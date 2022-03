Il direttore generale della GSMA Mats Granryd nel giorno inaugurale del Mobile World Congress di Barcellona vuole rassicurare sulla tenuta della community globale delle tecnologie e delle Tlc nonostante le turbolenze geopolitiche suscitate dall’attacco russo in Ucraina. “L’adozione del 5G e del 4G vanno bene, mentre i discorsi sul 6G sono soltanto all’inizio”, ha detto Granryd intervistato dalla Cnbc.

Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, che ha fatto improvvisamente irruzione alla fiera, “stiamo seguendo tutte sanzioni” volute dall’Unione Europea, anche se per l’ecosistema tecnologico tutto ciò “che lo divide non è positivo, soprattutto per le Tlc”, ha aggiunto.

Il rischio di contraccolpi sulla supply chain e di divisioni sono prospettive negative.

“Stiamo lavorando duramente per mantenere unita la community tecnologica – ha detto – finora ci siamo riusciti. Il 5G è i secondo standard globale più adottato, il primo è il 4G. E stanno andando molto bene entrambi. Il 6G invece è soltanto all’inizio per ora”.

Il 5G, sottolinea Granryd, ha raddoppiato la percentuale di adizione rispetto al 3G e al 4G. Entro il 2022 ci saranno un miliardo di connessioni 5G. “La potenza e la pervasività di questa tecnologia è evidente a tutti. Non prevedo rallentamenti in termini di rollout e adozione a causa della guerra”, ha chiuso.