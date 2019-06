Dailyletter 3670 del 3 giugno 2019

Telecoms Fibra, Infratel: “In ritardo del 16% nelle aree grigie e nere”. La necessità di un nuovo intervento pubblico di Luigi Garofalo La copertura in fibra nelle aree grigie e nere è in ritardo rispetto alle previsioni degli operatori di rete fornite nel 2015. Non è stato realizzato il 16,4%. Questo è il dato principale che emerge dal monitoraggio completato da Infratel. Nel report si legge che “rispetto ai valori dichiarati nelle…

Internet La Pa digitale e i 16 elementi ‘oscuri’ del digitale pubblico. Quali rimedi? di Donato A. Limone Prendo spunto dall’evento Dig.eat 2019 (organizzato da Anorc Mercato e Anorc Professioni il 30 maggio 2019 presso il Teatro Eliseo di Roma). Sicuramente è stato un anti-evento, ispirato allo storico album dei Pink Floyd “The dark side of the moon” (Capitol Records, 1973) “…per raccontare, oltre…

Internet Google e Amazon nel mirino dell’Antitrust USA di Flavio Fabbri Pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale e abuso di posizione dominante, ancora non è chiaro quali di queste accuse siano state formulate contro Google e Amazon, ma di certo pare che entrambe siano nel mirino dell’antitrust degli Stati Uniti, almeno secondo quanto è stato riportato sia dal…

Telecoms ‘Più controllo su Big data e algoritmi per contrastare l’information disorder’. Intervista a Antonio Martusciello (Agcom) di Raffaele Barberio La disinformazione online nel nostro Paese cresce, lo dicono i dati. Secondo i recenti studi dell’Osservatorio Agcom relativi al fenomeno, nei primi due mesi del 2018 è stata rilevata una crescita sostanziale di contenuti fake veicolati da siti e social, con un aumento del 3% rispetto alla media del…

Internet Telemarketing, Garante Privacy: “Reset di tutti i consensi. Si parte da zero con il nuovo registro opposizioni” di Luigi Garofalo Si parte da zero. Resettare tutti i consensi, da chiunque effettuati, manifestati prima dell’entrata in vigore delle nuove regole per il funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo): questa è la richiesta principale e rivoluzionaria richiesta dal Garante della Privacy al Ministero dello…

Internet Robot e assistenza agli anziani: non è un lavoro solo per macchine di Flavio Fabbri La vecchiaia porta con sé problemi fisici, di salute e anche relazionali. Da qualche anno, si fa sempre più forte l’offerta di macchine a sostegno delle persone anziane, magari affette da malattie motorie o relative al sistema nervoso, compresa la classica demenza senile (o altre enormemente invalidanti…

Smart City Mobilità a zero emissioni: dalla Campania la nuova auto a idrogeno “fuel cell” di Flavio Fabbri Sarà italiana e non inquinerà, ecco l’auto a idrogeno prodotta in Campania per la promozione e lo sviluppo della mobilità a zero emissioni nelle nostre città. Si tratta del progetto “Hydro” del Gruppo Adler, che sarà realizzato in partnership con Uniparthenope e Medio Credito Centrale, teso alla…

Internet Il nuovo collegio del Garante Privacy con competenze multidisciplinari. “Anche informatiche”: l’appello di 1.700 docenti di Redazione Key4biz Tra 16 giorni termina il mandato settennale del collegio del Garante per la protezione dei dati personali, presieduto da Antonello Soro. Il collegio è composto da quattro membri eletti dal Parlamento, alla Camera si voterà il 26 giugno per eleggerne due, mentre il Senato non ha ancora comunicato la…

Internet PA Digitale: Lepida e Regione Emilia Romagna al lavoro sull’intelligenza aumentata di Flavio Fabbri In un mondo sempre più connesso ed interconnesso il primo risultato diretto è la generazione costante di dati. I big data, che poi opportunatamente elaborati e gestiti danno vita ad una miriade di informazioni, da cui saranno sviluppati i servizi di nuova generazione, sia pubblici, sia privati, di…

Internet Automotive: le officine 4.0 aprono le porte alle donne, mancano 5.000 professionisti da qui al 2023 di Flavio Fabbri In Italia il processo di trasformazione digitale dell’industria manifatturiera dell’automobile e dei trasporti è in corso da qualche anno. Sono circa 60 mila le aziende attive nel settore dell’autoriparazione, ad esempio, di cui 15.000 nelle reti ufficiali, con un trend in netta crescita che, però,…

Internet Cyberbullismo, perché i bambini non sono le uniche vittime della Rete di Barbara Volpi Fatto di cronaca 29 maggio 2019: “Lecce, vigili deridono disabile e mettono il video su Youtube: indagati. Nel filmato bestemmie e risate”. Il digitale nell’accezione concreta del termine di rete si costruisce nelle scelte direzionali, nelle connessioni e nello stesso tempo cattura e rischia di…

Internet Marketing digitale, di cosa ha bisogno chi fa growth hacking? di Andrea Boscaro – The Vortex Negli ultimi anni, il termine growth hacking ha saputo rivitalizzare le tecniche del web-marketing avendo assunto, come sguardo privilegiato, le opportunità (ed anche i limiti) offerte ad una start-up che, grazie al non essere ingabbiata in un modello di business predefinito, può immaginare sentieri…

Focus Mail Vetrya Academy Summer School 2019: aperte le iscrizioni al corso su Intelligenza Artificiale di Redazione Key4biz 2 – 6 settembre 2019 Vetrya Corporate Campus via dell’Innovazione 1-2, Orvieto Dopo il successo dello scorso anno, ecco la seconda edizione della Summer School di Vetrya Academy, la scuola di innovazione del gruppo. La Summer School 2019, interamente dedicata al tema dell’Intelligenza…

Email marketing tips L’email marketing non va in vacanza: i consigli per le campagne estive di Redazione Key4biz Può non sembrare, ma manca poco. L’estate è quasi alle porte, e per le aziende non si tratta di una stagione come le altre. I mesi estivi hanno loro peculiarità, che vanno a declinarsi con quelle di ciascun brand. Quello che è certo, è che l’email marketing non va in vacanza, e per aiutare i brand…

Video del giorno Le sfide dell’Industry dei media? Le risposte di 4 manager Accenture di Redazione Key4biz Abbiamo rivolto la domanda, in occasione del Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, a: Vittorio Micheli, Alessandro Riva, Stefano Ramonda e Raffaella Masoero di Accenture. Ecco le risposte, o meglio le #percezioni per usare l’hashtag dell’evento. …

Internet App4Italy. La recensione del giorno, DreamLab di Neosperience Team Immagina se potessi contribuire alla ricerca sul cancro; da casa, senza nessuno sforzo; mentre dormi. Ecco, tutto questo è possibile con DreamLab. L’app, originariamente realizzata dalla Fondazione Vodafone Australia insieme a The Garvan Institute, è arrivata da poco anche in Italia, in collaborazione…