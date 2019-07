Dailyletter 3689 del 1 luglio 2019

Telecoms Rete Unica, Alessio Butti (FDI): ‘Separare la rete Tim dai servizi’ di Redazione Key4biz “Qualsiasi forma di dialogo tra TIM ed Open Fiber deve essere subordinata alla separazione della rete di TIM dai servizi. Non è più possibile pensare ad un ritorno in Italia di un operatore verticalmente integrato, sarebbe un ritorno al passato proprio nel momento in cui nel nostro Paese è iniziato…

Internet Auto connesse, Maurizio Dècina: ‘La proposta Ue va rigettata, a rischio i servizi 5G’ di Piero Boccellato “L’atto delegato che prevede l’adozione della tecnologia WiFi, secondo lo standard 802.11p su banda non licenziata ed esclusivamente dedicata a 5,9 GHz, per lo sviluppo dell’auto connessa deve essere rigettato e successivamente ripensato per garantire l’adozione della tecnologia migliore e più…

Internet Il Cloud e i dati degli italiani. AgID rimetta ordine nella propria strategia. Qualcosa non va di Raffaele Barberio Giornata di tweet effervescenti sui dati dei cittadini italiani affidati al Cloud di questa o quella azienda. A scatenare l’inferno con centinaia di retweet è stato un post dell’on. Guido Crosetto che si è chiesto: cosa possono fare un Comune o una ASL italiani che vogliano mettere i dati dei propri…

Telecoms 5G, Mirella Liuzzi (M5S): “Basta disinformazione, nessun pericolo per la salute” di Flavio Fabbri Sono anni che si parla di elettrosmog ed elettromagnetismo e ancora non possiamo dire di avere le idee chiare su quali siano gli effetti concreti di questo tipo di onde sul nostro organismo e quindi sulla nostra salute. Sull’argomento, viste le speculazioni in circolazione e la disinformazione che impera…

Internet Scontrino elettronico, si parte oggi 1° luglio. Cosa devono fare negozianti e consumatori di Flavio Fabbri Da oggi, 1° luglio, “gli operatori Iva con volume d’affari superiore a 400mila euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettendo…

Telecoms Fastweb, assistenza clienti premium per tutti e nuove offerte (fisso e mobile) di Piero Boccellato “Oggi, con il nuovo episodio di nientecomeprima, rivoluzioniamo il nostro modo state accanto al cliente, con il servizio di assistenza che tutti vorrebbero, offrendo a tutti i clienti, senza alcuna distinzione, un modo semplice e veloce per parlare con noi, distinguendoci ancora una volta dal resto…

Telecoms Cina, dietrofront di Trump: ‘Le compagnie Usa venderanno prodotti a Huawei’ di Piero Boccellato “Huawei potrà tornare ad acquistare i prodotti dai fornitori americani, a patto che non ci siano grandi problemi con la sicurezza nazionale”. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando a una conferenza stampa al vertice del G20 in Giappone dove ha incontrato il premier…

Internet Città ed economie ad alto contenuto tecnologico: sul podio Milano, Trieste e Roma. La mappa di Flavio Fabbri È Milano la città italiana con il più alto numero di aziende attive in settori ad alto e medio contenuto tecnologico, con più di 6.000 imprese, il 6,3% del totale nazionale. Seguono Trieste con il 5,7% e Roma con il 4,6%.Questi i dati del nuovo studio diffuso dalla Camera di commercio di Milano Monza…

Internet Sanità digitale: TdaER di Lepida tra i migliori portali interattivi d’Italia di Flavio Fabbri La Regione Emilia Romagna ha predisposto un sistema di rilevazione dei tempi di attesa che monitora settimanalmente 42 visite ed esami diagnostici. Il sistema in questione è il portale interattivo TdaER, acronimo che sta per “tempi di attesa in Emilia Romagna”. Al suo interno, è riportato per ciascuna…

Contributors Perché la verità è sempre negli occhi dei bambini di Barbara Volpi Il bambino ci comunica sempre il suo disagio, la sua sofferenza, lo fa utilizzando il suo volto espressivo come specchio fedele che riflette ciò che vede, ciò che coglie, ma anche solo ciò che percepisce nel suo spazio di vita. Gli occhi, il canale espressivo per eccellenza, catturano altrettanti…

Cybersecurity Cybersecurity, scoperte 9 vulnerabilità sui server Lenovo di Redazione Key4biz Il Cyber Security Team della società italiana Swascan ha scoperto 9 vulnerabilità relative ai server dell’infrastruttura informatica di Lenovo. Lenovo Group Limited, è la nota multinazionale cinese che produce e vende personal computer, tablet, smartphone, workstation, server, dispositivi di…

Internet Content Marketing: come far crescere il tuo business in 7 step di Neosperience Team Il content marketing è una necessità imprescindibile per qualsiasi azienda; tuttavia, oltre il 60% delle aziende non ha una strategia di content marketing definita e documentata (CMI). Senza una strategia non è possibile definire i propri obiettivi, creare contenuti coerenti, e verificare l’efficacia…

Internet Come sviluppare al meglio la presenza digitale di un impresa? di Andrea Boscaro – The Vortex Se il digitale si sta concentrando quanto ad ambienti di destinazione all’interno dei quali l’utente naviga, si informa, valuta e sceglie, l’ecosistema delle agenzie all’interno del quale le imprese debbono districarsi è sempre più complesso e, se non si ha chiara la meta dove andare e la direzione…

Mappamondo 5G, a Matera sperimentazione con il drone di Redazione Key4biz Si sono concluse a Matera le demo per la sperimentazione 5G: il Cnr, assieme agli Istituti Isti, Ifc, Ieiit e Isasi, ha fatto parte del gruppo di sperimentazione di TIM, con demo sulla rilevazione del jammer, dispositivi elettronici in grado di disturbare le frequenze nelle trasmissioni, per riprese…