Dailyletter 3686 del 26 giugno 2019

Internet ‘La web tax una soluzione per tutelare il mercato dell’elettronica in Italia’. Intervista a Carla Ruocco (M5S) di Luigi Garofalo “Una web tax a livello europeo per tutelare anche il mercato dell’elettronica in Italia”, questa la proposta di Carla Ruocco (M5S), presidente della Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, che domani interverrà alla presentazione del Rapporto OPTIME 2019, che sarà illustrato a Roma (dalle ore…

Internet Fastweb e Wind Tre, accordo per realizzare insieme la rete 5G di Luigi Garofalo Accordo strategico tra Fastweb e Wind Tre per il 5G: si fa leva sugli asset specifici dei due operatori per accelerare insieme la realizzazione di un’unica infrastruttura su tutto il territorio nazionale. L’annuncio segue di alcuni mesi il Memorandum d’intesa Tim-Vodafone sulla condivisione delle reti…

Internet Rapporto OPTIME 2019, presentazione domani a Roma. Dati, criticità e proposte per tutelare il mercato dell’elettronica di Luigi Garofalo Saranno diffusi domani i dati ufficiali elaborati da GfK sul valore del mercato dell’elettronica in Italia, in occasione della presentazione del Rapporto OPTIME 2019, l’Osservatorio permanente per la tutela del settore nel nostro Paese. Sarà Davide Rossi, il presidente di OPTIME, ad illustrare la Relazione…

Internet Franco Bernabè nuovo presidente di Cellnex di Luigi Garofalo Franco Bernabè alla presidenza di Cellnex, la maggiore società delle torri di trasmissione d’Europa. La decisione è maturata da quando Edizione, la holding dei Benetton, ha nominato alla presidenza Gianni Mion, dopo l’uscita di Marco Patuano, lo stesso che prese il posto Bernabè alla guida di…

Internet Captatori informatici (come i trojan), le osservazioni del Garante Privacy Antonello Soro di Piero Boccellato Antonello Soro conclude il suo mandato di Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (giugno 2012 – giugno 2019). In questa intervista a Key4biz, realizzata dal direttore Raffaele Barberio, che traccia il bilancio del Collegio durante il settennato, il Garante Privacy…

Media Pirateria online: danni all’economia USA per 29 miliardi di dollari, a rischio 560 mila posti di lavoro di Flavio Fabbri Nonostante il moltiplicarsi delle offerte legali di film e serie tv, su piattaforme televisive satellitari e online, dietro abbonamenti mensili o il pagamento di servizi on demand, tutto sommato alla portata di tutti, la pirateria audiovisiva viaggia ancora a gonfie vele, creando danni economici…

Telecoms Welcome Italia diventa Plastic Free di Piero Boccellato Piccole novità in Welcome Italia, ma di sicuro molto grandi come effetto per l’ambiente. L’operatore italiano di telecomunicazioni che si rivolge esclusivamente alle imprese ha annunciato la sua conversione ad azienda Plastic Free, regalando borracce ai dipendenti e un sistema di erogazione di acqua…

Internet Sky Italia, Maximo Ibarra nuovo CEO da ottobre di Redazione Key4biz “Sono felice di dare il benvenuto a Maximo Ibarra come nuovo AD di Sky Italia e di poter lavorare insieme a lui per cogliere le tante opportunità che l’azienda ha di fronte”, ha annunciato Andrea Zappia, Chief Executive Continental Europe, che ha scelto il suo successore. “In questi anni Sky si è…

Internet Internet del futuro, Pietro Pacini (CSI Piemonte): “Alla blockchain dedicato un nuovo centro di eccellenza” di Flavio Fabbri La gran parte degli utenti di internet si sta rendendo conto che per usufruire serenamente dei tanti servizi offerti online dalla digital economy, ciò che davvero serve sono trasparenza, sicurezza, facilità di accesso e certamente sicurezza. Tutte caratteristiche che sono riconoscibili nella…

Media Tv, i dati Nielsen sui device digitali. Colpa dei social network? di Michele Mezza La TV non è più il televisore e i vecchi imperi generalisti sono frantumati dall’assedio dei social. Come ridare un motore autonomo al sistema Paese della comunicazione? …

Internet Tutela dei diritti nel web, editoria e tassazione degli OTT. Le 3 sfide dei legislatori di Ruben Razzante – Docente di Diritto dell’informazione dell’Università Cattolica di Milano e della Lumsa di Roma L’annuncio di Libra, la nuova criptomoneta di Facebook, ha svelato, al di là di come la si pensi, i vuoti normativi in materia di finanza online e l’inadeguatezza dell’apparato di garanzie giuridiche nell’ambito delle nuove attività dei colossi del web. Più in generale, l’inarrestabile progresso…

Cybersecurity Andrus Ansip (Ue): “Cybersecurity Act centrale per Mercato unico digitale e 5G” di Flavio Fabbri Giovedì 27 giugno entra in vigore il nuovo Regolamento europeo sulla cybersecurity. Concordato lo scorso dicembre, l’“EU Cybersecurity Act” dota l’Unione europea di un quadro di certificazione della cibersicurezza dei prodotti, dei processi e dei servizi, che aumenterà la sicurezza stessa dei servizi…

Media Tivùsat festeggia i dieci anni e guarda al futuro con il 4K di Flavio Fabbri “2009-2019”, sono passati dieci anni dall’arrivo della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, che oggi conta 4,5 milioni di spettatori, con un’offerta di 120 canali televisivi, di cui 50 in tecnologia HD e 4K, più 50 canali radiofonici e l’on demand di tivùon. Fondata nel 2009 e gestita da Tivù,…

Internet Con il trojan si può intercettare anche il cellulare dei parlamentari? di Valentino Vescio di Martirano La legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. “spazza corrotti”), nel modificare gli artt. 266 e 267 del codice di procedura penale, ha ampliato l’utilizzo delle intercettazioni anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel…

Internet Crescita e imprese, i modelli per uno sviluppo sostenibile di CDTI Forum Articolo a cura di Ing, Massimo Di Virgilio, Presidente del CDTI La crescita La crescita non è una promessa. È un fatto! Le condizioni a monte perché essa possa verificarsi sono: un contesto sociale, in cui il fallimento non sia uno stigma, un impianto normativo adeguato che abiliti un ciclo…

Internet Lavoro, agevolazioni per l’assunzione di soggetti disoccupati di Sercam Advisory La Regione Marche prevede agevolazioni a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato (Full – time o Part-time) o a tempo determinato (Full – time o Part-time – di durata di almeno 24 mesi), soggetti disoccupati. Soggetti beneficiari Possono presentare domanda a valere sul presente…

Mappamondo Mondiali di calcio femminile, su Sky il 5% di share per la vittoria delle Azzurre di Redazione Key4biz Ancora al top gli ascolti Sky del Mondiale di calcio femminile: ieri Italia-Cina alle ore 18 su Sky Sport Mondiali e Sky Sport Uno ha ottenuto 616 mila spettatori medi con il 4,9% di share e 1 milione 250 mila contatti unici, il 15,4% in più rispetto ai 534 mila spettatori medi registrati in occasione…