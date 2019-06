Dailyletter 3677 del 13 giugno 2019

Telecoms 5G, a fine 2019 attesi 10 milioni di abbonamenti nel mondo. Corea del Sud già a quota 1 milione di Flavio Fabbri I primi lanci commerciali delle reti 5G sono già avvenuti in diversi mercati, soprattutto a seguito del lancio dei primi smartphone abilitati. In altre aree geografiche gli operatori stanno definendo gli ultimi ritocchi ai piani di lancio, rendendoli più ambiziosi in termini di capacità di copertura…

Telecoms Asta 5G in Germania chiusa a 6,5 miliardi. Telco critiche: ‘Ora poche risorse per investire’ di Piero Boccellato La Federal Network Agency tedesca (Bundesnetzagentur) ha dichiarato che l’asta 5G in Germania si è conclusa con 6,5 miliardi di euro offerti in totale dai quattro offerenti, dopo 497 round di gare. Deutsche Telekom Il leader di mercato Deutsche Telekom è stato l’operatore che ha speso di…

Internet Impronte digitali per i dipendenti della Pa, ok dal Parlamento. Garante Privacy: ‘Sono contrario, misura sproporzionata’ di Luigi Garofalo “Sono contrario, perché una misura sproporzionata”, così Antonello Soro, Garante Privacy, ha commentato, ai microfoni di Radio Anch’io, le impronte digitali e, contestualmente, la videosorveglianza, per combattere l’assenteismo nella Pubblica amministrazione (sono esclusi gli insegnanti). La norma ha…

Internet Come scoprire se il proprio cellulare è intercettato da un trojan, che spia tutto quello che fai sul dispositivo di Luigi Garofalo Key4biz. Iniziamo da una curiosità. La notte gli smartphone, se intercettati, non “dormono”? E che fanno? Giovanni Ziccardi. La sensazione diffusa è che si sia ormai perso il controllo dei propri dati. Lo si è perso sui social network (i casi di Cambridge Analytica e dell’uso della profilazione a…

Internet Digitalizzazione degli acquisti, il cloud abilita le nuove applicazioni tecnologiche di Flavio Fabbri La trasformazione digitale c’è e riguarda ogni settore industriale ed economico, ma non alla stessa maniera. Spesso si dà la precedenza a tecnologie che possiamo definire mature, mentre si rallenta di parecchio quando si ha a che fare con soluzioni di nuova generazione ed emergenti. Studiano…

Internet eProcurement, da sabato via ai test nei ministeri per la nuova piattaforma del Mef di Flavio Fabbri Si chiama “Quick Asp” e dal 15 giugno, sabato prossimo, sarà messa a disposizione in via sperimentale di tutti i ministeri per sviluppare e promuovere una gestione uniforme e interamente digitale delle procedure di gara della Pubblica Amministrazione (PA). Il sistema è stato messo a punto dal ministero…

Contributors Borsa, al via le nuove regole delle società quotate. Cosa cambia di Valentino Vescio di Martirano Con il D. Lgs. del 10 maggio 2019 n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019,viene data attuazione alla direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE (Shareholders’ Rights Directive ovvero “SHRD”) Si…

Internet La sparizione dei pagamenti (e della fiducia del consumatore) di Massimiliano Dona, presidente Unione Nazionale Consumatori Sentiamo spesso coniugare il tema dei pagamenti con quello della tecnologia. Ma a ben vedere, ben oltre il digitale, i pagamenti rilevano come fenomeno sociale: ecco perché, all’interno di queste dinamiche, assume una rilevanza strategica la fiducia dei consumatori. Senza questo elemento abilitante,…

Internet Lepida: un decalogo big data condiviso per l’Emilia Romagna di Flavio Fabbri Il decalogo big data condiviso non è solo l’obiettivo che Regione Emilia Romagna, Comuni, Unioni di Comuni, Province, aziende sanitarie, consorzi e fornitori, si sono dati per promuovere la cultura dei dati e comprendere i vantaggi insiti nelle informazioni che se ne ricavano, ma il titolo e il tema…

Internet Chi sono i wealthy millennials e perché stanno lasciando le grandi città di Edoardo Fusco Femiano – Market Analyst eToro Molto spesso, più che i grandi eventi, sono i piccoli segnali a fornirci un’indicazione del mondo che cambia. Sappiamo che, storicamente, il 70% del PIL mondiale è prodotto nelle grandi città. Tuttavia qualcosa sta cambiando. Una ricerca di SmartAssets ha prodotto un ranking dei principali stati americani…

Internet Utilities, gli sms di MailUp riducono i reclami del 9% e migliorano la customer satisfaction di Flavio Fabbri Lavorare sull’immagine dell’azienda, potenziare la comunicazione personalizzandola, costruire un rapporto diretto con il cliente, proporre novità e soluzioni all’avanguardia, trovare nuovi metodi più efficaci per affrontare un reclamo e rafforzare la fiducia, tutto questo e molto altro attiene alla…