“Il sottosegretariato Alessio Butti intervistato da SkyTg24 parla di telecomunicazioni – della mobilitazione a difesa del settore – e del sindacato, rappresentando una versione non proprio vera delle cose. Dopodiché lui conferma l’assoluta volontà a confrontarsi con le parti sociali!!”. Così Salvo Ugliarolo, segretario generale della Uilcom Uil, replica sui social al sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti, dopo le sue dichiarazioni alla trasmissione Progress su Sky di questa mattina, in cui imputa al sindacato di aver lanciato in ritardo di 15 anni l’allarme sul settore.

“Sono mesi che attendiamo di avere una convocazione dal Governo. Sono state prodotte numerose richieste per essere ascoltati. Ad oggi abbiamo solo visto un imbarazzante silenzio da parte sua, del ministro Adolfo Urso e di Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri”, aggiunge Ugliarolo.

La posizione dei sindacati, che hanno annunciato una grande manifestazione nazionale tra fine maggio e inizio giungo, è contraria allo spezzatino di Tim e a tutela dell’occupazione.

Vedi anche: Fibra e 5G, Italia da tempo in alto mare. Il Governo chiama FS, Enel e Terna

Crisi Tlc, Ugliarolo (Uilcom Uil) attacca il Governo ‘Urso latitante, Palazzo Chigi assente’

Crisi Tlc, a rischio 20mila posti nelle Telco e migliaia negli appalti. Sindacati in piazza tra fine maggio inizio giugno