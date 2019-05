Dailyletter 3664 del 24 maggio 2019

Telecoms Antitrust: “Tim ha ostacolato l’ingresso di Open Fiber”. Il Gruppo rischia forte multa di Luigi Garofalo Tim ha ostacolato l’ingresso sul mercato di Open Fiber. È quanto ha accertato l’Antitrust al termine del procedimento, avviato nel 2017 e poi esteso nel 2018, per abuso di posizione dominante (violazioni all’art. 102 Tfue), nel mercato all’ingrosso e al dettaglio dei servizi a banda larga e ultra larga,…

Internet 1 anno di GDPR, il bilancio di Soro “Impone a Facebook&Co trasparenza e limiti a raccolta irrefrenabile dati’ di Luigi Garofalo Sabato prossimo 25 maggio il GDPR compirà un anno. “Ha sostituito alla logica del mero adempimento, anche solo formale, della norma, il principio di responsabilizzazione quale adozione, da parte del titolare, di una complessiva strategia (aziendale, amministrativa, professionale) fondata sulla tutela…

Telecoms Huawei, scatta il ban anche da Microsoft? Ma Trump non chiude: “Il caso parte dell’accordo commerciale con la Cina” di Luigi Garofalo Giorni fa ha lasciato l’indizio, rimuovendo dallo store il MateBook X Pro, il laptop di punta di Huawei, oggi scatta il bando per i nuovi dispositivi. Così, dopo Google e i produttori di chip come Intel e Qualcomm, anche Microsoft sospende le forniture alla società di telecomunicazioni cinese e si…

Internet Piazza WiFi Italia: al progetto di smart nation hanno aderito 2.413 Comuni di Flavio Fabbri Sono 2.413 i Comuni del nostro Paese che fino ad ora hanno aderito al progetto “Piazza WiFi Italia”, promosso dal Ministero dello Sviluppo economico (Mise), mentre per l’avvio delle procedure di installazione degli hot spot sono state firmate 835 convenzioni con Infratel.I dati sono stati diffusi oggi…

Internet Nuovo Garante Privacy, chi sono i 357 che hanno presentato la candidatura a Camera e Senato di Flavio Fabbri A poco più di un mese dall’avviso per il rinnovo del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, sono state pubblicate le liste ufficiali dei candidati pervenute alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.L’attuale Collegio è in scadenza il 19 giugno prossimo.Il Collegio del…

Telecoms La coppia? Per i millennial, prima c’è lo smartphone di Giordano Rodda SosTariffe.it Pochi giorni fa Zoe Strimpel, una delle più note editorialiste del Telegraph, l’ha messa giù senza mezzi termini: il sesso ha poche speranze per il futuro, se i giovani preferiscono dedicarsi ai propri telefonini invece che approfondire una conoscenza. Il quadro dell’elegante caffè di Tel Aviv popolato…

Internet Intelligence, Sogei presenta le innovative soluzioni tech agli ufficiali allievi dell’Accademia della GdF di Redazione Key4biz Le innovative soluzioni tecnologiche sviluppate da Sogei per supportare le attività quotidiane di intelligence sul territorio dei Reparti operativi sono state presentate oggi dalla società agli Ufficiali Allievi dell’Accademia della Guardia di Finanza, accompagnati da una delegazione presieduta dal…

Internet Vodafone 5G ESL Mobile Open, tutto pronto per il torneo mondiale di eSport di Redazione Key4biz Vodafone ed ESL, la più importante società di eSport al mondo, lanciano oggi il Vodafone 5G ESL Mobile Open, il torneo di mobile gaming che per la prima volta, tra le competizioni internazionali di eSport, si concluderà con una Finale live su rete 5G. Il Vodafone 5G ESL Mobile Open, che avrà inizio…

Internet Delibera Agcom su diritto di recesso, Sky: “Ricorso al Tar, perché seguita la norma” di Redazione Key4biz Sky annuncia di ricorrere al Tar contro il provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), pubblicato oggi, con il quale l’Autorità ha contestato alla media company “di non aver concesso il diritto di recesso senza costi a quei clienti che avevano sottoscritto un contratto di…

Internet MailUp: “Retail, E-commerce & Industria”, cresce l’integrazione tra commercio fisico e digitale di Flavio Fabbri Il mercato nazionale retail ed ecommerce è in continua evoluzione e l’innovazione tecnologica gioca un ruolo chiave nella comprensione delle dinamiche che spingono le aziende ad investire ed in che modo. La nuova ricerca di MailUp, dal titolo “Retail, E-commerce & Industria: innovazione digitale…

Telecoms Amazon Fire 7 2019: tablet low cost migliorato, stesso prezzo di Silvio Spina SosTariffe.it Arriva quasi in sordina il nuovo tablet di casa Amazon, ultima versione dell’ormai nota serie Fire: ci riferiamo al nuovo modello da 7 pollici, il Fire 7 appunto, che mantiene anche in questa nuova edizione l’ottimo rapporto tra caratteristiche, prezzo e qualità nell’esperienza di utilizzo. Come ha…

Media Agcom approva il regolamento contro l’hate speech di Redazione Key4biz Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relatore Antonio Nicita, ha approvato nuove “Disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hatespeech”. Il Regolamento, contenuto nella Delibera 157/19/CONS, è stato preceduto…

Internet “Sanità digitale, 18 milioni investiti dalla Regione Piemonte” di Redazione Key4biz Intervista ad Antonio Saitta, Assessore alla Sanità Regione Piemonte, in occasione dell’incontro organizzato a Torino da Regione Piemonte, CSI Piemonte e HL7 Italia, dal titolo: “Sanità digitale: dal referto al dato strutturato”. Avanza in Piemonte la trasformazione digitale della sanità regionale,…

Internet Autolettura luce e gas: cosa serve e perché può ridurre le bollette? di Davide Raia SosTariffe.it Il mercato dell’energia sta registrando una crescita costante dei prezzi, sia per quanto riguarda l’elettricità che il gas naturale, e per contenere le spese legate alle forniture energetiche gli utenti hanno pochi strumenti a loro disposizione che, in ogni caso, se ben applicati garantiscono l’opportunità…