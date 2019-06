Dailyletter 3678 del 14 giugno 2019

Telecoms 5G, Vecchione (Dis): ‘Per gestire i rischi creare uno speciale perimetro nazionale di cybersecurity e migliorare il Golden Power’ di Luigi Garofalo La tecnologia mobile ultraveloce di nuova generazione “rappresenta per ciascun attore in campo un’opportunità straordinaria di incrementare notevolmente il proprio fatturato”, ma al contempo occorre tenere sotto controllo “gli aspetti strettamente tecnici, che già di per sé configurano il 5G come…

Cybersecurity Udo Helmbrecht (Enisa): ‘Implementare il GDPR la vera sfida per la cybersecurity’ di Piero Boccellato “Il GDPR ha fornito un solido quadro giuridico sulla protezione dei dati. Tuttavia, con il numero sostanziale di violazioni di dati su larga scala, è necessario disporre di nuovi modelli di sicurezza per la protezione dei dati personali. Mentre il GDPR è un punto di partenza per la conformità e il…

Internet Il Parlamento punta su Poste italiane per la Pa digitale e la card dei servizi turistici di Luigi Garofalo Dopo il reddito di cittadinanza erogato su una card emessa da Poste italiane, il Parlamento continua a puntare sul gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante per digitalizzare la pubblica amministrazione. Ieri, le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera ha approvato un…

Internet Visa, Mastercard, Uber e Paypal coinvolti nel progetto Libra di Facebook di Piero Boccellato Il 18 giugno (forse) scopriremo molto di più riguardo il primo ingresso di Facebook nel mondo della criptovalute. Intanto, nella giornata di ieri sono circolate voci sui possibili investitori del progetto Libra, così chiamato dall’azienda di Mark Zuckerberg, Secondo un report di ieri del Wall…

Smart City FCA-Enel: 700 stazioni di ricarica in due anni e l’eMobility as a service di Flavio Fabbri La mobilità elettrica in Italia va crescendo mese dopo mese, solo ad aprile il clamoroso salto in avanti con le vendite delle 100% a batteria schizzate in alto del +355% e poi a maggio con un +92%, senza contare l’avanzata delle auto ibride, rispettivamente +30% e +35%.Come sempre si è detto, a frenare…

Telecoms La spesa nel mobile gaming? Il 20% in più rispetto a PC e console di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Siamo, in ultima analisi, più chiacchieroni che giocatori: è questo il primo dato che si ricava dal nuovo studio di App Annie che, in occasione dell’E3, il più importante appuntamento al mondo per la presentazione di novità videoludiche, ha fatto il punto aggiornato al 2018 del mobile gaming, ormai…

Energia Rinnovabili, ok dall’UE a 5,4 miliardi di aiuti all’Italia di Flavio Fabbri La decarbonizzazione dell’economia, lo sappiamo ormai bene, tutti quanti, passa anche per la promozione, la diffusione e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. L’energia pulita che possiamo sfruttare dal sole, dall’acqua, dal vento e da altre fonti considerate “rinnovabili”, quindi “non finite”…

Smart City Auto ecologiche a +39% in Italia nei primi cinque mesi del 2019, ibride ed elettriche al 6% del mercato di Flavio Fabbri Il nostro Paese se confrontato con il Nord Europa non fa proprio una bella figura in relazione alle vendite di auto elettriche ed ecologiche. Se in Norvegia più di sei auto nuove su dieci vendute nel 2018 sono state ibride o elettriche (60,1%), in Finlandia il 14,5%, in Svezia ill 13,8% e in Olanda…

Contributors Anica annuncia accordo con i 100autori e altre 4 associazioni (Anac, Wgi, Agici, Cna Cinema) insorgono di Angelo Zaccone Teodosi L’ufficio stampa dell’Anica, mercoledì scorso, ha diramato un comunicato che annunciava una inedita intesa tra autori e produttori, utilizzando – non senza retorica – la formula “intesa senza precedenti nella storia delle relazioni tra autori e produttori”: si tratterebbe di un accordo che ripristina…

Internet 18App, multe a ragazzi ed esercenti per aver usato il Bonus per gli smartphone di Luigi Garofalo I nati nel 2000 hanno la possibilità di registrarsi entro il 30 giugno prossimo alla piattaforma 18App e così usufruire dei 500 euro da spendere per la musica registrata, sia in formato fisico sia digitale, per il cinema, eventi, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza.. Nel frattempo, il Mibac…

Energia Gran caldo e condizionatori, i consigli per consumare meno e risparmiare in bolletta di Flavio Fabbri Alla fine, dopo un maggio più simile a marzo, l’estate 2019 è partita e l’ha fatto in grande stile. Oggi le temperature si porteranno su valori tipici di metà-fine luglio e soprattutto nelle città l’aria sarà irrespirabile, sia per temperature in molti casi prossime ai 35-26°C (o anche oltre), sia…

Energia Super Bollette acqua e gas e legge di stabilità 2018: lo stop ai maxi-conguagli di Davide Raia SosTariffe.it Uno dei principali problemi che i consumatori devono affrontare nell’accesso ai servizi fondamentali come l’energia elettrica, il gas naturale e l’acqua per uso domestico è rappresentato dai maxi-conguagli, un fenomeno che negli ultimi anni ha registrato un vero e proprio picco e che la recente Legge…

Cybersecurity Cybersecurity, nelle PMI si cercano 2,5 milioni di esperti (che non si trovano) di Redazione Key4biz Il cybercrime potrebbe diventare una grande opportunità di carriera per tutti i professionisti del settore, ma anche un’importante sfida per le aziende che dovranno saper affrontare questa carenza di personale qualificato. A correre i rischi maggiori non sono solamente le multinazionali, ma anche le…

Telecoms Tariffe smartphone con 60 GB: 3 soluzioni da prendere in considerazione di Silvio Spina SosTariffe.it Il boom delle tariffe smartphone low cost dello scorso anno e l’arrivo di Iliad hanno livellato verso il basso l’intero mercato della telefonia mobile e, in particolare, le soluzioni tutto compreso: i GB sono aumentati, fino ad arrivare a soglie di circa 50 GB, ormai una consuetudine per molte compagnie….

Internet Contributo a fondo perduto fino al 50% per sostenere la nascita di nuove imprese artigiane di Sercam Advisory La L.R. 20/2003 è stata emanata per fornire un quadro organico degli interventi a favore del sistema produttivo delle Marche: disciplina gli interventi in materia di sostegno all’artigianato, all’industria ed ai servizi alla produzione, allo scopo di favorire la crescita e la qualificazione dell’apparato…

Focus Mail Incontro sul tema ‘Privacy e Consapevolezza’. Roma, 28 giugno 2019 di Redazione Key4biz GDPR e Privacy: Consapevolezza e OpportunitàPresentazione del volume di Nicola Fabiano 28 Giugno 2019 Ore 10:00 – 13:30 Sala Conferenze, Camera dei Deputati Via del Parlamento, 9 Roma Confronto e approfondimento sui temi della protezione dei dati in occasione della presentazione…

Mappamondo A Elisabetta Ripa (Ad Open Fiber) la ‘Mela d’oro’ del Premio Marisa Bellisario di Redazione Key4biz Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber, si è aggiudicata la ‘Mela d’oro’ del Premio Marisa Bellisario nella categoria Management. Giunta alla sua XXXI edizione, la manifestazione richiama l’attenzione di politica, imprenditoria ed istituzioni su idee e progetti innovativi che promuovono…

Mappamondo Poste Italiane è al 6^ posto nella classifica delle aziende sostenibili di Redazione Key4biz Poste italiane tra le società italiane più evolute che coniugano i modelli di governance con l’impegno per la sostenibilità. In salita di quattro posizioni rispetto alla precedente edizione, quest’anno il gruppo è al sesto posto della classifica generale dell’Integrated Governance Index (IGI) e si attesta…