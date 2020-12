Dash e Lily: una romantic comedy ambientata a New York durante il periodo natalizio, per chi è giovane, per chi lo è stato e se lo ricorda bene, per chi non lo è più ma ci si sente ancora.

E’ stato per tutti un anno difficile questo 2020 e non ne siamo ancora usciti purtroppo, ma nell’approssimarsi delle festività natalizie, con la fantasia e con l’aiuto di film e serie tv che le varie piattaforme ci offrono, cerchiamo di abbandoniamoci un po’ al sorriso.

Come con DASH & LILY, la una nuova serie originale Netflix tratta dal libro “Dash & Lily’s book of Dares” di Rachel Cohn e David Levithan.

Una romantic comedy ambientata a New York durante il periodo natalizio, per chi è giovane, per chi lo è stato e se lo ricorda bene, per chi non lo è più ma ci si sente ancora.

Trama

LILY (Midori Francis) ha 17 anni, adora il Natale, ha due genitori indaffarati, un nonno molto presente e severo che adora e che teme, un fratello gay un po’ scapestrato, non ha mai avuto un ragazzo e si sente inadeguata ovunque vada. Quando nonno e genitori le comunicano che andranno via per Natale, il mondo le crolla addosso.

DASH (Austin Abrams) odia il Natale. Anche lui teenager, è figlio di genitori separati e assenti. E’ uno studente modello, ha una ex bella e distante che gli ha spezzato il cuore e un grande amico che lavora in una pizzeria. Adora leggere, e per sfuggire al clima natalizio si rifugia in libreria. E’ colto e precisino “ehi Garcia Marquez stava nello scaffale sbagliato” dice stizzito all’annoiato commesso della libreria “doveva stare sotto la G di Garcia non la M di Marquez, e questa è una biografia, non è narrativa!! ”

Ma è proprio lì che accade l’imprevedibile. Su uno scaffale, tra i tanti libri appare un diario rosso con la scritta “accetti la sfida?”.

E’ la sfida di LILY .

“Ti ho lasciato degli indizi” c’è scritto sulla prima pagina “ se vuoi scoprirli, gira pagina. Altrimenti rimetti il diario sullo scaffale”.

E l’annoiato Dash si intriga, accetta la sfida, sta al gioco e rilancia.

Inizia così il gioco epistolare, che passa solo attraverso le pagine del diario, cellulari assolutamente esclusi, in cui Lily detta le regole e sfida l’immaginario giocatore a fare cose un po’ folli che mano a mano svelano le debolezze, i desideri e i sogni di entrambi. Poi sarà la volta di Dash a dettare le regole. E Il rapporto tra i due, diventa sempre più coinvolgente e pieno di aspettative per entrambi.

Si incontreranno alla fine? Voi che ne dite?

Dash e Lily su Netflix

Una favola natalizia divertente e ben confezionata. Qualche lunghezza di troppo e una discreta quantità di glucosio, che però non arriva mai ad aver bisogno di insulina, ne fanno un prodotto da vedere comunque e con il sorriso, anche grazie all’utilizzo in chiave moderna, del racconto epistolare che vanta nobili origini in letteratura e cinema.

Netflix ha sempre una marcia in più verso i prodotti giovanili, riuscendo però a farli amare anche ai meno giovani e questo prodotto non fa eccezione.

Per tutti. Per rilassarsi e distrarsi senza impegno. Da vedere da soli o in compagnia ma col sorriso sulle labbra.

Buona visione!