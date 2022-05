Continua l’instabilità pomeridiana lungo le aree montuose (video)

Il tempo tende a migliorare un po’ ovunque, ma rimane alta domani la possibilità di piogge e temporali sui settori montani e in generale all’estremo Sud.

Al Nord

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati; nel corso delle ore pomeridiane è atteso un aumento dell’instabilità su settori Alpini e Appennino settentrionale. Nessuna variazione altrove. In serata tempo nuovamente asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Stabilità diffusa al mattino con cieli sereni. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali sulla dorsale Appenninica, asciutto su coste e pianure. In serata residue piogge in Abruzzo, tempo in miglioramento altrove, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino nuvolosità irregolare tra Puglia e Sicilia, con isolate piogge, sereno o poco nuvoloso altrove. Marcata instabilità al pomeriggio con temporali anche intensi tra Basilicata, Calabria e Sicilia. Migliora in serata con tempo del tutto asciutto ed ampie schiarite.

Temperature

Minime stabili o in lieve calo specie al settentrione ed al sud; massime in generale rialzo.