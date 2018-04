Cyberbullismo e hate speech, al via lo spettacolo – conferenza ‘Schermi’ di Lorella Zanardo

Lorella Zanardo continua il suo lavoro nelle scuole attraverso la conferenza-spettacolo 'SCHERMI' che affronta in modo incalzante, divertente e utile, tematiche come cyberbullismo, hate speech, fake news, diritto all'oblio e stereotipi di genere e culturali.

Il 3 maggio Lorella Zanardo debutterà al Festival Nazionale del Teatro Ragazzi “SEGNALI” di Milano con la conferenza-spettacolo “SCHERMI: Se Li Conosci Non Li Eviti”.

“Schermi” rappresenta una nuova tappa del percorso iniziato con il documentario e il libro “Il Corpo delle Donne” e continuato con il progetto di Educazione alle immagini per ragazzi e ragazze “Nuovi occhi per i media”.

Negli ultimi mesi le notizie di atti di bullismo e cyberbullismo si sono susseguite. I genitori sono impreparati a far fronte a questa emergenza e la scuola non ha ancora affrontato in modo radicale il problema.

Inoltre ragazzi e ragazze passano ore davanti agli schermi tra pc, tablet e smartphone: il Censis ha rilasciato dati allarmanti con un 20% di giovani che non spegne mai lo smartphone nemmeno durante la notte.

Siamo circondati da schermi che proiettano milioni di immagini. La soluzione non è l’allarmismo ma educare al corretto utilizzo di internet, spiegando cosa sono le fakenews, come gestire i propri dati e come essere accorti nel diffondere le immagini.

Lorella Zanardo continua il suo lavoro nelle scuole attraverso la conferenza-spettacolo SCHERMI che affronta in modo incalzante, divertente e utile, insegnando a stare in rete come cittadini consapevoli.

Un’educazione civica 2.0 che attraverso lo storytelling di personaggi noti, da Kate Winslet ad Elon Musk entrambi bullizzati da ragazzi, fino a Liliana Segre esempio fortissimo di lotta all’indifferenza, stimola studenti e studentesse a prendere in mano le loro vite.

