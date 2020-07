Presentato al 76^ Festival di Venezia nel 2019, Wasp Network è l’ultimo film di Olivier Assayas, con Penelope Cruz e Edgar Ramirez, approdato direttamente su Netflix, senza aver potuto godere, come tanti altri film, dell’uscita in sala a causa del Covid-19.

Il film, uno spy action, tratto dal libro di Fernando Morais “Gli ultimi soldati della guerra fredda” è ispirato alla storia vera dei Cuban Five, così vennero soprannominate 5 spie cubane facenti parte della rete di spionaggio Red Avispa (in inglese Wasp Network), che nei primi anni 90’ scapparono da Cuba a Miami in Florida e che vennero poi nel ’98 arrestati e condannati per cospirazione e attività illecite negli Stati Uniti.

Wasp Network: Trama

Cuba, primi anni 90’ l’Avana.

Olga (Penelope Cruz), pur nella difficile situazione di Cuba in pieno embargo da parte degli Stati Uniti, vive una vita semplice ma felice con un marito pilota, Renè Gonzales (Edgar Ramirez) che la ama e una figlia piccola che entrambi adorano: Ma un giorno, improvvisamente e senza alcun preavviso, il marito scappa da Cuba con un aereo e si trasferisce a Miami abbandonando lei e la bambina. La sua vita da quel momento diventa un inferno. Considerata la moglie di un traditore dal regime castrista, deve destreggiarsi tra la ricerca di un lavoro per sopravvivere e difendere la memoria del marito agli occhi della figlia.

Altri dissidenti del regime di Castro a breve raggiungono Renè, dando vita ai Cuban Five, inizialmente e apparentemente considerati traditori ma in realtà infiltrati facenti parte di una complessa rete di controspionaggio che è bene non rivelare fino in fondo per non disattendere la curiosità dello spettatore.

Su Netflix

Il film, interessante da un punto di vista storico e politico, cerca di ricostruire quel complesso e drammatico periodo ma non riesce mai a catturarti fino in fondo, nonostante la storia avvincente, i bravi i attori, la buona regia, resta sempre un pò sospeso, forse troppo preso dalle tante sotto trame, dalle tante false verità che si susseguono e che non permettono al racconto di approfondire bene il plot principale.

Forse una miniserie in 4 puntate avrebbe potuto dare più spazio alla caratterizzazione dei personaggi, e alle due storylines principali: quella personale e sentimentale e quella spy action. Entrambe con un racconto più ampio e articolato avrebbero potuto dare più respiro e un registro più chiaro a una trama oggettivamente complessa.

Assayas celebre ed eclettico regista francese, appassionato di musica rock ( ha scritto e diretto vari cortometraggi sull’argomento) ha diretto molti film da Les destinees sentimentales con Emanuelle Beart, e Isabelle Huppert a Clean con Nick Nolte, a Personal Shopper a Il gioco delle Coppie e molti altri, ma è conosciuto anche per aver scritto e diretto una famosa miniserie francese: CARLOS, biografia di Ilich Ramirez Sanchez , terrorista marxista e mercenario venezuelano condannato all’ergastolo e tuttora detenuto nelle carceri francesi .

In WASP NETWORK Assayas ha voluto di nuovo Edgar Ramirez il protagonista di Carlos e alcuni tra i più famosi attori del cinema latino americano, un omaggio e un’evidente passione di Assayas per quella cultura, ritroviamo infatti Penelope Cruz, Gael Garcia Bernal, Ana de Armas.

Per amanti di Cuba, della sua storia politica, per chi ama le spy stories. Da vedere.

Buona visione!