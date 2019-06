Dailyletter 3671 del 4 giugno 2019

Internet Pa digitale, il ministro Tria: ‘Sogei punto di riferimento per la digital transformation del Paese’ di Piero Boccellato Digitalizzazione e sicurezza informatica sono tra le priorità per il rilancio della competitività e della crescita del Paese, gli occhi puntati sulla Pubblica Amministrazione. In quest’ottica il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha visitato questa mattina la sede della Sogei,…

Telecoms 5G, Trump: ‘No sanzioni contro UK se sceglie Huawei, perché troveremo un accordo’ di Luigi Garofalo Una frase non chiara quella pronunciata da Donald Trump in conferenza stampa insieme alla premier britannica, Theresa May, subito dopo il loro incontro a Downing Street. Non introdurremo sanzioni contro il Regno Unito se consentirà a Huawei di contribuire alla costruzione della rete 5G britannica perché…

Internet Facebook e la rivolta degli azionisti. Perché vogliono cacciare Mark Zuckerberg di Piero Boccellato Tempi difficili per Facebook, dove la riunione dei vertici andata in scena nei giorni scorsi all’Hotel Nia di Menlo Park ha svelato ‘disordini’ e tensioni tra gli investitori della società. Gli azionisti indipendenti hanno sostenuto due proposte per indebolire il potere di Mark Zuckerberg. La…

Telecoms Agcom: incentivi per chi passa dal rame alla fibra. E sullo scorporo della rete ancora nulla di Flavio Fabbri Interventi orientati allo sviluppo delle reti da alta capacità, con un occhio alla deregolamentazione, e tesi a favorire e accelerare i processi di migrazione alla gigabit society, con l’obiettivo di raggiungere i risultati stabiliti dall’Unione europea in termini di implementazione delle reti e dei…

Internet Linee Guida ANAC nel Codice dei Contratti Pubblici e la ‘visione di ritorno’ del d.l. Sblocca Cantieri di Linda Bertolucci, esperta in anticorruzione e trasparenza Una ricostruzione del percorso “a ostacoli” delle Linee guida ANAC in materia di contratti pubblici: inizialmente accolte con grande interesse con la riforma del Codice dei contratti pubblici, mediante Decreto Legislativo n. 50 del 2016, già in fase di prima applicazione, sono state poi il bersaglio…

Cybersecurity Lotta al cybercrime, al via l’alleanza tra Consob e Polizia di Stato di Piero Boccellato Continua senza sosta l’impegno della Polizia di Stato nella lotta e tutela dei cittadini nel settore della cybersecurity. Oggi è stato firmato un nuovo accordo con la Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) sulla prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto…

Smart City Auto elettriche: vendite a +92% a maggio, effetto ecobonus che traina il mercato nazionale di Flavio Fabbri Lo scorso mese di maggio, secondo i nuovi dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e i trasporti, si è registrato un calo delle vendite di autovetture in Italia attorno a -1,19% su base annua, con 197.307 immatricolazioni (rispetto alle 199.692 di maggio 2018). Male il diesel, che perde di…

Internet Lepida: welfare digitale tramite lo Spid, per la teleassistenza “a misura di anziano” di Flavio Fabbri Nel 2045 il numero di anziani con gravi impedimenti motori e funzionali saranno il 50% in più rispetto ad oggi. È questo il dato emerso da una ricerca Auser ed esaminato a Carpi in occasione del “Caregiver Day”. Tra poco più di 25 anni, il numero di persone anziane con limitazioni fisiche sfiorerà i…

Internet Come funziona la customer experience di Amazon? di Neosperience Team La strategia di business di Amazon e le capacità imprenditoriali di Jeff Bezos sono da anni oggetto di studio da parte dei numerosi sostenitori – e ancora più approfonditamente da parte dei competitor. Qual è il fattore chiave di questa strategia vincente? Come ha fatto Amazon a cambiare il mondo…

Internet Regione Marche, contributi per la digitalizzazione delle imprese artigiane di Sercam Advisory Beneficiari I soggetti beneficiari dei contributi sono le imprese artigiane, singole o associate. Tipologia delle spese ammissibili La digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico tramite l’acquisto di software, hardware o servizi di consulenza specialistica che…

Internet Italia smART Community, a Matera tre giorni tra digitale e cultura di Redazione Key4biz Italia smART Community, promosso da Pentapolis Onlus, ha ufficialmente avviato il suo percorso di Network nazionale. Si è concluso con successo il Summit svoltosi a Matera, presso la Cava del Sole, che ha così messo le basi alla “rete” composta da istituzioni, governo, imprese, enti di ricerca, università,…

Mappamondo Sky Q raccontato ai millennials dagli studenti della Iulm di Redazione Key4biz Cinquanta studenti del corso di “Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa” dell’Università IULM di Milano si sono cimentati nella definizione di un piano di comunicazione, dedicato interamente ad un pubblico di millennials, con l’obiettivo di pensare ad un’evoluzione della campagna di Sky Q, l’ultima…

Mappamondo Lepida: 7 giugno a Bologna la conferenza finale del progetto “Life RainBO” di Flavio Fabbri 7 giugno 2019Dalle 10:00 alle 13:00Museo Civico Archeologico, Sala del Risorgimento Ingresso da Via de’ Musei, 8Bologna Nell’ambito del Green Social Festival 2019, si terrà il 7 giugno 2019, presso la Sala del Risorgimento del Museo Civico Archeologico di Bologna, la “Conferenza Finale del progetto…

Mappamondo Edilizia, al via l’evento di Anitec-Assinform sulla digital transformation del settore di Redazione Key4biz Prende il via oggi a Roma lo “Smart Building Roadshow 2019”, organizzato da Anitec-Assinform – l’associazione di Confindustria delle imprese dell’ICT e dell’Elettronica di Consumo – e promosso da ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), in collaborazione con Smart Building Italia. L’iniziativa…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, MyTabù di Neosperience Team Si avvicina l’estate e le occasioni per stare in compagnia fino a tarda serata si moltiplicano. Se cercate un simpatico gioco da tavolo a portata di smartphone MyTabù è l’App giusta. Lo svolgimento del gioco è molto semplice: divisi in due squadre, i giocatori si sfidano a indovinare più parole…