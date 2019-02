A piccoli passi procede in avanti il percorso della riforma europea del copyright e questa settimana potrebbe essere quella decisiva, con le riunioni del trilogo a cui prendono parte i rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea, del Parlamento europeo e della Commissione europea.

Al centro dei negoziati sempre gli articoli più caldi del testo, soprattutto gli articoli 11 e 13.

Venerdì scorso, grazie ad un accordo last minute tra Germania e Francia si è riusciti a far convergere la maggioranza dei voti su un testo relativo proprio all’articolo 13.

Il testo in questione, secondo quanto riportato dall’AGI, prevede l’obbligo per tutte le piattaforme di età superiore ai 3 anni di eliminare automaticamente i caricamenti degli utenti di contenuti di testo e audiovisivi che violino il diritto d’autore.

Nello specifico, si afferma che “i filtri di caricamento devono essere installati da qualsiasi piattaforma o sito, tranne i servizi che soddisfano tutti e tre i seguenti criteri: disponibile al pubblico per meno di 3 anni, fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, meno di 5 milioni di visitatori unici al mese”.

Le riunioni del trilogo sono iniziate ieri sera e proseguiranno anche oggi, fino all’appuntamento finale di domani, mercoledì 13 febbraio, con una prima tornata di negoziati ufficiali.

In un tweet di Andrus Ansip, vicepresidente della Commissione europea, c’è l’invito a tutti i rappresentanti delle istituzioni europee riuniti nel trilogo a trovare al più presto un accordo sul diritto d’autore in Europa: “Abbiamo la responsabilità di trovare un compromesso che vada bene per tutti. Non c’è alcun motivo perché questo non accada. Dobbiamo e possiamo proteggere i diritti dei creatori da un lato e garantire la vitalità dell’economia di internet dall’altro”.

As we start the week of final #copyright negotiations, my message to @Europarl_EN & @EUCouncil: We have a responsibility to find a compromise that works for all. I see no reason why a deal is impossible. It is possible to protect creators and ensure vitality of internet economy. pic.twitter.com/ps6ifUcPKM

— Andrus Ansip (@Ansip_EU) 11 febbraio 2019