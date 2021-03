Continua l’assaggio di primavera sull’Italia, cieli sereni ovunque (Video)

Sempre bel tempo sul nostro Paese, con cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Temperature stazionarie su valori ancora alti per il periodo.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per mercoledì 3 marzo

Al Nord

Bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi al primo mattino, al pomeriggio situazione invariata con tempo stabile e qualche nube in più in arrivo sulla Liguria. Nel corso delle ore notturne non sono attese variazioni di rilievo con stabilità e cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Al Centro

Ennesima giornata contraddistinta dal tempo stabile sulle regioni del centro Italia con cieli prevalentemente sereni, salvo la presenza di nubi basse lungo le coste. Aumento della copertura nuvolosa dalla serata o nottata sulle regioni tirreniche, sempre con tempo stabile.

Al Sud e sulle Isole

Condizioni meteo generalmente stabili al meridione eccetto deboli piogge possibili in Sicilia al mattino specie sul settore orientale e meridionale dell’isola. Cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre regioni peninsulari e insulari per tutto l’arco della giornata.

Temperature

Risulteranno stabili sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Possibile evoluzione

La situazione meteo potrebbe subire un cambiamento alla fine di questa settimana con un peggioramento che potrebbe interessare la nostra penisola. Nella giornata di venerdì i principali modelli mostrano l’avanzamento di un fronte freddo in discesa sull’Europa settentrionale.

Piogge e acquazzoni dunque sono attesi sull’Italia soprattutto al Nord Est e sulle regioni del Centro, per poi estendersi sul Meridione nel week end.