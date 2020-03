Coronavirus, progetto Solidarietà Digitale con Amazon e Microsoft. Ma chi userà i dati dei cittadini?

In prima linea per mitigare i disagi della cittadinanza colpita dal coronavirus anche le piattaforme di Amazon e Microsoft. Quali le cautele e i controlli pubblici del Ministero dell’Innovazione?

