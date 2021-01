Grazie alla Convenzione PEL per i servizi di Posta Elettronica, Aruba è fornitore delle PA, centrali e locali, di un servizio tecnologicamente avanzato e personalizzabile, conveniente dal punto di vista economico, e facile da utilizzare. Pienamente in grado di soddisfare i requisiti di sovranità dei dati, con infrastrutture in Italia, all’avanguardia, sicure ed ecologiche.

Lavorare in ufficio, in mobilità e in smart working per la Pubblica amministrazione, con funzionalità di collaboration, condivisione e calendario e in sicurezza: antispam, antivirus, antiphishing, anti-malware, anti-ransomware e backup/restore. Rispondono a queste esigenze le soluzioni di Posta Elettronica di Aruba, messe a disposizione delle amministrazioni pubbliche italiane, centrali e locali grazie alla convenzione Consip per l’affidamento dei servizi di Posta Elettronica (PEL).

Convenzione PEL Consip

La convenzione prevede l’offerta di servizi di Posta Elettronica basati su soluzioni enterprise, tecnologicamente avanzate e personalizzabili sulle specifiche necessità degli enti, di grandi e piccole dimensioni.

Sono inclusi nella convenzione servizi di varia natura, dalla sicurezza all’assistenza cliente, dalla migrazione al phase-out, messia disposizione delle amministrazioni pubbliche.

Una soluzione che è frutto diretto dell’esperienza di Aruba Enterprise nel settore, dello sforzo e della capacità operativa che l’azienda è riuscita a mettere in campo e dell’impiego di tecnologie all’avanguardia.

Aruba per l’efficienza, la sicurezza e l’innovazione

“Ad oggi contiamo centinaia di amministrazioni pubbliche soddisfatte del servizio e siamo felici di supportare molte centinaia di migliaia di utenti nel loro lavoro quotidiano. In particolare abbiamo potuto constatare come la presenza di funzionalità di collaborazione avanzate e un servizio di supporto attento ed efficace siano stati fattori distintivi in un orizzonte tecnologico consolidato”, ha dichiarato Andrea Pini, Customer Transition Manager di Aruba Enterprise.

“Nell’implementazione e nell’esercizio del servizio di posta hanno lavorato e lavorano professionalità di alto livello della divisione Enterprise che riescono a supportare le Pubbliche Amministrazioni in migrazioni complesse e completamente personalizzabili e a garantire un servizio stabile e allineato con i massimi standard di qualità e sicurezza”, ha aggiunto il Manager.

“In questi mesi di convenzione abbiamo avuto modo di interagire con amministrazioni pubbliche pressoché di ogni tipologia e dimensione effettuando in partnership con i nostri clienti migrazioni di grandi ministeri e di enti locali, di aziende sanitarie e di Regioni aiutando ciascuno a progettare e implementare il proprio percorso di adesione alla convenzione e spesso integrando anche le infrastrutture già esistenti delle pubbliche amministrazioni con le nuove soluzioni”, ha concluso Pini.

I vantaggi per la PA

La convezione PEL porta con sé diversi vantaggi, tra cui un risparmio significativo in termini di costi, la disponibilità della rete di Data Center Aruba di livello enterprise, che rispetta i massimi standard di resilienza previsti dal livello Rating 4 (ANSI/TIA 942-B-2017), localizzata su territorio nazionale.

Una soluzione che consente all’ente di accedere al servizio in completa compliance con la normativa nazionale, sicurezza e alti livelli di performance.

Come funziona il servizio Aruba

La Posta Elettronica è accessibile attraverso un’infrastruttura dedicata appositamente all’erogazione dei servizi email alle amministrazioni aderenti alla convenzione.

Tre sono i profili PEL disponibili: “Basic” da 500 MB; “Standard” da 2 GB; “Advanced” da 20 GB, quest’ultimo con funzioni avanzate di collaboration, email archiving online di 40 GB. Questo spazio, inoltre, raddoppia dopo il 1° anno di convenzione (ad eccezione dell’archiving).

Il servizio di Posta Elettronica che Aruba offre in convenzione include strumenti di condivisione e lavoro in gruppo; è aperto a ulteriori funzioni di sicurezza di livello enterprise, inclusa l’autenticazione a due fattori, e supporta la funzione di crittografia e sincronizzazione su dispositivi mobili.

Caratteristiche tecniche

Un servizio orientato alla sovranità dei dati, con efficaci funzioni di ricerca, sia nel corpo del messaggio che all’interno degli allegati; che offre la possibilità di integrazione con Active Directory o Indirizzari esterni (Global Address Lists – GAL) LDAP, e una facile migrazione gestita tramite tool di supporto, da qualsiasi sistema di posta.

La PEL Aruba, interamente sviluppata sui principali componenti open source, con possibilità di personalizzare la soluzione secondo necessità specifiche, garantisce inoltre facile integrazione con strumenti di messaggistica e collaborazione documentale nativi.

Come aderire

Per aderire alla convenzione la PA può compilare il documento denominato “Piano dei Fabbisogni”, che raccoglie tutti i dati necessari per provvedere a una corretta attivazione del servizio e termina con l’invio dell’ordine diretto, creato attraverso la piattaforma acquistinretepa.it.

Per ulteriori informazioni:

Convenzione Aruba-Consip, caratteristiche dei servizi e modalità di adesione e migrazione