Le Forze dell’ordine sono state premiate per i risultati conseguiti contro i pirati dell’audiovisivo rispettivamente con le operazioni “Euro Strike 2020” e “Gotha”. Bagnoli Rossi (FAPAV): “Le attività condotte con successo dalle Forze dell’Ordine italiane rappresentano delle vere e proprie best practices ben note anche a livello internazionale”.

Sono stati consegnati ieri, durante la cerimonia di premiazione dei Biglietti d’Oro nell’ambito della 45° edizione delle Giornate Professionali di Cinema, i Premi FAPAV 2022 per le Forze dell’Ordine. Alla presenza di tutta l’industria audiovisiva, in occasione di uno dei più attesi momenti industry e professionali dell’anno, organizzato da ANEC in collaborazione con ANICA, è stato dedicato uno spazio al tema della pirateria, quale problema che affligge l’intera filiera. Oltre ai rappresentanti delle associazioni ANEC e ANICA, era presente durante la premiazione anche il Commissario AGCOM Massimiliano Capitanio.

Federico Bagnoli Rossi

“Il più sentito ringraziamento a Guardia di Finanza e Polizia Postale e delle Comunicazioni per il loro costante impegno e dedizione nelle attività di contrasto ad un fenomeno criminale, la pirateria, che danneggia l’intera industria audiovisiva distruggendo posti di lavoro, creatività ed investimenti” ha dichiarato il Presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi. “Le attività condotte con successo dalle Forze dell’Ordine italiane rappresentano delle vere e proprie best practices ben note anche a livello internazionale. La Federazione conferma il proprio totale supporto alle attività condotte dalle Autorità competenti riconoscendo con gratitudine l’indispensabile azione condotta per abbattere un vero e proprio sistema criminale complesso e ramificato e che crea danni al Sistema Paese per oltre 1.7 miliardi di euro”.

Il Premio FAPAV è stato ideato nel 2007 dalla Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali per celebrare l’impegno e i risultati conseguiti nel campo della tutela delle opere d’ingegno e a contrasto della pirateria.

La Guardia di Finanza ha ricevuto il riconoscimento, ritirato dal Col. t.ST. Vittorio Caprielloin rappresentanza del Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, per l’operazione “Euro Strike 2020”, portata a compimento dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, e che ha individuato un complesso sistema informativo che, raccogliendo sorgenti video da vari canali europei, trasformava i segnali protetti dal Diritto d’Autore ridistribuendoli in flussi illegali disponibili per una platea mondiale. Nel mese di giugno 2021 sono stati sequestrate ed oscurate oltre 600 risorse informatiche tra server, piattaforme di gestione, siti vetrina e di live streaming.

Il riconoscimento è stato conferito alla Polizia Postale e delle Comunicazioni per i risultati conseguiti nell’ambito della recente “Operazione Gotha” ed è stato ritirato dal Direttore Ivano Gabrielli. L’attività in questione, disposta dalla Procura Distrettuale di Catania, attraverso l’attività dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale, ha portato allo smantellamento di una rete di streaming illegale con profitti illeciti pari a 10 milioni di euro, con 70 persone indagate a vario titolo nell’ambito di una vasta associazione criminale organizzata in modo gerarchico.

La Federazione e tutti i suoi Associati ringraziano la Guardia di Finanza e la Polizia Postale e delle Comunicazioni e per il significativo impegno profuso a tutela e sostegno del Diritto d’Autore e della Proprietà Intellettuale e contro forme di criminalità, come quella delle operazioni in questione, particolarmente evolute ed aggressive, riconoscendo la profonda dedizione anche durante il periodo della prima emergenza pandemica, che non ha visto battute d’arresto o diminuzione di tali attività.