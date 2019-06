Dailyletter 3683 del 21 giugno 2019

Internet e-Voting, la Farnesina sperimenta il voto elettronico per gli italiani all’estero di Luigi Garofalo L’attuale modalità di voto per gli italiani all’estero non garantisce affatto una facilità di accesso al voto, infatti dalle urne vince sempre l’astensionismo. Nelle ultime elezioni europee, all’estero ha votato solo il 3,57% degli italiani aventi diritto. (Fonte Ministero dell’Interno) Ed è soprattutto…

Telecoms TIM, accordo con Enel e CDP per iniziare i colloqui sulla fusione con Open Fiber di Piero Boccellato Telecom Italia (TIM) ha annunciato ieri la firma di un accordo di non divulgazione con il gigante delle utilities Enel e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per avviare negoziati sulle modalità di integrazione della propria rete in fibra ottica con quella dell’operatore wholesale Open Fiber. “L’obiettivo…

Internet Marketing online, Garante Privacy: “No alla raccolta punti acchiappa dati” di Luigi Garofalo All’Autorità Garante per la protezione dei dati personali è giunta una segnalazione che ha lamentato il non completo rispetto nella normativa privacy sul servizio di registrazione al sito www.pampers.it. Così il Garante ha potuto accertare le due seguenti criticità con riferimento all’acquisizione dei…

Internet Mercato high-tech globale: competitività italiana a rischio, export sotto il 2%. Crollo USA di Flavio Fabbri Nel comparto high-tech dell’Unione europea (Ue), nel 2014, si contavano circa 46.000 imprese manifatturiere, quasi tutte concentrate in Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Queste quattro nazioni rappresentavano il 53% del mercatoeuropeo dell’alta tecnologia, anche se, in termini di servizi, il…

Internet Smartphone, Pc, tablet e consolle. L’illegalità dietro le ‘super offerte’. “Prima di cliccare, pensa” (Cortometraggio) di Redazione Key4biz “Spesso dietro certi affari si celano truffe, ricettazione ed evasione fiscale. Prima di cliccare, pensa”, è uno dei messaggi del cortometraggio “Il settanta percento” che sarà presentato il 27 giugno a Roma (alle ore 10.30 presso la Camera di Commercio di Roma – sala del Consiglio, via de’ Burrò 147)…

Energia Energia elettrica “green”, in Italia il 20% arriva dal fotovoltaico e cresce l’autoconsumo di Flavio Fabbri Le fonti energetiche rinnovabili sono una delle principali strade sui cui investire per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del nostro Paese, come previsto dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e come ribadito più volte anche dall’Unione europea.Il sole è una delle risorse energetiche pulite più…

Energia Energia verde: quando conviene averla in bolletta? Tutte le aziende che la forniscono di Davide Raia SosTariffe.it Le fonti di energia rinnovabile ricoprono un ruolo sempre più importante nel sistema energetico nazionale contribuendo, in misura determinate, alla produzione di energia elettrica in Italia. La crescita dell’utilizzo delle fonti rinnovabili rappresenta una risorsa importante per il nostro Paese che,…

Telecoms Gli smartphone ci fanno davvero male? di Edoardo Stigliani SosTariffe.it C’è perfino un termine per definirci: “smombie”, che sta per smartphone zombie. Ad Anversa e nella città cinese di Chongqing – che, con 33 milioni di abitanti e il ben noto boom dei cellulari in Oriente negli ultimi anni, si trova a gestire una situazione alquanto complicata – sono perfino stati studiati…

Internet La settimana pazza della blockchain di Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst *eToro Prosegue il clima di risk-on sui mercati finanziari, con l’indice S&P 500 che tocca nuovi massimi, dopo che la Fed ha rivelato che potrebbe ridurre i tassi d’interesse già dal mese prossimo, per controbilanciare i crescenti rischi di un rallentamento della crescita economica interna e globale. In…

Energia Idrogeno ed energia pulita: l’Italia alla ricerca della “formula H” nazionale di Flavio Fabbri L’idrogeno potrebbe rappresentare una vera svolta in termini di efficienza energetica e soprattutto di decarbonizzazione della nostra economica da qui al 2030. Se ne parla molto in Europa e anche in Italia. Riuscire a produrre idrogeno in grandi quantità, da fonti rinnovabili e quindi pulite, potrebbe…

Telecoms Samsung Galaxy S10e dopo un mese di utilizzo: un vero top, con qualche debolezza di Silvio Spina SosTariffe.it Di tutti gli smartphone della gamma Galaxy S10, presentati qualche tempo fa da Samsung, abbiamo scelto l’S10e per questo nuovo appuntamento su Cosa Compro: non si tratta, in realtà, di una recensione, di cui è possibile trovarne decine e decine di versioni sul Web e non solo, bensì delle nostre impressioni…

Smart City Energia, edilizia e trasporti: cosi le smart city crescono nel mondo, mercato da 1.700 miliardi nel 2028 di Flavio Fabbri Internet delle cose, infrastrutture di nuova concezione e ad alto contenuto tecnologico, droni, robotica, automazione e, certamente, le attesissime e ormai pronte nuove reti 5G: potrebbero essere questi i fattori renderanno più rapida la trasformazione urbana del nuovo secolo.Dalle città alle metropoli…

Internet Fondazione Europea per la Gioventù, 630mila euro di finanziamenti di Sercam Advisory Caratteristiche dei finanziamenti strutturali I finanziamenti strutturali possono essere richiesti per coprire parte delle spese amministrative per la gestione delle attività delle organizzazioni a livello europeo. Sono di due tipi: i finanziamenti strutturali biennali sono resi disponibili…

Focus Mail Cambio sede incontro sul tema ‘Privacy e Consapevolezza’. Roma, 28 giugno di Redazione Key4biz GDPR e Privacy: Consapevolezza e Opportunità. Presentazione del volume di Nicola Fabiano 28 Giugno 2019 Ore 10:00 – 13:30 Sala del Refettorio, Palazzo San Macuto Via del Seminario, 76 Roma Confronto e approfondimento sui temi della protezione dei dati in occasione della…