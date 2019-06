Dailyletter 3688 del 28 giugno 2019

Il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato a Facebook una sanzione di 1 milione di euro per gli illeciti compiuti nell’ambito del caso “Cambridge Analytica”, la società che attraverso un’app per test psicologici aveva avuto accesso ai dati di 87 milioni di utenti e li aveva usati per…

Telecoms Telco e aziende automotive contro l’Ue: “Non preferire il WiFi al 5G”. Il 4 luglio si decide di Flavio Fabbri C’è grande attesa per il prossimo incontro a Bruxelles che avrà come oggetto la scelta della tecnologia da utilizzare come standard di comunicazione per le auto connesse in rete. Sembrava la grande occasione per sfruttare il potenziale enorme del 5G, ma in Europa c’è qualcuno che la vede diversamente…