il 75% delle industrie del segmento manifatturiero sarà esposto nei prossimi anni a un grave rischio di…

Mappamondo Connected cars, ecco il “cerca parcheggio” di Vodafone e Ford di Redazione Key4biz In città come Londra e Francoforte, si stima che il conducente medio trascorra ben 67 ore all’anno alla ricerca di un parcheggio con un costo di oltre € 1.250. Infatti, il cosiddetto “cruising” è responsabile di circa il 30% del traffico urbano. Ma il problema potrebbe non essere la mancanza effettiva…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Telegram Messages di Redazione Key4biz Se state cercando un’App di messaggistica veloce, sicura, e sincronizzabile con tutti i device, la scelta per voi è Telegram. Con oltre cento milioni di download registrati, non ha sicuramente bisogno di presentazioni; ma se qualcuno fosse ancora all’oscuro delle enormi potenzialità di quest’App,…